Date de sortie d’AMD Navi, nouvelles et rumeurs

Team Red a finalement libéré ses cartes graphiques AMD Navi peu de temps après leur révélation, suite à la sortie d’AMD Radeon VII plus tôt cette année. Et jusqu’à présent, tout va bien pour les dernières cartes graphiques d’AMD.

LES VERDICTS SONT EN

AMD Radeon RX 5700 XT | 4,5 étoiles | Excellent jeu 1440p, de nombreuses fonctionnalités d’avenir, abordable | Pas de traçage des rayons, refroidisseur de type souffleur

AMD Radeon RX 5700 | 4,5 étoiles | Excellentes performances, nombreuses fonctionnalités logicielles, abordables | Refroidisseur de type souffleur, pas de traçage des rayons

Sur la base de nos critiques très favorables des AMD Radeon RX 5700 et AMD Radeon RX 5700 XT, il semble que la société ait conçu ces cartes pour conquérir le monde des composants PC – sans parler des meilleurs PC de jeu – par la tempête tout en donnant Nvidia une course pour l’argent.

AMD a présenté pour la première fois ces deux cartes à l’E3 2019 en tant que GPU de milieu de gamme qui rivalisent avec les très populaires Nvidia GeForce RTX 2070 et RTX 2060 de Nvidia. Et, il a également dévoilé la très parlée Radeon RX 5500, une carte graphique pour les joueurs 1080p.

Au CES 2020, AMD devait nous en dire plus sur son GPU Navi haut de gamme, ainsi que sur la Radeon 5600 XT très répandue lors de sa conférence de presse au CES 2020. Bien que la société ait présenté l’AMD Radeon RX 5600 XT qui rivalise directement avec la Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, elle n’a rien révélé sur la carte Navi haut de gamme. La PDG d’AMD, Lisa Su, a toutefois confirmé que le GPU “ Nvidia killer ” était définitivement en route.

Quand ce sera, nous ne savons pas. Mais, nous garderons cette page à jour avec toutes les dernières informations AMD Navi qui apparaissent, alors assurez-vous de la mettre en signet.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Architecture GPU 7 nm de nouvelle génération d’AMDQuand est-il sorti? Sortie depuis le 7 juillet 2019Combien cela coûtera-t-il? À partir de $ 279

Les AMD Radeon RX 5700 et Radeon RX 5700 XT sont sortis le 7 juillet, aux côtés des processeurs Ryzen de 3e génération. Ces cartes sont désormais disponibles à l’achat dans la boutique AMD. Tout comme l’AMD Radeon RX 5500 et l’AMD Radeon RX 5500 XT.

Le tout nouveau AMD Radeon RX 5600 XT, quant à lui, sortira le 21 janvier 2020, tandis que le rumeur «Nvidia killer» n’a toujours pas reçu de date de sortie. Cependant, il est très probable qu’il sortira également en 2020.

Quant à Navi 20, la gamme de rumeurs pour 2020, c’est toujours à deviner. Nous savons que le Xbox Project Scarlett, propulsé par Navi, sortira pour Holiday 2020, de sorte que nous pourrions voir les puces Navi plus puissantes publiées à cette époque. En fait, nous avons récemment vu des feuilles de route divulguées suggérant que leurs successeurs pourraient frapper les rues dans le courant de 2020.

Parallèlement à ces mises à jour AMD Navi, AMD a également publié sa toute nouvelle boîte à outils de développeur de jeux, Fidelity FX, qui est disponible gratuitement depuis le 10 juin. Fidelity FX est conçu pour permettre aux développeurs de jeux d’obtenir plus de détails et de netteté dans les textures à faible contraste, permettant pour profiter pleinement de ce que ces cartes AMD Navi sont capables de faire.

En plus de cela, AMD a déjà déployé son nouveau pilote 19.8.2 pour ses cartes graphiques, qui devrait apporter la prise en charge de HDCP 2.3 aux cartes Radeon RX 5700 et offrir jusqu’à 10% de meilleures performances à la troisième personne dont on parle beaucoup. tireur, contrôle.

Prix ​​AMD Navi

Au Computex 2019, AMD est monté sur scène et a montré une mystérieuse carte graphique Radeon RX 5000 face à face avec une Nvidia GeForce RTX 2070 dans Strange Brigade, où elle a performé environ 10% plus rapidement. Il a été révélé plus tard que c’était l’AMD Radeon RX 5700 XT.

Cependant, avec l’E3 2019, AMD a prouvé qu’il est toujours roi en ce qui concerne les composants pour les masses. AMD a révélé que ses deux nouvelles cartes graphiques étaient considérablement moins chères que leurs concurrents.

