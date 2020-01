Dans un laboratoire secret de Manhattan, les techniciens passent toute la journée à essayer de s’introduire dans les iPhones – .

À environ un mile de l’Apple Store dans le quartier SoHo de Manhattan, des techniciens sous les auspices de Manhattan DA Cyrus Vance Jr. passent toute la journée dans un laboratoire de 10 millions de dollars axé sur une tâche: essayer de pénétrer dans les iPhones.

Des téléphones comme celui qui appartenait à E’Dena Hines, la petite-fille de Morgan Freeman, âgée de 33 ans, qui a été poignardée à mort en 2015 et dont le petit ami a été reconnu coupable de son meurtre grâce à une vidéo trouvée sur le téléphone d’E’Dena. Il a été découvert au téléphone, une fois à l’intérieur, par les techniciens de ce laboratoire unique en son genre qui a ouvert il y a un peu plus de deux ans. Un laboratoire qui se présente comme une manifestation physique d’une lutte plus large, entre le gouvernement fédéral et Apple, sur la distance que le fabricant d’iPhone devrait être autorisé à crypter et à protéger ses combinés populaires des regards indiscrets – qu’il s’agisse d’un ami, d’un amoureux jaloux , un étranger, ou même l’oncle Sam.

Le laboratoire de Manhattan est le premier du genre, dans le sens où c’est la première fois qu’un tel cyber-laboratoire ouvre ses portes au sein d’un parquet local aux États-Unis. Le laboratoire a récemment permis à un journaliste de Fast Company à l’intérieur de jeter un coup d’œil à l’espace, qui comprend 2200 pieds carrés, comprend une pièce à l’abri des radiofréquences – et, ce jour-là en particulier qu’un journaliste a visité, des dizaines d’iPhones et d’iPad contre un mur . Les étalages de certains ont été fissurés, d’autres brûlés. Ce qu’ils ont tous en commun: chacun a été récupéré sur une scène de crime. Et les techniciens du laboratoire, s’ils le voulaient, aimeraient jeter un coup d’œil en chacun d’eux.

Parfois, ils réussissent – comme le révèle le téléphone qui appartenait à la petite-fille de Morgan Freeman. Et ce n’est pas toujours pour obtenir des preuves d’une condamnation. Vance a déclaré à FastCo que le travail du laboratoire a également, dans au moins 16 cas, rassemblé des preuves provenant de téléphones fissurés qui ont disculpé des suspects. C’est grâce à tout, des anciens professionnels militaires travaillant dans le laboratoire au robot du laboratoire qui peut extraire une puce de mémoire à partir d’un téléphone et le supercalculateur capable de générer 26 millions de mots de passe aléatoires chaque seconde.

“Vous nous confiez cette responsabilité de protéger le public”, a déclaré Vance au magazine, dont le profil complet du laboratoire mérite d’être lu. «Dans le même temps, (les entreprises technologiques) ont retiré l’une de nos meilleures sources d’information. Juste parce qu’ils le disent… Ce n’est pas leur appel. »

