“Dans dix ans, nous verrons que nous avions besoin de la 5G”

La 5G atteindra progressivement les gammes inférieures, ce qui permettra à la technologie de se développer massivement. Quand peut-on s’attendre à des processeurs Qualcomm dans ces segments?

Comme vous pouvez l’imaginer, je ne peux pas répondre à cette question. Cependant, si vous regardez en arrière, vous verrez que la 4G – qui a d’ailleurs pris beaucoup plus de temps pour être adoptée – a commencé dans la gamme premium et s’est terminée au niveau d’entrée. Aujourd’hui, l’ensemble de notre portefeuille de puces intègre la 4G, du plus bas au plus élevé.

Je ne sais pas quand la 5G sera le cas, mais je suis surpris de la vitesse à laquelle les terminaux et les réseaux sont déployés et adoptés.

Les opérateurs déploient-ils la 5G aussi rapidement que vous le souhaitiez ou le souhaitiez?

La 5G n’est pas une invention Qualcomm. Il s’agit d’une norme développée en collaboration avec de nombreux agents. Mais lorsque vous investissez dans la technologie, vous êtes heureux de voir comment le marché l’adopte.

Nous pensions à l’époque à la 5G, non seulement comme une évolution de la 4G, mais comme une perturbation, car elle offre une série de fonctionnalités et d’avantages qui permettent différents cas d’utilisation. Depuis des années, nous travaillons côte à côte sur les normes, nous investissons dans des simulations, des tests, des démos… Nous annonçons des prototypes ou des démonstrateurs 5G bien avant la sortie de la norme, il y a plus de deux ans au MWC. Et notre première puce 5G était prête depuis plus d’un an.

Nous avons investi du temps et des ressources avec le reste de l’écosystème et du marché, en toute humilité, cela nous a prouvé ainsi qu’à tous ceux qui croyaient que la 5G était le chemin que nous devions suivre et qu’il fallait le faire le plus tôt possible car Nous risquions de manquer de 4G.

Ainsi, nous pensons qu’il évolue aussi rapidement que nous l’avions espéré à l’époque. Et les données le montrent.

Dans le développement de la 5G, il y a plusieurs facteurs qui influencent, et l’un d’eux est le gouvernement espagnol. Comment évaluez-vous le rôle du gouvernement dans les enchères de fréquence? Pensez-vous qu’ils sont efficaces et contribuent à l’accélération de la 5G ou, au contraire, le processus est-il un peu lent par rapport à d’autres pays?

En Espagne, le spectre 3,5 GHz a été lancé il y a près d’un an. Je n’ai pas les données exactes, mais je pense que l’Espagne était dans le top 5 des pays européens en soumissionnant pour le spectre radio de 3,5. En fait, il a été mis en adjudication plus tôt qu’en Allemagne et beaucoup plus tôt qu’en France.

En ce sens, le régulateur espagnol a évolué assez décemment par rapport à notre environnement. Et surtout compte tenu de tous les changements de gouvernement que nous avons connus ces dernières années, ce qui, je pense, n’a pas beaucoup contribué à accélérer les processus. Cependant, malgré cette difficulté, j’étais convaincu que cela continuait d’être considéré comme une priorité par les deux gouvernements.

En ce qui concerne la bande des 700 MHz, il est vrai qu’elle n’a pas encore fait d’appel d’offres, mais je pense que nous sommes à égalité. Il y a des pays qui l’ont déjà, d’autres qui n’en ont pas, mais je le vois un peu sur un pied d’égalité. J’imagine que l’histoire du dividende numérique influence. Mais je crois que, s’ils suivent les plans qu’ils ont déterminés, nous serons au-dessus de la moyenne européenne. C’est ma perception.

Concernant la bande des 26 GHz, seule l’Italie a lancé un appel d’offres en Europe – et je sais que d’autres pays l’analysent. Je ne sais pas quand ils le feront en Espagne, mais j’espère qu’ils le feront aussi en même temps. Le plus tôt sera le mieux.

Mon sentiment est donc que le régulateur a très bien réussi à cet égard.

Pourquoi pensez-vous qu’un seul opérateur a décidé d’activer son réseau 5G en Espagne? Les autres opérateurs attendent-ils la 5G SA, l’appel d’offres de nouvelles fréquences …? Quelle est votre perception?

