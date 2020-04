Dans deux mondes où la distanciation sociale n’a pas d’importance – .

Les avatars des employés de VirBELA sont montrés travaillant ensemble dans une suite d’équipe sur la plate-forme de travail virtuelle de l’entreprise. (Image VirBELA)

À l’intérieur de la salle du conseil d’administration du siège social de VirBELA, le chef de la stratégie, Glenn Sanford, m’a invité à me pencher en avant et à mettre la main à la joie, dans le style de briser un tas, pour montrer comment les gens de son entreprise mettent parfois fin aux réunions.

Cela ressemblait à une pratique particulièrement inhabituelle en cet âge de six pieds ou plus de distanciation sociale, mais là encore, Sanford n’avait pas cligné des yeux pendant toute l’heure que nous avions visitée.

Ce qui ressemblait à Sanford et lui ressemblait un peu était en fait son avatar en ligne, et nous étions loin d’un monde où les gens devaient se laver les mains à plusieurs reprises.

Avec un si grand nombre d’entre nous plongés dans d’étranges nouvelles versions de notre vie grâce à la pandémie de COVID-19 en cours, l’essentiel de la discussion porte sur la manière dont nous socialiserons ou travaillerons lorsque les choses «redeviendront normales». Il semble impossible d’imaginer un bureau, une salle de classe ou une activité de groupe en ce moment.

Mais que se passe-t-il si une partie de la normale signifie réunir nos avatars? . a testé deux mondes virtuels pour mieux comprendre comment nous pourrions jouer et travailler à nouveau ensemble, virtuellement, à l’avenir.

Un pionnier du travail virtuel

(Image VirBELA)

Sanford est le fondateur d’eXp Realty, une maison de courtage de 28 000 agents, opérant dans les 50 États et quatre pays. Quand il avait 24 agents travaillant dans cinq bureaux, y compris à Seattle, la récession de 2008 et le krach qui a suivi l’ont incité à chercher un moyen de sauver son entreprise.

Décidant que la meilleure façon de gérer son entreprise était sans bureaux en béton, Sanford a renvoyé tout le monde chez lui pour faire son travail et n’a jamais regardé en arrière.

Glenn Sanford de eXp Realty et VirBELA. (Photo eXp)

En 2018, eXp Holdings, la société mère de la maison de courtage, a acquis VirBELA, une société de réalité virtuelle qui aide d’autres entreprises à connecter leurs effectifs en ligne, en embauchant des talents partout et en évoluant sans se soucier des murs physiques ou de l’espace de bureau.

J’ai rencontré Sanford cette semaine (qui était à la maison à Blaine, Washington) et la vice-présidente du marketing et des communications, Cynthia Nowak (qui était à la maison à Seattle) au VirBELA’s Open Campus, une île libre dans le cloud mise en place pour accueillir des événements immersifs, des réunions , cours et autres rassemblements.

J’ai rapidement habillé et personnalisé mon avatar, choisi le ton des cheveux et de la peau et rencontré les avatars de Sanford et Nowak. Ils étaient assis à une table extérieure, à l’intérieur d’un cercle bleu conçu pour couper notre conversation à d’autres avatars errant sur le campus.

“De toute évidence, depuis COVID, il y a eu tout un tas de gens qui ont essayé de comprendre en temps réel comment résoudre les mêmes choses que nous résolvions en 2009”, a déclaré Sanford. “Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez probablement pris une tonne de réunions Zoom de plus que vous n’auriez jamais cru humainement possible. Ce que nous constatons déjà, c’est que les gens sont fatigués par Zoom. Cela le résout assez bien. »

(Image VirBELA)

Pour entendre Sanford le vendre, VirBELA peut créer la communauté et la collaboration en ligne que les entreprises dépensent des milliards pour ériger dans des tours de bureaux et des campus tentaculaires au centre-ville de Seattle et ailleurs.

En janvier et février, VirBELA pourrait avoir eu 10 ou 15 personnes errant sur le campus ouvert. Maintenant, ils en reçoivent plus de 400 par jour, connectés pour utiliser la plateforme comme lieu de travail. Sanford a déclaré qu’un certain nombre d’entreprises choisissent de créer des campus privés où elles peuvent entièrement gérer une organisation distante.

