dans quelques jours, voici les nouveaux épisodes sur Netflix

la maison de papier est l’une des séries télévisées les plus convaincantes de ces dernières années qui a rencontré un grand succès dans le monde entier. Dans cette quarantaine que traverse toute l’Italie, et pas seulement, il y a beaucoup de spectateurs qui ont hâte de découvrir la nouveaux épisodes pour détourner l’attention de la situation actuelle pendant quelques heures.

la quatrième saison est maintenant prêt pour son lancement officiel sur la plateforme du géant du streaming, Netflix, et les téléspectateurs n’attendent rien de plus que de suivre les nouvelles histoires des personnages fantastiques. Voici tous les détails à ce sujet.

The paper house 4: de nouveaux épisodes sur Netflix arrivent, voici les news

la Série télévisée espagnole elle est prête avec la cinquième saison et le créateur de la fiction a dit aux fans de se préparer à d’innombrables rebondissements. Il a notamment annoncé: «Dans cette quatrième saison, nous avons essayé de ralentir le rythme pour nous concentrer davantage sur l’histoire des personnages individuels. Au milieu du chaos nous nous arrêtons puis faisons une descente sauvage en seconde mi-temps. Nous allons défibriller le spectateur sur son canapé. Nous avons joué plus que jamais avec le risque et le danger. Nous recherchons toujours des situations extrêmes. “

la personnages ils devront sûrement faire face à des situations compliquées en essayant de prendre la bonne décision. Le caractère de Nairobi revient dans cette nouvelle saison de la façon dont la bande-annonce anticipe, mais le vrai sort n’est pas encore connu.

Cependant, faire face à un choix difficile est certainementancienne inspecteur Rachel car coincée par la police, elle doit choisir de négocier et de trahir son amour ou de rester fidèle et de perdre sa fille.