Je ne connais pas les raisons commerciales, économiques ou conjoncturelles de chacun d’eux. Chez Qualcomm, nous travaillons avec tous les opérateurs pour les aider dans tous les aspects technologiques – tels que le développement du réseau du point de vue du terminal – afin que lorsqu’un ordinateur équipé d’un processeur Qualcomm soit mis en vente, il fonctionne correctement dans Vodafone, chez Telefónica, chez Orange, chez MásMóvil … Mais l’annonce de la 5G a bien plus à voir avec le positionnement, la stratégie commerciale et le marketing qu’avec l’état technologique.

Nous travaillons également avec chacun d’eux et notre objectif est que, lorsque chacun décide de le lancer ou de l’annoncer, les terminaux avec Qualcomm fonctionnent aussi bien sur le réseau Vodafone que sur le réseau Telefónica, Orange ou MásMóvil.

Près de huit mois plus tard, le réseau 5G de Vodafone a sous-performé, notamment en matière de couverture. Pensez-vous qu’il était un peu prématuré de lancer un réseau 5G sur une bande de 3,5 GHz au lieu d’attendre l’appel d’offres 700 MHz ou l’arrivée de nouvelles technologies?

Walker il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. C’est-à-dire: vous devez marcher, vous devez prendre des mesures. Sinon, vous ne pouvez pas savoir où optimiser. J’insiste pour que la décision d’annoncer tôt ou tard dépende du contexte de chacun, mais je pense qu’elle a été très réussie.

Ce qui est vrai – quel que soit l’opérateur – est que le principal problème que nous avons avec la 5G est la couverture. Surtout dans un pays comme l’Espagne, où nous sommes habitués à avoir une couverture partout, même lorsque nous allons dans les Pyrénées.

Des technologies telles que Dynamic Spectrum Sharing, qui prennent déjà en charge des puces comme le Snapdragon 865, vont améliorer la couverture 5G. Pas avec la vitesse des bandes de 3,5 GHz, encore moins la vitesse des bandes millimétriques, mais elles aideront à accélérer l’expansion de la couverture.

Je comprends que c’est un facteur que l’opérateur occasionnel aura fait attendre un peu, car les personnes qui se plaignent le plus sont la couverture. Mais je ne pense pas qu’il faille attendre la bande 700 MHz, qui ne nous permettra pas de savourer la 5G dans des zones surpeuplées et plus intenses ou là où il y a plus de trafic. La bande de 700 nous permettra de profiter de la 5G dans les endroits les plus reculés, mais pas dans les villes, dans les stades de football, dans les endroits où il y a de grandes congrégations de personnes ou dans les secteurs industriels, qui exigent de la latence et télécharger. Je ne pense donc pas que vous deviez attendre que la bande 700 MHz commence avec la 5G, car son utilisation est différente.

Je pense qu’il est sage de déployer 3,5 GHz immédiatement; faire évoluer les réseaux LTE actuels (avec le spectre radio actuel utilisé pour le LTE) et en profiter pour la 5G, ce qui permettra d’augmenter la couverture; et bien sûr la bande 700 Mhz a beaucoup de succès pour aller encore plus loin. En outre, cela mettrait sur la table le succès qui serait en mesure de faire soumissionner la bande millimétrique pour les zones plus petites ou plus éloignées mais plus sollicitées.

Concernant le DSS, technologie qui permet à la 5G de fonctionner sur les bandes 4G et que vous supportez déjà dans le Snapdragon 865, que devraient faire les opérateurs pour supporter cette technologie? Faut-il beaucoup d’efforts?

En théorie, il n’est pas excessivement complexe, mais il dépend de chacun d’eux. Dans un processus de mise à niveau du réseau, tous les opérateurs le testent d’abord dans les laboratoires, puis commencent à le déployer. Les opérateurs n’ont pas commencé à tester DSS maintenant, ils existent depuis un certain temps. Par conséquent, je ne sais pas quand ils décideront de faire l’annonce ou de communiquer le sujet, mais nous sommes au moment où l’un ou l’autre fera le pas.

Les États-Unis empruntent une voie différente de celle de l’Europe, en donnant la priorité aux gangs mmWave. Pourquoi fait-il cela au lieu des moins de 6 ans, ce qui semble être une voie plus logique à court terme? Quels avantages pensez-vous que ce groupe apporte au-delà des industries?

Quant à savoir pourquoi les Américains ont mis une bande de fréquences et pas une autre, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement quelle utilisation ils font de la bande 3,5 ou 3,6 GHz, je ne sais pas si elle est attribuée ou disponible gratuitement. L’occupation des bandes de fréquences des États-Unis est très différente de celle de l’Europe.

