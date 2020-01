date de dépôt en Espagne

Le Motorola Razr pliable est l’un des terminaux les plus désirés de rejoindre, dans le même appareil deux des fonctionnalités les plus évoquées ces derniers mois: écrans pliants emblématiques et design des mobiles de type coque, auxquels il faut ajouter, en plus, l’impact du modèle original lors de son lancement.

Bien qu’il reste encore de nombreux détails en suspens concernant l’arrivée de ce terminal sur le marché, tels que le prix final à payer pour lui, ou la disponibilité du Motorola Razr lui-même. Ce que nous savons, c’est la date de présentation de ce mobile en Espagne. Orange, à travers un concours organisé sur les réseaux sociaux.

Comme le souligne la société, le Motorola Razr sera présenté par Orange le 30 janvier, une date très proche et un peu moins d’un mois après le début du Mobile World Congress 2020, donc le lancement du terminal pourrait être très proche une fois la date de présentation passée.

Soyez comme il semble que le pliage Motorola Razr va être l’un des terminaux qui suscitent la curiosité des utilisateurs, à la fois pour ramener les terminaux emblématiques de la première décennie de 2000 et, sans aucun doute, pour le prix estimé à, environ 1500 euros.

👇 Plus en hypertexte