Dans un nouveau procès, les Seahawks de Seattle accusés d'avoir tenté d '«obtenir un monopole» sur le numéro 12 – .

Jody Allen (à droite), sœur de Paul Allen et du nouveau propriétaire des Seahawks, aide à lever le drapeau du 12e homme et fait monter la foule avant un match. (Photo . / Kevin Lisota)

Ce n'est un secret pour personne que le nombre 12 est important pour les Seahawks de Seattle. L'équipe qualifie les fans de 12, soulève le drapeau du 12e homme avant chaque match à domicile et vend une tonne de marchandises arborant le numéro 12.

Un nouveau procès, déposé auprès du tribunal de district américain de Seattle, affirme que les Seahawks tentent «d'obtenir un monopole» sur le numéro 12 et se sont livrés à un harcèlement contre les «propriétaires légitimes de marques ayant un lien avec le numéro». Le demandeur, PBTM LLC, veut invalider plusieurs des marques des Seahawks, arguant que ses 12 marques liées sont antérieures à celles de l'équipe.

PBTM est une entité basée au Nevada, dirigée par Ken Brunelle et Danny Piper, selon les registres des sociétés d'État. Les documents judiciaires notent que l'organisation détient six marques de commerce liées à 12 pour des phrases comme V12 et Volume 12.

Le conflit entre les Seahawks et le PBTM remonte au moins à 2016, lorsque l'équipe s'est opposée à une demande d'enregistrement de marque liée à 12. PBTM voulait faire une marque «V12 VERIFIED, PROPRIÉTÉ DES VENTILATEURS» et «VERIFIED12.COM», pour vendre des vêtements et d'autres marchandises.

Le numéro 12 a une histoire compliquée dans les milieux du football. Bien que les Seahawks soient connus pour utiliser le numéro pour faire référence à leur base de fans, Texas A&M détient une marque pour l'expression depuis 1990.

Après une bataille juridique entre l'université et l'équipe de la NFL, les Seahawks ont conclu un accord avec Texas A&M en 2006 pour utiliser la marque 12th Man. Les Seahawks ont versé une somme forfaitaire de 100 000 $ et des frais annuels à l'université. En 2016, les Seahawks ont accepté de payer à Texas A&M 140 000 $ sur cinq ans pour poursuivre l'arrangement.

Selon le procès, les Seahawks ont été agressifs en essayant de posséder le numéro 12 dans un certain nombre de domaines. Le procès affirme que «les Seahawks se sont initialement opposés aux efforts de l’auteure de« Hunger Games »Suzanne Collins pour marquer« District 12 »auprès de l’USPTO, mais ont ensuite retiré son opposition.»

Nous avons contacté les Seahawks pour nous faire part de leurs commentaires et nous mettrons à jour ce message si nous vous répondons.

PBTM contre Seattle Seahawks de Nat Levy sur Scribd