Dans une explosion sur le travail à distance, Microsoft mettrait hors tension Windows 10X et Surface Neo

L’année difficile pour une version du système d’exploitation Microsoft qui ne relève toujours pas la tête. Windows 10X ne verra pas le jour en 2020, selon des sources de la publication ZDNet, qui pointent vers une priorité pour les formats traditionnels et plus que testés.

Selon les médias précités, ce serait Panos Panay lui-même, chef de produit, qui aurait fait connaître la nouvelle aux équipes concernées. Il n’y aurait, pourtant, propre ordinateur portable avec deux écrans ni dans ce qui reste de l’année, en prenant le projet Surface Neo à l’arrière-plan.

Intégration sur deux écrans, jusqu’à Windows

Windows 10X c’est l’une des principales mises à jour du système d’exploitation de bureau de Microsoft. Le plus grand, au moins de la partie la plus visuelle et interactive, depuis la sortie de cette version. Lancé en octobre dernier, il a été conçu avec les appareils les plus hybrides, avec une prédominance dans la saisie tactile, dans les formats de pliage encore en développement.

Bien sûr, cela affecte les appareils tiers qui s’appuyaient sur cette mise à jour logicielle pour mettre une proposition plus forte dans les vitrines. L’un d’eux est le ThinkPad X1 Fold de Lenovo qui, avec Windows 10X déjà retardé, a été contraint d’annoncer l’appareil avec sa propre intégration à double écran.

Photo: David Ortiz | Hypertextuel.

Et c’est que Windows n’a toujours pas de gestion multi-fenêtres efficace capable de reconnaître des formats encore en phase d’incubation dont l’écran se replie et s’adapte à l’évolution de la mobilité.

Fait intéressant, hier, c’est Panay qui a partagé une image du Surface Duo via son compte Instagram, donc la Surface avec Android à bord ne semble pas trouver ce type de difficultés en chemin.

Cependant, il ne semble pas que toutes les fonctionnalités attendues avec Windows 10X aient été complètement paralysées. Certains d’entre eux, comme pouvoir exécuter des applications existantes virtuellement à l’aide de conteneurs, pourrait arriver, selon ZDNet, plus tôt que tard.

Alors bien que Windows 10X soit retardé jusqu’en 2021, certaines des fonctionnalités les plus techniques peuvent arriver avant que ladite version n’arrive enfin.

Dans tous les cas, il est logique que Microsoft se concentre sur ces environnements de virtualisation plus traditionnel, prenant également en compte le boom du télétravail en 2020 du fait de la crise des coronavirus.