En déplaçant notre réunion vers le bureau virtuel de Sanford, nous avons dépassé les avatars en train de discuter et de tenir des réunions dans d’autres endroits. Vous pouvez organiser une réunion sur un hors-bord si vous le souhaitez, ou emmener votre équipe sur un terrain de football pour un match. Sanford a fermé la porte pour que personne ne puisse l’interrompre, a réorganisé les meubles et changé l’affichage sur les murs. La page Web avec mon profil ., partagée depuis son ordinateur vers le paramètre virtuel, était affichée sur un grand écran.

“Je crois fondamentalement que les bureaux d’entreprise qui ont une sorte d’organisation géographiquement dispersée seraient bien servis en plaçant ce type d’infrastructure au centre de l’organisation”, a déclaré Sanford. “Tout d’un coup, vous êtes désormais bien plus connecté à vos équipes réparties.”

Il estime qu’être une entreprise entièrement virtuelle permet à eXp Realty d’économiser 30 millions de dollars par an.

Construit sur le même moteur de jeu qui alimente le mastodonte «Fortnite», VirBELA peut héberger des milliers d’avatars sur les campus et dans les méga-conférences.

Comme d’innombrables entreprises et organisateurs à travers le monde, Laval Virtual a dû annuler son événement de 20 000 personnes en France ce printemps à cause de la pandémie. Cette semaine, elle s’est tenue sur un campus virtuel VirBELA où des milliers de personnes ont utilisé un certain nombre d’auditoriums et d’espaces de discussion pour des programmes autour des technologies VR et AR.

Première matinée réussie de conférences virtuelles Art & VR! Plus de 200 personnes! # RectoVRso2020 #LavalVirtualWorld #Art #VR #Lavalvirtual #RectoVRso pic.twitter.com/sfzmTVw9Hk – Judith Guez (@Judith_ARTVR) 22 avril 2020

Alors que nous déménagions de nouveau, cette fois du bureau de Sanford à une salle de conférence, nous nous sommes arrêtés et avons discuté avec Kaitlyn Olsson, une employée du marketing.

“L’une des choses que j’aime le plus, c’est la possibilité de rencontrer des gens et d’avoir une partie de cette interaction décontractée que vous n’obtenez pas toujours lorsque vous travaillez à distance”, a déclaré Olsson. «Je suis sur Open Campus la majorité de la journée.»

Elle commence chaque matin par une réunion de vente et de marketing dans la salle du conseil. Puis elle rebondit entre les réunions à différents endroits du campus. Lorsqu’elle n’est pas en réunion, elle trouvera un canapé ou un espace calme pour s’asseoir ou reposer sa tête d’avatar et réaliser certains projets.

C’est tout un saut remarquable pour ceux d’entre nous qui se sont installés dans les trajets quotidiens, les plans d’étages ouverts, les horaires des salles de réunion et tout ce qui concerne le travail dans le «monde réel».

Et c’est un bond que beaucoup font jusqu’à présent dans la courte durée de la crise des coronavirus, ou qu’ils envisagent de se lancer dans les mois à venir.

Plus que de simples jeux

Rencontrer des amis n’a pas dû se terminer avec la pandémie de coronavirus – du moins dans la salle de jeux. (Image de la salle de jeux)

Le co-fondateur et PDG Nick Fajt et son équipe du développeur de jeux Rec Room travaillaient toujours confortablement côte à côte dans le monde réel dans les bureaux du quartier de Belltown à Seattle avant le verrouillage. Maintenant, les quelque 45 employés à temps plein sont en semaine sept ou huit de leur dispersion complète.

«Nous n’avions pas vraiment fait de travail à domicile avant cela et ensuite nous avons tous été forcés d’y entrer, et nous avons donc utilisé Rec Room comme espace où nous nous réunissons pour notre mêlée d’équipe et nos réunions et même notre socialisation après travail », a déclaré Fajt. “C’est un bon outil.”

Nick Fajt, PDG et co-fondateur de Rec Room dans les bureaux de Seattle en 2017. (. Photo / Kurt Schlosser)

J’ai déjà été dans Rec Room auparavant – son monde virtuel et ses bureaux – alors qu’il était encore connu sous le nom de Against Gravity et que l’accent était uniquement mis sur la réalité virtuelle. Désormais, le contenu de la société est multiplateforme – sur les téléphones mobiles et sur PlayStation sans casque – et les gens utilisent Rec Room et ses avatars flottants et sans jambes pour bien plus que simplement jouer au ping-pong virtuel ou au paintball.

