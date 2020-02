Dans les coulisses de l’espace de travail de montage vidéo de Jeff

Beaucoup de téléspectateurs et de lecteurs m’ont demandé de jeter un coup d’œil dans les coulisses de mon espace de travail de montage vidéo, donc dans cette dernière édition de Back to the Mac, j’ai décidé de faire exactement cela.

Bien que ma configuration soit actuellement construite autour d’un Mac Pro + Pro Display XDR, une configuration similaire peut être réalisée avec pratiquement n’importe quelle combinaison Mac et moniteur. Regardez notre vidéo pratique dans les coulisses pour voir le matériel sur mon bureau de montage.

Dans cet aperçu des coulisses, je vais faire de mon mieux pour résister à l’envie de parler des caméras et des équipements associés, simplement parce que c’est une discussion pour une vidéo différente. Si vous souhaitez en savoir plus sur le matériel photo, faites-le moi savoir ci-dessous dans les commentaires et je vais envisager de faire un suivi dans les coulisses.

Mac Pro 2019

Bien que j’utilise parfois un MacBook Pro et un iPad Pro pour le travail, le Mac Pro (pratique) est la pièce maîtresse actuelle de mon flux de montage vidéo. C’est là que j’exécute tous les logiciels liés à la création de vidéos. Bien que mon ancien modèle de base iMac Pro, avec ses 32 Go de RAM et son processeur Xeon à 8 cœurs, était plus que suffisant pour mes besoins de montage vidéo, le Mac Pro est une amélioration à certains égards.

Présentation de l’espace de travail de montage vidéo de Jeff

Abonnez-vous à . sur YouTube pour plus de vidéos

Comme je l’ai expliqué plusieurs fois auparavant, j’aime principalement utiliser le Mac Pro en raison de sa capacité de mise à niveau. Pouvoir ajouter plus de RAM et plus d’espace de stockage est quelque chose que vous ne pourriez pas faire sur l’iMac Pro sans sauter à travers un tas de cerceaux. C’est agréable de pouvoir ouvrir le Mac Pro et mettre à niveau la machine en quelques minutes.

Pour le montage vidéo en particulier, la possibilité de mettre à niveau le stockage interne du Mac Pro est pratique. Non seulement vous pouvez ajouter une quantité absurde de stockage SSD, mais vous pouvez également ajouter un système RAID Promise Pegasus 24 To complet en interne, si vous le souhaitez.

Le Mac Pro est également agréable en raison de la possibilité d’ajouter des cartes PCIe telles que des cartes de capture, ou peut-être à l’avenir, des cartes audio avancées. Avoir un accès PCIe direct est une grande victoire pour ceux qui souhaitent faire évoluer leur Mac en fonction de leurs besoins.

Mais le Mac Pro est loin d’être parfait pour de nombreux éditeurs occasionnels ou soi-disant «pro-consommateurs». Tout d’abord, contrairement à l’iMac, il n’est pas livré avec un écran intégré, ce qui pourrait potentiellement augmenter considérablement les coûts. Il manque également de commodités comme un emplacement pour carte SD et des E / S faciles d’accès comme à l’arrière de l’iMac Pro.

Dans mon prochain examen du Mac Pro, je parlerai de ces lacunes potentielles de manière plus approfondie. Je pense que la plupart des utilisateurs «pro-consommateurs» seront mieux servis par un iMac ou un iMac Pro, mais il y a certainement certains utilisateurs qui bénéficieraient davantage du Mac Pro à long terme.

Écran Pro XDR

L’écran natif 6K Pro Display XDR de 32 pouces (pratique) est un écran de rêve pour l’édition de vidéos 4K. Il vous offre l’espace de travail pour afficher la résolution 4K en pleine résolution tout en ayant beaucoup d’espace pour la chronologie et parcourir dans Final Cut Pro X. Et si les flux de travail HDR font partie de votre routine, alors le véritable écran XDR 10 bits avec son P3 une couleur large et 1000 nits de luminosité soutenue et 1600 nits de luminosité maximale devraient plus que répondre à vos besoins.

Bien qu’il puisse être pratique d’avoir deux écrans sur le bureau, je trouve que le Pro Display XDR a suffisamment de taille et d’espace à l’écran pour rendre inutile un affichage secondaire. Par exemple, il est possible d’avoir une session Final Cut Pro X en cours tout en affichant une fenêtre Safari ou Ulysse à l’écran en même temps.

Clavier mécanique sans fil Keychron K2

Le plus récent élément de mon espace de travail de montage vidéo est le clavier mécanique sans fil Keychron K2 (révision).

