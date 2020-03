Cyclops devrait diriger les films X-Men de Marvel | .

Lorsque Marvel Studios ajoute enfin des mutants au MCU, le protagoniste central – et leader – du nouveau X Men les films devraient être Cyclope. Pour la plupart, les films X-Men de 20th Century Fox mettent l’accent sur Wolverine de Hugh Jackman, mais pour le MCU, une approche très différente est nécessaire. Marvel devrait mettre un personnage différent sur le devant de la scène, et le candidat idéal pour ce rôle est Cyclops, dont le vrai nom est Scott Summers. Après tout, dans les bandes dessinées, Cyclops était le leader sur le terrain d’origine des X-Men. Il est donc logique de revenir aux bases du redémarrage.

Grâce à l’accord Fox-Disney, Marvel a récupéré les droits de deux de ses plus grandes propriétés, les X-Men et les Fantastic Four. Bien qu’il n’ait pas la propriété complète de Spider-Man, Hulk ou Namor the Sub-Mariner, il a les Earth’s Mightiest Heroes, Marvel’s Merry Mutants et Marvel’s First Family tous unis sous un même toit. Pendant des années, les fans se sont demandé ce que feraient les studios Marvel s’ils avaient accès à Doctor Doom, Wolverine, Jean Gray et The Thing, et il ne faudra peut-être pas trop de temps pour répondre à ces questions. Alors que Marvel résume les histoires de plusieurs de ses personnages les plus importants, les X-Men et les Fantastic Four représentent l’avenir du MCU.

Marvel a déjà une gamme complète de films et d’émissions de télévision jusqu’en 2021, mais ce qui vient ensuite (à part Black Panther 2) est ouvert à la spéculation. Fantastic Four est en cours de développement, et bien que Marvel ait évité de parler des X-Men, il ne fait aucun doute que ces personnages auront un rôle à jouer à un moment donné dans l’avenir de Marvel. Ce qui n’est pas clair, c’est comment ils seront utilisés, ou exactement quels personnages seront sélectionnés pour amener l’équipe dans l’univers cinématographique Marvel. Le choix populaire est, bien sûr, le personnage phare des X-Men, Wolverine, mais ce rôle devrait plutôt revenir à Cyclope.

Lorsque Marvel commence à faire ses propres films X-Men, il est important pour eux de se démarquer de la série Fox. La franchise X-Men de Fox comprenait sept films dans la série principale, cinq films solo répartis entre Wolverine et Deadpool, et un spin-off sur une nouvelle équipe (The New Mutants). La trilogie originale de X-Men comprenait un certain nombre de personnages importants de X-Men, tels que Cyclops (James Marsden), Rogue (Anna Paquin), Storm (Halle Berry), Jean Gray (Famke Janssen), Professor Xavier (Patrick Stewart), et plus, mais le personnage principal était Wolverine. Avec Hugh Jackman dans le rôle principal, les films X-Men de Fox ont pris ce qui était déjà un personnage populaire et l’ont propulsé à un tout nouveau niveau de célébrité. La représentation de Wolverine par Jackman a vraiment décollé avec le public.

Wolverine a été le principal protagoniste de la trilogie. La prochaine série de films X-Men s’éloigna de Wolverine, mais le ramena à nouveau pour être le personnage principal de X-Men: Days of Future Past. Mais même lorsque les X-Men ne figuraient pas dans les films X-Men de Fox, Jackman’s Wolverine avait toujours une forte présence dans son univers; le personnage a joué dans trois films solo. L’importance de Wolverine pour le succès rencontré par les films X-Men de Fox ne peut être niée, mais cela ne signifie pas que ces films devraient servir de modèle pour ce que Marvel doit faire avec les X-Men. Qui jouera Wolverine dans le MCU et prendra la relève de Jackman est un sujet brûlant parmi les fans, mais se concentrer sur Wolverine – tout comme les films de Fox l’ont fait – n’est peut-être pas la bonne direction à prendre pour Marvel. Au lieu de créer des comparaisons avec Wolverine de Jackman et de recréer la même formule, Marvel Studios devrait éviter cela complètement et au lieu d’essayer de égaler ou même d’égaler la version précédente du personnage, Marvel devrait se tourner vers un autre héros pour diriger la franchise X-Men. Après tout, Wolverine n’est qu’un des dizaines de personnages X-Men. La deuxième meilleure option est Cyclope.

L’accent mis sur Wolverine dans la trilogie originale des X-Men signifiait que les autres héros ressemblaient davantage à des personnages de soutien, et cela s’appliquait également aux Cylcops de James Marsden, qui servaient d’obstacle à Wolverine, en partie à cause de son intérêt romantique pour Jean Gray. Les films présentaient la querelle de Cyclope avec Wolverine – qui est un aspect important de leur relation avec la bande dessinée – mais les moments où Cyclope était en mesure d’afficher les qualités d’un leader éprouvé étaient rares. La gestion de la mort de Cyclope dans X-Men: The Last Stand a été très critiquée car elle a donné à un personnage éminent un faible départ, et il a fallu des années à Fox pour faire une nouvelle tentative de résoudre les problèmes avec Cyclope.

Cyclops a été ignoré dans X-Men: First Class, et bien qu’il fasse partie de l’équipe de X-Men: Apocalypse et Dark Phoenix, la vision de Tye Sherdian sur le personnage n’a jamais eu l’occasion de briller. Cyclope était un membre de l’équipe au sens superficiel, mais il n’a jamais été le personnage central ou le chef d’équipe. Dans Dark Phoenix, sa préoccupation pour Jean Gray (Sophie Turner) a dominé son arc dans le film, comme il l’avait fait dans de nombreux autres films. Malgré de nombreuses apparitions dans les films X-Men, Fox n’a jamais donné au public une adaptation appropriée du héros de la bande dessinée, qui est un héros bon enfant et capable qui a mené les X-Men dans d’innombrables aventures.

Marvel Studios peut créer sa propre série de films X-Men et la différencier de Fox en faisant ce que Fox ne pouvait pas et en livrant une version appropriée du héros X-Men préféré des fans. Avec Cyclops, Marvel peut montrer que le MCU n’a pas besoin de Wolverine. Les bandes dessinées ont déjà montré comment cela peut fonctionner. Dans Marvel Comics, Cyclops est un héros qui essaie toujours de faire la bonne chose et de diriger son équipe efficacement, même s’il a souvent des gens comme Wolverine qui remettent en question sa prise de décision et contestent son autorité. Cyclope, qui a parfois des doutes sur ses propres capacités, persévère et trouve toujours un moyen de surmonter ses obstacles. Des années sur le terrain ont fait de Cyclops un tacticien expert qui connaît bien plus que quelques choses sur le leadership.

Un film X-Men réalisé par Marvel peut enfin faire ressortir ces qualités dans un Cyclope en direct. Non seulement c’est ce que les fans veulent du personnage, mais c’est peut-être exactement ce dont le MCU a besoin pour ses films X-Men. L’une des raisons pour lesquelles Wolverine et Cyclops se disputent tant dans les bandes dessinées et dans les films est la différence entre le Cyclope net et le Wolverine beaucoup plus agressif, qui ne partage pas la boussole morale de Cyclops. Donc, avoir un héros comme Cyclope pour diriger les films X-Men de Marvel pourrait être le meilleur endroit pour prendre la franchise.