Reconnaissant que la distanciation sociale n’allait pas disparaître rapidement, Rec Room a commencé à ajouter des fonctionnalités à son monde qui se sont révélées utiles à sa propre équipe et à ses utilisateurs. Les Meetups permettent de générer une URL de réunion similaire à Zoom, afin que les gens puissent être invités dans une salle spécifique. Le partage d’écran est désormais disponible pour les présentations.

Les gens ont déplacé les séances de thérapie dans la salle de récréation, les entreprises l’utilisent pour des réunions et d’autres construisent leurs bureaux et plus encore pour créer un sentiment de familiarité.

Les créateurs de @recroom ont construit plus de 50 000 nouvelles chambres cette semaine. C’est une nouvelle pièce toutes les 12 secondes. Des tonnes de nouveaux jeux, de nouveaux clubs, de nouvelles salles de réunion, de nouveaux lieux pour les événements, de nouvelles salles de classe. Super de voir les gens continuer à se réunir et à socialiser même en restant à la maison – Nick Fajt (@nickfajt) 21 mars 2020

Quelqu’un l’a construit dans la salle de jeux. Nous pensions que c’était une vraie photo… pic.twitter.com/xnO5Sh67B9 – Salle de jeux (@recroom) 14 avril 2020

Le travail à domicile ne nous empêchera pas de passer du temps ensemble!

Nous venons d’avoir un Laser Tag vendredi dans @recroom avec des collègues de LA, Boston, Tokyo et Londres!

#virtualreality #vr pic.twitter.com/QR7AXXg7hY – Roy Rodenhaeuser (@RoyRodenhaeuser) 3 avril 2020

“Nous voyons beaucoup de socialisation se produire là-bas, en dehors des jeux”, a déclaré Fajt. «Les gens organisent des happy hours, des fêtes d’anniversaire… à la recherche d’un moyen de se détendre comme ils le faisaient auparavant. Rec Room fait un travail vraiment intéressant pour créer cet espace physique qui n’est pas soumis à la quarantaine. “

Et pour les enfants dont les yeux brillent à la perspective d’un enseignement à domicile, découvrez comment un enseignant utilise Rec Room pour diriger une leçon de mathématiques:

L’entreprise n’a pas fait l’objet de licenciements et embauche actuellement plusieurs postes. La croissance se produit en plus de la croissance – l’utilisation sur douze mois a augmenté de plus de 500% et est 60% plus élevée que depuis février.

“Je pense que nous sommes probablement dans l’une des rares positions où [the lockdown] a probablement été utile à notre entreprise dans son ensemble », a déclaré Fajt.

Fajt espère lancer bientôt une nouvelle fonctionnalité appelée Clubhouses, qu’il considère comme un sous-reddit physique où les gens peuvent créer un Clubhouse autour d’intérêts, et définir leurs propres normes de modération dans cet espace – quelque chose qu’ils font déjà dans la vie réelle.

Rec Room expérimente également la réalité augmentée, où une analyse téléphonique d’un emplacement par une personne pourrait permettre à une autre personne en VR de sortir.

Fajt appelle cela la promesse ultime des technologies AR / VR, où «vous pouvez être avec n’importe qui, peu importe où il se trouve, et vous avez vraiment l’impression d’être là avec eux.»

Travail à domicile Expérience AR n ° 2 – un voyage à la plage 🏖️ Nick est sur son iPad devant le bureau de la salle de jeux et Meriesa est à la maison sur son Oculus Rift. pic.twitter.com/A9KHfSQfIf – Salle de jeux (@recroom) 20 mars 2020

Les verrous et le travail et le jeu à distance changent la façon dont les gens pensent à la socialisation en ligne. Rec Room a toujours considéré le jeu plus que des jeux, le considérant davantage comme un endroit où aller.

Et l’entreprise se penche sur la perspective de donner aux gens plus d’outils dont ils ont besoin maintenant et à l’avenir.

“Ces espaces numériques sont vraiment importants en ce moment, car nous sommes tous piégés à l’intérieur”, a déclaré Fajt. «Nous avons encore besoin de socialiser et de nous divertir. Nous devons encore être expressifs et créatifs. Je pense que Rec Room est un endroit où vous pouvez faire tout cela. “