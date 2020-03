D-Wave ouvre l’informatique quantique hybride aux chercheurs sur les coronavirus – .

Le matériel de D-Wave Systems rend les applications hybrides classiques quantiques disponibles via son service cloud Leap. (Photo des systèmes D-Wave)

D-Wave Systems, basé à Burnaby, en Colombie-Britannique, dit qu’il offre un accès gratuit à son service de cloud quantique hybride Leap à quiconque travaille sur les réponses à l’épidémie de coronavirus.

Mais attendez… il y a plus: les partenaires et les clients de D-Wave apportent leur expertise pour aider les chercheurs à utiliser des outils quantiques pour étudier le virus et comment l’arrêter.

Les entreprises qui rejoignent la mêlée quantique aux côtés de D-Wave sont Volkswagen, Kyocera, NEC Solution Innovators, Denso, Cineca, Forschungszentrum Jülich, MDR / Cliffhanger, Menten AI, OTI Lumionics, QAR Lab at LMU Munich, Sigma-i et Tohoku University.

«Nous voulons étendre les capacités de calcul à des experts de différentes disciplines, verticales et géographies, et mettre à contribution les connaissances quantiques approfondies de la communauté sur la situation complexe et dynamique de COVID-19», a déclaré aujourd’hui le PDG de D-Wave, Alan Baratz, dans un communiqué.

Contrairement à l’informatique classique, qui traite des zéros et des zéros définitifs du traitement de données binaires, l’informatique quantique tire parti de l’étrangeté à l’échelle moléculaire pour traiter les données sous forme de combinaisons indéfinies de uns et de zéros sous forme de bits quantiques ou qubits.

D-Wave utilise une approche connue sous le nom de recuit quantique, qui fonctionne bien pour simuler des phénomènes quantiques et optimiser des systèmes de réseau.

Le service cloud hybride classique quantique de la société pourrait aider les chercheurs à simuler les interactions moléculaires entre le coronavirus et ses cellules cibles, ou à simuler la propagation de la maladie COVID-19 dans des environnements complexes. Cela pourrait également aider les planificateurs à optimiser les chaînes d’approvisionnement et la logistique hospitalière.

“La technologie informatique a longtemps contribué au développement de la science et de l’industrie”, a déclaré Koji Arima, président-directeur général de Denso. «L’informatique quantique a désormais le potentiel de poursuivre ce développement et nous avons été parmi les premiers à lancer des recherches dans ce domaine dans l’industrie automobile. Nous sommes honorés de rejoindre le [COVID-19] projet, qui tirera parti de cette expérience, mobilisera notre expertise mondiale et activera notre esprit de collaboration. »

Le consortium quantique de D-Wave n’est que l’un des regroupements utilisant des technologies informatiques avancées pour faire face à la crise des coronavirus.

Il y a deux semaines, des chefs de file de la communauté de la recherche en intelligence artificielle – y compris Microsoft et le Allen Institute for Artificial Intelligence de Seattle – ont dévoilé le COVID-19 Open Research Dataset, qui utilise l’IA pour donner aux scientifiques un accès plus large et plus rapide aux dernières recherches sur le virus.

La semaine dernière, des leaders dans le domaine de l’informatique haute performance – dont Amazon et Microsoft – ont déclaré qu’ils unissaient leurs forces pour faciliter l’accès aux superordinateurs et aux services de cloud computing pour la recherche sur les coronavirus.