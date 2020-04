DataCOVID, l’étude qui suivra les mobiles espagnols

Auteur: Marta Garijo

Le ministère des Affaires économiques en collaboration avec l’INE a lancé une étude de mobilité pour lutter contre les coronavirus. Avec le nom de DataCOVID sera fait un suivi de plus de 40 millions de mobiles analyser les tendances du mouvement de la population espagnole en état d’alarme et pouvoir comparer avec une situation normale.

L’étude couvrira l’ensemble du territoire national, divisant l’Espagne en quelque 3 200 zones de mobilité, qui identifient des groupes de population compris entre 5 000 et 50 000 habitants.

Cette analyse sera réalisée avec des données anonymes et des agrégats de mouvements de population pendant que l’urgence sanitaire dure et pendant le temps nécessaire jusqu’à ce que la normalité soit rétablie, comme l’explique le ministère dans une note, qui ajoute que l’objectif est de prendre des décisions de manière plus efficace sur la base des données.

L’étude a un premier pilote dans la Communauté de Valence pour estimer la mobilité de la population espagnole pendant la période d’application du mesures de confinement par rapport à une situation normale. Cette analyse cherche à analyser l’impact de ces mesures et comment les mouvements entre territoires augmentent ou diminuent ou s’il existe des zones à plus forte concentration de population.

Dans sa méthodologie, il ne suit pas les mouvements individuels, mais utilise les données de positionnement des appareils mobiles, anonymes et agrégats, fournis directement par les opérateurs et supprimant toute information personnelle, sans identifier ou suivre les numéros de téléphone ou les titres individuellement, explique le ministère dans un communiqué.

Par conséquent, ils soulignent qu’en n’utilisant pas de données personnelles, cela n’entre pas en conflit avec les règles de protection des données.

