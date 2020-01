D-Link annonce deux caméras de sécurité avec détection de bris de verre et de personne, aucun nuage requis

L’aventure de D-Link dans l’espace domestique connecté s’est jusqu’à présent concentrée sur les caméras de sécurité, tandis que d’autres catégories ont pris place à l’arrière. Cela ne changera peut-être pas de sitôt, car la société a annoncé aujourd’hui deux nouveaux ajouts à sa gamme de caméras compatibles Wi-Fi quelques jours avant le début du CES 2020. La paire de caméras prend en charge certaines fonctionnalités de sécurité basées sur l’IA qui fonctionnent sans traitement vidéo cloud.

Tirant parti de l’IA basée sur les bords, les deux caméras peuvent reconnaître les visages humains et détecter le son de la vitre à l’aide d’un traitement vidéo hors ligne. Selon D-Link, cela permet d’envoyer des alertes plus rapidement et avec plus de précision. Si vous avez des problèmes de confidentialité concernant le stockage de votre flux de caméra sur un serveur hors site, la société vous offre la possibilité d’insérer une carte microSD jusqu’à 256 Go ou d’utiliser le profil ONVIF S pour connecter votre unité NAS. Vous pouvez également choisir l’un des niveaux de stockage cloud gratuits et payants de D-Link.

Les deux caméras 1080p prennent en charge l’audio bidirectionnel, et en plus de travailler sur le Wi-Fi, elles peuvent également prendre un câble Ethernet pour une connexion plus stable. Les deux caméras sont gérées via l’application mydlink qui a des intégrations pour Google Assistant et Amazon Alexa.

Le modèle d’extérieur (DCS-8526LH) dispose de quelques mesures de sécurité supplémentaires, telles qu’un projecteur et une sirène qui peuvent être réglées pour se déclencher lorsqu’un mouvement est détecté. La conception du modèle d’intérieur (DCS-8302LH), d’autre part, permet un panoramique à 360 degrés qui est contrôlé à l’aide de l’application compagnon. Bien que D-Link présentera ces deux caméras au CES la semaine prochaine, elles ne seront disponibles que plus tard cette année. La caméra extérieure sera livrée au troisième trimestre 2020 pour 119,99 $, tandis que le modèle d’intérieur pourrait sortir un peu au début du deuxième trimestre pour 99,99 $.