Dans la ville natale d’Amazon, nous lisons sur les clients de Barnes & Noble à la fermeture du magasin du centre-ville de Seattle – .

Un panneau à l’entrée du centre-ville de Seattle Barnes & Noble avertit les acheteurs de la fermeture imminente du magasin. (Photo . / Kurt Schlosser)

Samedi, un autre chapitre de l’histoire intéressante de Seattle sur les livres et comment et où les gens achètent pour eux se termine. Barnes & Noble quitte son emplacement au centre-ville après 22 ans, laissant le cœur de la ville sans librairie.

Un flux constant d’acheteurs a parcouru ce qui restait sur les étagères vendredi à l’emplacement de la grande chaîne Pacific Place au 600 Pine St. Magazine et les supports à journaux avaient déjà été nettoyés au niveau supérieur du magasin, tout comme diverses sections en bas, où les clients choisissaient sur des livres, des jouets et plus encore.

À quelques pâtés de maisons du siège d’Amazon, la société aime beaucoup pointer du doigt quand il s’agit de nos habitudes de vente au détail changées à jamais, les clients de Barnes & Noble qui ont parlé à . ont partagé leurs réflexions sur le géant de la technologie qui a commencé comme libraire en ligne . Ils ont également discuté des habitudes de lecture, des appareils numériques, de la joie des librairies physiques et plus encore.

«Je peux parcourir et parcourir»

Michael Brown, acheteur chez Barnes & Noble. (Photo . / Kurt Schlosser)

Michael Brown travaille pour la Seattle Foundation à deux pâtés de maisons de la librairie et a dit qu’il passerait pour parcourir de temps en temps, cherchant parfois à acheter et parfois simplement à voir ce qui était autour.

“Je suis de la vieille école, je préfère toujours un livre”, a déclaré Brown lorsqu’on lui a demandé s’il lisait sur un Kindle ou tout autre appareil numérique. Il achetait des livres pour enfants parce qu’il aime l’idée que son jeune fils ait un livre entre les mains.

La consommation de médias par Brown couvre le physique et le numérique. Il aime lire une copie physique du New York Times tout au long de la semaine, et a également accès aux nouvelles en ligne du monde entier. Il achète sur Amazon des livres et d’autres choses.

“Comme tout le monde, d’une part, j’aime la commodité d’Amazon et le fait de pouvoir aller en ligne et de ne pas avoir à entrer dans un magasin”, a-t-il déclaré. «Et en même temps, l’une des choses que j’aime dans une librairie, c’est que je peux entrer et parcourir et parcourir. Je vais amener l’enfant et lui donner la possibilité de se déplacer et de ramasser ses livres. Je ne peux pas obtenir ça avec Amazon.

“Quand je vais sur Amazon, je sais en quelque sorte ce que je recherche”, a ajouté Brown. “Quand je viens ici, je ne le fais pas, et je trouve quelque chose de nouveau.”

«Je viens souvent ici»

Barnes & Noble indique sur son site Web qu’elle exploite toujours 627 magasins. (Photo . / Kurt Schlosser)

(Photo . / Kurt Schlosser)

Un autre client nommé Alice, qui a préféré donner juste son prénom, est également tombé dans le magasin du travail à proximité à Nordstrom.

«Je viens souvent ici. Je suis une grande lectrice », a déclaré Alice, qui vient sur le site depuis son ouverture en 1998. Elle a dit que même si elle lisait les actualités sur les appareils numériques, quand elle lisait pour le plaisir, elle aimait toujours tenir un livre. Elle achètera des livres en ligne, mais pas sur Amazon. “Je ne suis pas un partisan d’Amazon.”

Alice est heureuse qu’une nouvelle librairie indépendante, appelée Paper Boat Booksellers, ait ouvert ses portes dans l’ouest de Seattle à la suite de la fermeture d’un autre magasin Barnes & Noble dans ce quartier l’an dernier. Elle a dit qu’elle aime aussi laisser des livres dans les petites bibliothèques de prêt de la ville pour «maintenir le flux» de livres.

Avec une carte-cadeau à la main qu’elle espérait utiliser, Alice était clairement déçue que sa routine loin du travail – regarder des magazines, parcourir des livres de cuisine – était sur le point de changer.

“Je vais manquer de pouvoir me promener dans une librairie”, a-t-elle déclaré vendredi.

«J’adore l’information»

Kyle Rose. (Photo . / Kurt Schlosser)

Kyle Rose travaille dans le financement immobilier et comme il regardait des étagères nues, il ne pouvait s’empêcher de se demander ce qui irait dans l’immense espace Pacific Place que Barnes & Noble quitte. Il vient au magasin depuis qu’il a déménagé à Seattle en 2014.

“Vous pouvez aller dans n’importe quel Barnes & Noble et je ne pense pas qu’il y en ait un qui ne ressemble pas à un film de Meg Ryan”, a déclaré Rose, riant du regard inchangé de la chaîne au fil des ans.

Rose a un Kindle – parce qu’il est «difficile de transporter 20 livres dans un train» – mais il a du mal à lire sur les écrans pendant une longue période. Et il aime l’odeur et la sensation des livres physiques.

«J’ai une énorme bibliothèque de livres analogiques et j’en aurai probablement toujours», a-t-il déclaré. «Je ne lis que de la fiction. J’adore les informations. Celui-ci avait une section assez importante sur l’ingénierie et le génie civil à un moment donné – il a en quelque sorte suivi la voie de la librairie elle-même. »

Rose a dit que Seattle a beaucoup de grandes librairies plus petites et Elliott Bay Book Co. sur Capitol Hill est l’un de ses amours. “Mais au centre-ville … je ne sais pas.”

“Triste de voir une librairie fermer”

(Photo . / Kurt Schlosser)

(Photo . / Kurt Schlosser)

Vendredi, John Lewis était assis près de l’escalator du magasin. Il vient de Lake Forest Park, au nord de Seattle, où il a une “librairie merveilleuse et prospère” appelée Third Place Books.

“Je suis triste de voir une librairie fermer”, a déclaré Lewis. “Je pense que c’est un vrai préjudice pour la ville parce que toutes sortes d’informations et d’opinions diverses sont vendues ici et c’est un vrai bien social d’avoir de bonnes librairies.”

Lewis aime la non-fiction et il lira sur numérique ou analogique, bien qu’il préfère tenir un livre papier.

«Nous achetons sur Amazon lorsque nous ne pouvons pas acheter de livres ailleurs. Je pense donc que cela fournit un vrai service », a déclaré Lewis. “Je suis juste triste de voir les librairies de brique et de mortier fermer leurs portes.”

Barnes & Noble sur Pine Street au centre-ville de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)