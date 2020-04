Daryl devrait être dans les films Walking Dead: comment la saison 11 peut-elle le configurer

Daryl (Norman Reedus) mérite un rôle dans Les morts qui marchent films avec Rick Grimes (Andrew Lincoln), et il existe maintenant un moyen pour lui d’être mis en place dans la saison 11 de la série AMC. Andrew Lincoln a quitté The Walking Dead dans la première moitié de la saison 9, quand il est décédé apparemment dans une explosion sur un pont. Rick ne reviendra jamais dans la série, mais il reviendra dans une trilogie de films Walking Dead.

On ne sait pas quand les films entreront en production, mais ils devraient fournir des réponses sur le lieu actuel de Rick dans l’univers The Walking Dead. Lorsque Rick a été vu pour la dernière fois, il a été enlevé par le mystérieux groupe associé à l’hélicoptère noir. Ils l’ont emmené après avoir reçu un appel de Jadis (Pollyann McIntosh) – qui a quitté la série dans le même épisode. Ce qui est arrivé à Rick a été taquiné dans le dernier épisode de Michonne, qui a vu Michonne (Danai Gurira) découvrir qu’il était toujours en vie. Elle sait maintenant que, à un moment donné au cours des six années où il est parti, Rick était sur le bateau de Virgil.

Connexes: The Walking Dead: qui nous pensons que le nouveau personnage masqué de la saison 10 est

Les motivations et les véritables identités du groupe qui a emmené Rick seront explorées dans la troisième série télévisée Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond, mais ce qui se passe avec lui, en particulier, devra rester un mystère jusqu’au premier film versions. The Walking Dead a déjà préparé le terrain pour que Michonne rejoigne Rick, mais il est possible que des personnages plus établis apparaissent également dans une certaine mesure. Sans doute le personnage le plus important qui mérite d’être inclus est Daryl. Voici pourquoi Daryl doit être dans les films et comment il peut être installé dans la saison 11.

Daryl et Rick ont ​​eu une relation intéressante sur The Walking Dead. Ils ont commencé comme des étrangers, mais sont devenus des “frères” à mesure que la série progressait. Bien que les deux ne soient pas toujours d’accord sur tout, Daryl a reconnu la capacité de Rick à diriger et l’a respecté pour cela. Daryl avait le dos de Rick à travers des rencontres avec de nombreuses hordes de zombies, leur conflit avec le gouverneur (David Morrissey), les Sauveurs, et plus encore. Daryl, qui est l’un des deux seuls personnages de la série depuis la saison 1, était le bras droit de Rick – et pour une bonne raison. Daryl était extrêmement fidèle, et bien que sa loyauté ait été testée par la décision de Rick d’épargner Negan (Jeffrey Dean Morgan) dans la finale de Walking Dead saison 8, rien n’a jamais réussi à rompre leur lien.

Lorsque Rick “est mort” dans la saison 9, Daryl a été profondément touché. Il a été révélé après le saut de temps que Daryl a passé beaucoup de temps à le chercher, car il refusait d’accepter que Rick était parti. Quand d’autres ont douloureusement accepté que Rick soit mort, Daryl a continué à chercher. Faire entrer Daryl dans les films ressemble certainement à quelque chose qui doit se produire pour les deux personnages, compte tenu de l’importance de leur relation. Cela ressemblerait à une occasion manquée si les films de The Walking Dead ne donnaient pas à Daryl une chance de retrouver son frère perdu depuis longtemps.

Après que Michonne ait découvert que Rick était encore en vie dans The Walking Dead saison 10, épisode 13, elle a raconté tout cela à Judith (Cailey Fleming) à la radio; Judith l’a exhortée à le rechercher, même si cela signifiait qu’elle ne reviendrait pas avant un bon moment. Judith connaissant la vérité sur Rick a immédiatement soulevé la question de savoir si elle le dirait ou non à Daryl. Cette question a été répondue dans l’épisode 15 lors d’une conversation entre Daryl et Judith à propos de Michonne. Judith a dit à Daryl qu’elle ne lui avait pas dit plus tôt que Michonne était allée aider certaines personnes parce qu’elle avait peur que Daryl ne parte également. Bien qu’il soit peu probable que Daryl soit allé quelque part avant de vaincre Beta (Ryan Hurst) et les Whisperers, Judith pourrait avoir raison que Daryl serait finalement parti s’il avait su la vérité. En faisant en sorte que Judith ne mentionne pas Rick à Daryl, la saison 10 de The Walking Dead a intentionnellement évité de faire apparaître Daryl dans les films The Walking Dead.

Connexes: Walking Dead Saison 10 se moque d’Ezekiel d’être un roi

La décision de The Walking Dead d’arrêter Daryl de découvrir Rick pourrait signifier qu’il n’est pas prévu qu’il soit dans les films, ou il se pourrait qu’AMC ait simplement une manière différente de le faire entrer dans l’histoire, et qu’ils sont pas encore prêt à aller dans cette direction. Après tout, être dans le film aurait un grand impact sur son rôle dans la série. Il serait absent de nombreux épisodes, et comme les films ne sont même pas en production, il semble un peu trop tôt pour envoyer Daryl à la recherche de Rick. Cependant, une bande-annonce de la finale retardée de Walking Dead saison 10 crée une voie pour Daryl d’apprendre que Rick est toujours en vie.

Judith ne sera pas claire, mais elle n’est pas le seul personnage à pouvoir répondre à Daryl. La bande-annonce a révélé que Virgil (Kevin Carroll) – qui était avec Michonne dans l’épisode 13 – est sur le chemin du retour. Son retour pourrait indiquer que Virgil rejoindra le groupe et sera un personnage principal dans la saison 11. Si oui, il pourrait interagir avec Daryl à un moment donné de la saison à venir et révéler des détails importants sur ce qui s’est passé avec Michonne. Virgil ne sait pas qui est Rick, mais si Daryl obtient toute l’histoire de lui, cela devrait lui suffire de rassembler les morceaux et de comprendre que Rick était celui que Michonne recherchait.

Essentiellement, Virgil étant présent, Daryl peut le savoir à tout moment, ou au moins aussi longtemps que Virgil reste. Donc, quand The Walking Dead est prêt à aller de l’avant avec les films, il peut (temporairement) lâcher Daryl et l’envoyer après Rick. Et, connaissant Daryl, partir en voyage solo pour sauver son frère est exactement ce qu’il fera si et quand il aura la preuve que Rick est toujours là quelque part.

Plus: La saison 10 de Walking Dead a évité la mort de Gabriel dans l’épisode 15