Les claviers mécaniques sans fil sont encore rares pour une raison quelconque, mais mon impression générale du Keychron K2 est assez brillante. Non seulement il est sans fil, mais il utilise des commutateurs à clavier Gateron Brown qui offrent une excellente réponse tactile. Les touches ont également une sensation collante extrêmement subtile, ce qui ajoute à la réponse tactile.

Mon plus gros problème avec le Keychron K2 est la durée de vie de la batterie, ce qui n’est certes pas génial, mais ce n’est pas assez mauvais pour en faire un deal-breaker. N’oubliez pas de consulter notre examen complet du K2 pour plus de détails.

Flèche audio universelle

La flèche audio universelle propulsée par Thunderbolt 3 (pratique) est mon interface audio de référence pour la surveillance et l’enregistrement audio de mes vidéos. Sa conception entièrement en aluminium compacte alimentée par bus signifie qu’il a fière allure sur le bureau.

J’aime aussi le fait que l’UA Arrow place ses ports XLR à l’arrière. Cette conception permet à mon espace de travail de montage vidéo de rester relativement sans encombrement dans le processus.

Mais ce sont les plug-ins UAD de l’unité qui en font un incontournable pour mon workflow de voix off…

Les plug-ins UAD permettent aux utilisateurs de personnaliser et d’affiner le son des voix et des instruments de manière granulaire, et ces effets sont appliqués à la volée en temps réel sans latence perceptible. J’ai construit, ce que j’aime à croire, une chaîne de traitement au son exceptionnel qui permet à ma voix de briller sur les voix off vidéo.

Sennheiser MKH 416

Avant d’intégrer le microphone fusil Sennheiser MKH 416 dans mon flux de voix off, j’ai laissé entendre à quelques amis que je ne regretterais pas d’acheter le microphone légendaire. Je ne pouvais pas me résoudre à laisser tomber le PDSF de 999 $, mais j’ai pu en acheter un en vente chez B&H pour 600 $ il y a quelques années.

Le MKH 416 est un microphone légendaire pour une bonne raison – il sonne étonnant avec des voix riches et profondes, rejette le bruit incroyablement bien, est super flexible en ce qu’il peut être utilisé dans une variété d’applications et il est bien construit. Je pense que ce microphone semble incroyable lorsqu’il est associé à l’UA Arrow, mais je comprends que la «qualité» du son peut être subjective.

Cela dit, il existe d’autres microphones qui sonnent assez bien et, si vous ne trouvez pas le 416 en vente, ils sont beaucoup plus agréables du point de vue des prix. Une de ces entrées est le MKE 600 de Sennheiser, qui coûte beaucoup moins cher que le 416, et produit un son parfaitement acceptable.

Yellowtec Mika

Le Yellowtec Mika est de loin le meilleur bras de perche de microphone sur le marché, et les gens semblent enfin être d’accord avec moi après toutes ces années d’utilisation parce que vous le voyez partout maintenant. Le Mika présente un design allemand solide comme le roc avec son bras en aluminium, ainsi qu’un mécanisme de montage à friction facile à utiliser qui n’a pas encore échoué au fil des ans.

Ce qui rend le Mika si agréable par rapport au bras de flèche moyen, c’est que le câble XLR est logé à l’intérieur de l’unité elle-même, ce qui offre un look super propre. Un autre avantage majeur d’une telle conception est que vous n’avez pas à vous soucier de vous pincer les doigts entre les lattes des solutions moins importantes. J’ai remarqué que d’autres entreprises ont commencé à utiliser un design sans pincement, ce qui est génial, mais le Mika a été le premier.

Audio-Technica ATH-M50x

Les écouteurs font partie intégrante du processus de voix off, et l’Audio-Technica ATH-M50x (test) fait partie de mon flux de travail habituel depuis des années. Non seulement les écouteurs ont remarquablement bien résisté lors d’une utilisation continue, mais ils sonnent aussi bien.

Le plus gros inconvénient de ces écouteurs est les oreillettes, qui ne sont pas aussi confortables que je le voudrais, et commenceront à s’user après quelques années. Je recommande de remplacer les oreillettes à l’avant par des oreillettes tierces plus confortables.

Micro moniteurs iLoud

Bien que j’utilise mes écouteurs 80% du temps lors de la surveillance audio pour le montage vidéo, les nouveaux micro-moniteurs iLoud gèrent le reste du gros du travail. Ces moniteurs, qui m’ont été recommandés par un ami de . Jonathan Morrison, sonnent beaucoup mieux que leur petite taille pourrait l’indiquer.

