Daniel Radcliffe aborde le retour potentiel de Harry Potter – et tue une rumeur majeure de Marvel dans le processus – .

Peu importe ce que Daniel Radcliffe fait au cours du reste de sa carrière, il sera toujours Harry Potter pour moi, et l’acteur que je voudrais surtout reprendre le rôle. J’ai vraiment apprécié les huit films jusqu’ici, et je les revois de temps en temps. Je ne peux pas m’empêcher de me demander ce qui se passerait à côté de mes sorciers préférés. À quoi ressemblerait la vie adulte de Potter? Il est trop tôt pour dire si nous reverrons Radcliffe en tant que Potter, mais l’acteur vient juste de signaler à Avada Kedavra qu’il pourrait reprendre le rôle. À moins que ce ne soit un intelligent Confundo, bien sûr.

Si vous ne savez pas ce que sont Avada Kedavra ou Confundo, alors vous avez de la chance: vous avez huit films Harry Potter à attendre, soit huit de plus que la plupart d’entre nous qui les avons déjà vus. Il se trouve que la collection complète de huit films Harry Potter est actuellement en vente sur DVD pour seulement 39,99 $, donc vous avez du pain sur la planche.

Parlant à Variety de son dernier rôle dans Escape From Pretoria et de ses choix d’acteur qui ont suivi Harry Potter, Radcliffe a expliqué qu’il aime où en est sa carrière en ce moment. Apparemment, Radcliffe ne veut plus être coincé dans une série de films, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles il ne se voit pas jouer Harry Potter à nouveau de sitôt.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y songerait jamais. Après tout, Harry Potter est la plus grande chose qui soit arrivée à Radcliffe par une large marge. Mais personne ne le blâmerait s’il choisissait finalement de ne pas reprendre ce rôle:

Souhaitez-vous revenir en tant que Harry Potter dans les films Les animaux fantastiques et Où les trouver?

Je ne pense pas. Je n’aime pas dire non aux choses, mais ce n’est pas quelque chose que je me précipite. J’ai l’impression que ces films ont évolué et qu’ils se débrouillent très bien sans nous. Je suis heureux de continuer comme ça. J’aime ce qu’est ma vie maintenant. Je ne dis pas que je ne retournerai jamais dans une franchise, mais j’aime la flexibilité que j’ai avec ma carrière maintenant. Et je ne veux pas entrer dans une situation où je suis inscrit pour une série pendant des années à l’avance.

La question de Variety concernait peut-être le Potterverse, mais la réponse de Radcliffe est également significative pour un univers différent. Une série de rapports a déclaré que Daniel Radcliffe pourrait jouer le super-héros Moon Knight dans la prochaine série Moon Knight Disney + du MCU, et c’est un personnage qui devrait apparaître dans de nombreux autres films et émissions Marvel à venir. Mais s’il ne cherche pas à être lié à une série de films des années à l’avance, alors un rôle MCU semble hors de question pour le moment.

Source de l’image: Grant Pollard / Invision / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.