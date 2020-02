Daredevil revient à son costume de bande dessinée emblématique

Marvel a publié un teaser qui montre Daredevil revenant à son costume classique dans le prochain Daredevil # 21. Depuis le début de la série en février 2019, Matt Murdock a renoncé à son nom de super-héros et au costume qui l’accompagne, donc cette renaissance représente un tournant radical dans le développement du personnage. Mais ce retour est plus qu’un simple changement de costume: c’est un signal pour New York qui pourrait ruiner la réputation de Daredevil et retourner la communauté des super-héros contre lui.

L’ère 2019 de Daredevil, écrite par Chip Zdarsky (X-Men / Fantastic Four, Sex Criminals) et illustrée par Marco Checchetto (Savage Sword of Conan, Star Wars: The Screaming Citadel), a commencé avec Matt Murdock faisant une erreur fatale. Alors qu’il se remettait encore des blessures mortelles subies dans une série précédente, Daredevil a accidentellement tué un petit criminel. En pénitence, il a abandonné sa carrière de super-héros et s’est concentré sur son travail d’agent de libération conditionnelle, essayant d’aider les personnes qui avaient besoin d’une seconde chance. Il ne pouvait pas rester à l’écart de la vie des justiciers pour toujours, et il est rapidement entré en formation sous Elektra, qu’il utilisait pour effectuer des missions avec un masque noir similaire au costume qu’il portait à l’origine dans sa série Netflix.

Le teaser de Marvel s’exclame que le personnage est “Back in Red!” à partir de mai 2020, mais n’offre aucune autre information sur le contexte de ce changement de costume. La nouvelle tenue a des ajustements par rapport à l’original: le haut est d’un rouge plus foncé, avec des passepoils et des bandages rouge vif autour des avant-bras de Matt, et le bas s’apparente à un pantalon cargo. Ce n’est pas le genre de costume que Murdock peut changer rapidement et facilement en enlevant son costume d’affaires, mais cela pourrait être un choix de conception intentionnel qui reflète une tentative de Matt de garder sa vie professionnelle et sa vie de super-héros plus séparées.

Le catholique à tête de corne a l’air vif, mais sa tenue aux couleurs vives va attirer le mauvais type d’attention de la part des méchants et des héros. Hell’s Kitchen est dans le chaos; depuis que Wilson Fisk est devenu maire de New York, l’industrie du crime organisé de la ville a remué pour combler le vide, avec des conséquences désastreuses pour quiconque rend le réarrangement difficile. Le hibou a pris le titre de cheville ouvrière et consolide le pouvoir en kidnappant des membres de la famille des gangsters locaux de Kitchen. Daredevil est toujours recherché pour meurtre, et bien que les flics corrompus de Hell’s Kitchen laissent le crime se répandre, ils sont probablement plus que disposés à arrêter un super-héros en disgrâce.

Plus important encore, Spider-Man aura quelque chose à dire à ce sujet. Dans le numéro 5, le web-slinger a eu une longue et sérieuse conversation avec Matt, et lui a fait savoir sans équivoque que la mort sur ses mains signifiait qu’il devait se retirer en tant que super-héros. Spider-Man lui a dit catégoriquement: “Je passe le mot. Si l’un d’entre nous vous voit là-bas, en essayant cela, nous vous arrêterons. Nous devons le faire. Ou cela pourrait être la fin de nous tous.” Cela signifie que tout le monde, de Luke Cage à Iron Fist en passant par les Avengers, pourrait lui tomber dessus s’il ne trouve pas un moyen de s’acquitter.

En fin de compte, les changements de costumes pérennes de Daredevil ont une signification plus profonde que les choix de garde-robe du super-héros moyen. Ils reflètent la trajectoire de la vie de Matt Murdock: un cycle de péché, de culpabilité et de rédemption qui ne le laisse jamais complètement dans un état de grâce. En d’autres termes, Daredevil est comme le Père Noël: chaque année, il met le costume rouge et passe de toit en toit et les raisons en sont vaguement liées au christianisme.