Bien que vous n’obtiendrez pas le type de son bas de gamme possible avec des moniteurs plus grands dotés de woofers plus grands, ou via des configurations avec un subwoofer dédié, j’ai été surpris par la puissance des micro-moniteurs.

Les micro-moniteurs iLoud produisent un son précis et résistent très bien à la distorsion même à des niveaux de volume élevés. J’ai été impressionné lorsque la ligne de base d’Alex Lustig Skyless est arrivée à 0:36 seconde, avec les Micro Monitors qui la gèrent à merveille.

Comme je ne surveille généralement pas mon audio à partir des moniteurs de bureau, je voulais un bon son, mais je ne voulais pas ajouter une paire de haut-parleurs imposants à mon bureau. Les micro moniteurs présentent un bon compromis, étant assez petits pour tenir facilement sur mon bureau tout en ayant un son suffisamment bon pour être digne d’une place en premier lieu. De plus, je pense qu’ils ont l’air plutôt bien lorsqu’ils sont associés au Pro Display XDR. Qu’en pensez-vous?

CalDigit TS3 Plus

Étant donné que le Mac Pro est au sol et que le Pro Display XDR n’a pas la capacité de se connecter en guirlande avec Thunderbolt 3, je pense qu’un dock Thunderbolt 3 est un incontournable pour une telle configuration. Une station d’accueil comme le CalDigit TS3 Plus (test) permet d’accéder rapidement à une multitude d’options d’E / S différentes depuis le confort de votre bureau.

Même des années après ses débuts, le TS3 Plus reste l’une des meilleures options de station d’accueil Thunderbolt 3 disponibles. Je souhaite cependant que les fabricants de quais conçoivent un quai plus adapté aux besoins des utilisateurs de Mac Pro.

Herman Miller Aeron

J’étais parti depuis 7 ans avec une chaise banale d’Office Depot avant de finalement décider d’investir dans ma santé et d’acheter une chaise décente. Je ne peux pas croire que j’ai attendu aussi longtemps quelque chose de si fondamentalement nécessaire.

Avec toute la technologie qui passe entre mes mains année après année, la technologie qui est ici aujourd’hui et disparue demain, je trouve qu’il était carrément irresponsable de ma part de laisser mon corps languir dans une chaise qui offrait un soutien ergonomique si terrible.

Selon le sujet, les sessions d’édition peuvent prendre des heures ou des jours, surtout si vous êtes méticuleux sur les détails. S’asseoir sur une mauvaise chaise peut faire une grande différence sur votre confort général, ce qui peut entraîner une mauvaise humeur, une faible productivité et d’autres effets secondaires négatifs.

J’ai acheté un Herman Miller Aeron d’occasion sur eBay, et c’est probablement l’article que j’apprécie le plus par rapport à tous les autres produits de cette liste. C’est parce que cela fait une telle différence dans la façon dont je me sens après une longue journée assise.

Si vous êtes sur la clôture, faites-le. Vous pouvez obtenir un Aeron d’occasion sur eBay pour moins de la moitié de ce qu’il en coûte de nouveau, et cela vous durera très longtemps.

Bureau debout UpDesk

Contrairement à l’Aeron, j’ai adopté très tôt le bureau debout UpDesk (pratique), et je suis heureux de l’avoir fait. Je n’utilise pas le bureau en mode stand autant que je le devrais, (une fois que j’adopterai une meilleure organisation des cordons, je prévois de commencer à utiliser plus régulièrement la fonctionnalité debout) dans mon travail quotidien.

Logiciel clé utilisé dans mon espace de travail de montage vidéo

J’utilise quotidiennement les logiciels suivants pour réaliser des vidéos:

Bien sûr, le Mac Pro peut facilement exécuter toutes ces applications simultanément. Je reviendrai avec un aperçu des principaux logiciels que j’utilise pour créer des vidéos dans une procédure de suivi.

Prise de .

Ces produits ne sont qu’un petit échantillon des outils que j’utilise pour créer des vidéos, mais cela donne un bon aperçu de la majeure partie de l’espace de travail de montage vidéo de post-production que j’utilise chaque jour. À mon avis, il n’y a pas de configuration de montage parfaite unique, mais ces produits vous donneront une bonne idée des outils que j’utilise pour créer personnellement des vidéos.

S’il y a une demande, je fournirai un article sur les caméras que j’utilise, les configurations de montage et de capture de ma caméra, et les techniques et outils que j’utilise lorsque je suis derrière la caméra.

Que pensez-vous des gars de mon espace de travail de montage vidéo? Avez-vous des questions, des observations, des commentaires ou des suggestions? Faites-moi savoir ci-dessous avec vos pensées et opinions.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: