dans les films, les méchants ne peuvent pas avoir d’iPhone

Selon une récente révélation, le géant californien pomme, il ne voudrait pas voir ses smartphones iPhone entre les mains des méchants du cinéma. La société a également admis que ses produits sont utilisés sur scène, à condition que cela reflète positivement son image.

Pour révéler cette nouvelle, le réalisateur de Star Wars: le dernier Jedi et le souper avec un crime, Rian Johnson. Un criminel ou un personnage négatif ne peut pas utiliser les produits de l’entreprise. Avez-vous déjà remarqué?

Apple: les criminels dans les films ne sont pas autorisés à utiliser les appareils de l’entreprise

Ce n’est certainement pas une nouveauté que la société Apple se soucie beaucoup image. Le travail de l’entreprise sur sa réputation mais aussi sur celle de l’iPhone, de l’iPad et de l’entreprise ne se limite pas à la publicité et à la promotion de ses produits. Il s’étend également au cinéma, comme l’a déclaré le réalisateur Rian Johnson, la société de Cupertinoelle fait très attention à ne pas laisser ses produits utilisés par des personnages négatifs, tels que des criminels, dans les productions cinématographiques, méchant et plus.

La nouvelle est venue d’un personnage bien connu, seulement au cours des trois dernières années, Johnson a réalisé l’avant-dernier épisode de Star Wars et en 2019, il est revenu au cinéma avec Cena con Delitto, un mystère où l’un des personnages est visible avec un iPhone. Juste à cette scène dont le réalisateur a parlé une entrevue avec Vanity Fair.

Apple a certainement ses propres raisons de s’imposer de cette manière, également parce qu’elle a toujours été une entreprise innovante qui se soucie beaucoup du design, de la publicité et en général de son image et ne voudrait jamais qu’un de ses appareils soit utilisé par un tueur tous intérieur d’un film d’horreur.