D’un point de vue plus technique, il y a une raison pragmatique. Aux États-Unis, ils n’ont pas autant de fibre, de sorte que les opérateurs ont commencé à apprécier la 5G comme un moyen de fournir un accès fixe aux maisons et de fournir des fibres optiques au cours des derniers mètres.

Une fois que vous vous déployez pour ce cas d’utilisation, ce qui a été démontré aux États-Unis, c’est que la bande millimétrique offre une valeur ajoutée en termes d’absorption de gros volumes de trafic non seulement dans les entreprises, mais dans les gares, dans les échangeurs, dans les centres de congrès, dans les stades de football … Des endroits où il y a une forte demande de données ponctuelles mais ni le Wi-Fi ni le LTE ne peuvent offrir une expérience satisfaisante.

Donc, je pense que cela a été un peu à la jonction de toutes ces choses.

À court terme, quelle voie vous semble la plus logique? Commencez avec la bande millimétrique ou passez au sous-6? Parce que j’ai l’intuition qu’il est plus facile pour l’utilisateur de percevoir la 5G avec ces dernières bandes.

Si je veux maintenir une expérience 5G homogène, j’ai besoin d’une bande millimétrique dans les zones où la demande est élevée, d’une bande sous-6 où il y a moins de demande (ou même de LTE) et de la bande 700 MHz dans les zones rurales. J’ai besoin de tout pour maintenir une expérience utilisateur fluide.

Avec lequel dois-je commencer? Eh bien, cela dépend un peu du régulateur et du spectre dont vous disposez. En Espagne, la réponse a été la bande 3,5 ou 3,6 GHz. Il est évidemment plus facile de donner une meilleure couverture dans cette bande que dans la bande millimétrique, ce qui nécessite un effort supplémentaire en termes de déploiement de petites cellules. Il me semble exact qu’en Espagne, que nous avons de la fibre jusqu’au domicile, nous avons suivi ces étapes, et je ne remets pas en question ce qu’ils ont fait aux États-Unis, où ils sont passés au millimètre près pour d’autres raisons.

En Espagne, les opérateurs ont fait du très bon travail avec la 4G. En fait, le réseau est si bon qu’il y a beaucoup d’utilisateurs qui soutiennent que le passage à la 5G n’est pas très perceptible. S’ils font le Speedtest, ils obtiennent 600 Mbps dans la paume de leur main, mais, au quotidien, ils ne trouvent pas de cas d’utilisation qui permettent de serrer cette nouvelle connectivité. La 5G est-elle promue trop tôt?

La 4G est née pour augmenter la demande et la vitesse de téléchargement de la 3G. Sans cela, nous n’aurions pas pu envoyer une vidéo, diffuser des photos ou stocker des choses dans le cloud.

Près de dix ans plus tard, nous voyons maintenant la 4G et nous disons “cette connectivité m’a permis de le faire”. Mais à l’époque, il y avait probablement beaucoup de gens qui ne comprenaient pas non plus pourquoi nous avions besoin de la 4G. En fait, de nombreux téléphones 3G étaient encore vendus.

Je vous dirais donc de me poser cette même question dans dix ans. Ou même à moins de 5. Parce qu’alors je pense que nous reconnaîtrons que nous avions besoin de la 5G et que nous en avions besoin maintenant.

De nombreux opérateurs ont décidé de retirer ou de modifier la participation de Huawei à leurs réseaux en suivant les directives de l’Union européenne. Ce processus implique évidemment des investissements supplémentaires que les opérateurs n’avaient pas prévu initialement. Pensez-vous que cette dépense supplémentaire et l’absence d’un fournisseur aussi important que Huawei peuvent ralentir le déploiement de la 5G en Europe ou les opérateurs pourront-ils y remédier?

Au final, il y a une demande et ce sera l’utilisateur qui tire et qui force à se déployer plus vite, à se procurer de nouveaux terminaux ou à investir dans de nouvelles technologies. C’est la demande du marché qui fera un investissement efficace ou non. Donc, si le marché tire ou demande, les opérateurs ne penseront pas à changer de technologie ou à faire ce qu’ils doivent faire.

Si le marché ne tire pas, eh bien, ils remettent peut-être en question tout investissement. Mais c’est le marché qui tire et c’est l’utilisateur qui demande de nouveaux services et ainsi de suite.