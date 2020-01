DARPA: Boeing se retire du programme d’avions spatiaux Phantom Express – .

La conception d’un artiste montre l’avion spatial Phantom Express XS-1 de Boeing en vol. (Illustration Boeing)

La Defense Advanced Research Projects Agency du Pentagone affirme que Boeing abandonne immédiatement son programme expérimental d’avions spatiaux, mettant à la terre le XS-1 Phantom Express, même si des tests techniques ont montré que le concept d’avion spatial hypersonique était réalisable.

“Les activités d’ingénierie détaillées menées dans le cadre du programme des avions spatiaux expérimentaux ont affirmé qu’aucun obstacle technique ne s’oppose à la réalisation des objectifs de la DARPA et qu’un système tel que XSP renforcerait la sécurité nationale”, a déclaré la DARPA dans un communiqué publié aujourd’hui.

Dans une déclaration de suivi, Boeing a confirmé qu’il mettait fin à son rôle dans le programme après un examen détaillé.

“Nous allons maintenant rediriger nos investissements de XSP vers d’autres programmes Boeing qui couvrent les domaines maritime, aérien et spatial”, a déclaré Boeing. “Nous sommes fiers d’avoir fait partie d’une équipe industrielle dirigée par DARPA qui a collaboré pour faire avancer la technologie de lancement sur demande. Nous ferons une priorité de récolter les enseignements importants de cet effort et de les appliquer alors que Boeing continue de chercher des moyens de fournir un futur accès réactif et réutilisable à l’espace. »

La DARPA a lancé le programme de développement des avions spatiaux en 2013 et a choisi Boeing plutôt que Northrop Grumman et Masten Space Systems pour devenir le maître d’œuvre des phases II et III en 2017. L’effort public-privé devait recevoir jusqu’à 146 millions de dollars de soutien de la DARPA. .

Le programme des avions spatiaux expérimentaux visait à développer un système de lancement pour les applications militaires et commerciales qui avait une opérabilité semblable à celle d’un avion, y compris des vols à la demande, une rotation rapide, une faible empreinte pour les infrastructures au sol et de faibles coûts récurrents.

Un test clé de la technologie de propulsion a eu lieu en 2018 lorsque Boeing et Aerojet Rocketdyne ont effectué avec succès une série de 10 tirs du moteur-fusée AR-22 prévu de l’avion spatial en 10 jours, chaque tir durant 100 secondes à plein régime.

Le système de lancement Phantom Express en deux étapes a été conçu pour être capable d’effectuer 10 décollages en 10 jours, chaque lancement fournissant 3000 livres de charge utile en orbite terrestre basse à un coût de moins de 5 millions de dollars par vol. Un premier vol de démonstration était prévu pour 2021.

La DARPA a déclaré que le programme, connu sous le nom de XSP, “a identifié des preuves que les systèmes actuels de propulsion de fusées à propergol liquide sont capables de soutenir les objectifs de XSP, restent intéressants et peuvent être explorés dans des efforts séparés.”

Les véhicules hypersoniques – capables de voyager plus de cinq fois la vitesse du son – deviennent une priorité élevée pour le développement d’armes, en raison de leur capacité théorique à échapper aux défenses aériennes. La Chine et la Russie développent des armes hypersoniques, et l’armée américaine s’efforce de suivre le rythme.

Cette semaine, Stratolaunch, basée à Seattle, a confirmé qu’elle travaillerait au développement et à l’essai de véhicules hypersoniques.

Phantom Express n’est pas la seule entrée de Boeing dans la course hypersonique: la flotte d’avions spatiaux X-37B de la société a entrepris cinq missions de test orbital silencieux pour l’US Air Force, et un sixième lancement est prévu cette année. De plus, la branche d’investissement de Boeing HorizonX est un soutien de Reaction Engines, une startup aérospatiale britannique qui travaille sur une technologie de propulsion hybride à réaction pour les véhicules hypersoniques.