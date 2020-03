Daniel Craig n’arrête pas d’être lié dans une promotion hilarante

Le dernier film de James Bond sur James Bond, No Time to Die, a peut-être été retardé d’avril à novembre, mais cela n’a pas empêché Craig de se glisser dans ses habitudes 007 pendant les promos pour Saturday Night Live. Craig doit accueillir le 7 mars, avec The Weeknd comme invité musical. C’est la première fois qu’il anime le sketch sketch depuis 2012. Cette semaine, SNL a promu le prochain concert d’hébergement de Craig avec une vidéo montrant la présence physique intense de Craig à l’écran, même parmi les membres de la distribution SNL enjoués.

Être James Bond a presque empêché Craig de jouer son rôle très discuté de Benoit Blanc dans Knives Out. Cependant, un retard fortuit de trois mois dans le calendrier de tournage de No Time to Die lui a permis d’accepter le rôle. Désormais, No Time to Die connaît encore plus de retards. Après que la Chine a annulé sa première pour le film Bond en raison de préoccupations pour le coronavirus COVID-19, MGM et Eon Productions ont annoncé plus tôt dans la journée qu’ils retarderaient No Time to Die de sept mois.

Novembre est loin de son apparition en mars dans SNL, mais Craig semble toujours prendre ses martinis secoués, pas remués. SNL a publié une promo sur sa chaîne YouTube montrant Craig rencontrant jovialement le “Pas prêt pour les joueurs Prime Time” avant de retourner une poignée de main avec un coup de poing et une luxation de l’épaule. Même lorsque Craig dit qu’il est impatient de faire des “accents idiots” et de “porter une perruque folle”, il ne peut s’empêcher de répondre à l’invitation de l’acteur Aidy Bryant pour un câlin avec un coude incapacitant à la poitrine. Découvrez la vidéo ci-dessous:

L’esquisse est peut-être l’une des dernières qu’il se moque de son rôle emblématique dans la franchise d’espionnage. Craig est connu pour son empressement à prendre sa retraite en tant que Bond. Entre le dernier film de Bond, Spectre, et la sortie de No Time to Die, le public a salué sa performance comique dans Knives Out. Le succès commercial et critique du film a même déclenché une suite, Knives Out 2, actuellement en développement, où Craig continuera à fléchir ses cotes comiques en tant que détective sonore de Foghorn Leghorn.

Après avoir terminé la promotion de No Time to Die cet automne – où il retrouvera sa costar de Knives Out Ana de Armas – il pourrait chercher des rôles avec moins de drame et d’action et peut-être plus de comédie. SNL est la plate-forme idéale pour cela. Cela peut être une des raisons pour lesquelles il a pris le concert d’hébergement, qui lui a probablement été proposé en mars pour coïncider avec la première originale d’Avril Bond. Après près de 15 ans dans le rôle physiquement et émotionnellement exigeant de James Bond, une audition ouverte pour des rôles plus comiques via un SNL organiser un concert pourrait être exactement ce que Craig espère.

