D’anciens ingénieurs de Google Cloud collectent 8 millions de dollars pour le démarrage de la machine learning de Seattle, Kaskada – .

PDG de Kaskada, Davor Bonaci, CTO Ben Chambers et vice-présidente du produit Emily Kruger. (Photo de Kaskada)

L’apprentissage automatique fait fureur dans les grandes technologies, mais reste largement inaccessible à la plupart des entreprises qui n’ont pas les ressources ou le savoir-faire pour le développer. La startup de Seattle, Kaskada, veut changer cela.

La société vient de lever un tour de série A de 8 millions de dollars pour développer sa plate-forme logicielle permettant aux grandes entreprises de déployer le machine learning – des systèmes qui peuvent apprendre de l’expérience sans nécessiter de programmation supplémentaire. Le cycle porte le démarrage à 9,8 millions de dollars de financement à vie, et les investisseurs comprennent Voyager Capital, NextGen Venture Partners, Founders ’Co-op et Walnut Street Capital Fund.

Le logiciel de Kaskada est principalement destiné aux entreprises hors du monde de la technologie qui dépendent encore d’une certaine forme de science des données pour leurs produits. La startup souhaite faciliter la collaboration entre les deux principaux rôles impliqués dans les produits d’apprentissage automatique – les scientifiques des données et les ingénieurs de données.

Les scientifiques des données conçoivent de nouvelles fonctionnalités, puis les ingénieurs doivent souvent les réécrire car les outils disponibles pour chaque côté rendent le travail de l’autre plus difficile, ont déclaré les dirigeants de Kaskada. Cela peut ralentir l’innovation et introduire des erreurs.

«Sur le marché actuel, il existe d’excellents outils pour la science des données et d’excellents outils pour l’ingénierie des données», a déclaré Davor Bonaci, PDG de Kaskada, dans une interview avec .. “Mais le fait est que ces deux personnes doivent collaborer ensemble, et il n’y a aucun logiciel qui leur permet de travailler ensemble efficacement.”

L’entreprise compte entre 10 et 20 employés, et l’infusion de trésorerie l’aidera à élargir l’équipe logicielle. Une version bêta de la plate-forme de Kaskada est disponible sur invitation uniquement, et la société prévoit de lancer son premier produit au premier semestre.

L’apprentissage automatique est devenu une grande tendance, explique Bonaci, car il est le moteur de la possibilité de personnaliser les applications et les services. Et c’est très demandé en ce moment.

Bonaci a passé quatre ans en tant qu’ingénieur logiciel senior chez Google et cinq ans chez Microsoft. Le CTO et co-fondateur Ben Chambers est également venu de Google. Emily Kruger, ancienne chef de produit senior d’Amazon Web Services, a rejoint l’équipe quelques mois après que les co-fondateurs ont créé l’entreprise en tant que vice-présidente du produit.

Pendant leur séjour chez Google, Bonaci et Chambers ont découvert que les outils d’apprentissage automatique sur lesquels ils travaillaient n’avaient pas de sens pour la plupart des utilisateurs au-delà des autres grandes sociétés de technologie. Ils nécessitaient des budgets énormes et beaucoup de gens pour fonctionner.

“Les logiciels existants et les projets open-source sur le marché sont principalement construits par et pour ces grandes entreprises technologiques”, a déclaré Bonaci.