Le Radeon 5700 est actuellement au prix de 349 $ (environ 275 £, 500 AU $), un prix qui est 50 $ moins cher que le RTX 2060 lors de sa sortie en janvier 2019. Le Radeon 5700 XT, d’autre part, est de 399 $ (environ £ 315, 580 AU $). Et, cela offre des performances similaires à 1440p aux nouveaux paramètres Nvidia GeForce RTX 2060 Super à Ultra.

La Radeon RX 5500 et la Radeon RX 5500 XT sont au prix de 169 $ (environ 130 £, 240 $ AU) et 199 $ (environ 150 £, 285 $ AU) respectivement. Enfin, la prochaine Radeon RX 5600 XT vous coûtera 279 $ (environ 215 £, 400 AU $) à sa sortie.

Étant donné qu’AMD n’a pas encore partagé le nom de code de ce rumeur de «tueur de Nvidia», nous ne savons pas combien cela coûtera. Cependant, il devrait rivaliser avec les meilleures cartes RTX de Nvidia et équipées de côtelettes de lancer de rayons, de sorte qu’il aura certainement un prix supérieur, bien que peut-être en concurrence avec les prix de Nvidia.

AMD Navi est la première carte graphique AMD grand public à se détacher de l’architecture GCN vieillissante.

Spécifications AMD Navi

Dès le départ, nous savons qu’AMD Navi est basé sur la nouvelle architecture graphique RDNA 7 nm, ce qui en fait la première carte graphique AMD grand public à se détacher de l’architecture GCN vieillissante.

Au Computex 2019, AMD a déclaré que nous allions voir des performances 1,25 fois plus rapides par horloge et 1,5 fois par watt sur GCN. Cela signifie non seulement des performances améliorées dans les meilleurs jeux PC, mais également une efficacité énergétique accrue. De plus, AMD Navi utilise une mémoire GDDR6 plus rapide que la GDDR5 de la série Radeon RX 500.

L’AMD Radeon RX 5700 bas de gamme comprend 36 unités de calcul, 2 304 processeurs de flux et une horloge de suralimentation de 1 725 MHz, sans parler de 8 Go de VRAM GDDR6 14 Gbit / s sur un bus 256 bits, avec 65 unités de sortie de rendu (ROP) et 256 textures unités.

L’AMD Radeon RX 5700 XT de milieu de gamme, en revanche, dispose de 40 unités de calcul, avec 2 560 processeurs de flux et une horloge de suralimentation de 1 905 MHz. Ce GPU possède également 8 Go de mémoire vidéo GDDR6 (VRAM), 14 Gbit / s GDDR6 VRAM, 64 ROP et 256 unités de texture.

C’est bien beau sur le papier, mais qu’en est-il de leurs performances réelles?

Eh bien, AMD a montré la Radeon RX 5700 XT dans une démonstration contre la RTX 2070, où il a battu la carte de milieu de gamme de Nvidia dans World War Z d’environ 10% à 1440p sur Ultra. En effet, lors de nos tests de la carte, nous avons trouvé que l’AMD Radeon RX 5700 XT était un monstre de 1440p, sans baisse massive de performances, quelle que soit l’exigence du jeu.

La Radeon RX 5700, en revanche, a mieux performé contre la RTX 2060 de 21% dans Battlefield V et de 9% dans The Division 2, également à 1440p sur Ultra. Dans notre examen, nous avons salué la Radeon RX 5700 comme une puissance absolue à son prix, apportant le jeu 1440p aux paramètres Ultra au grand public.

La Radeon RX 5500 XT est une carte graphique 1080p, avec ses 22 unités de calcul, 1 408 processeurs à vapeur et une horloge boost de seulement 1 845 MHz. Ce n’est pas la carte la plus puissante du marché, mais d’après notre examen, à son prix, elle fait définitivement le travail. Et, enfin, la Radeon RX 5600 XT, qu’AMD marque comme la carte graphique ultime 1080p, aura 6 Go de GDDR6 et 36 unités de calcul.

Plutôt que de s’attaquer au RTX 2080 Ti haut de gamme, AMD semble à l’aise dans le milieu de gamme où il a traditionnellement excellé. Autrement dit, jusqu’à ce que Navi haut de gamme soit enfin libéré et que la PS5 soit lancée. En avril, Mark Cerny, architecte principal du système Sony, a révélé que la PS5 utiliserait un GPU AMD Navi personnalisé et qu’elle serait capable de choses assez impressionnantes.

Par exemple, la PS5 prendra probablement en charge le lancer de rayons, ainsi que les résolutions 8K. Nous pensons que c’est un petit gâteau dans le ciel, et nous le prendrions avec un grain de sel. Mais, AMD Navi pourrait théoriquement marquer un véritable changement de génération lorsque la prochaine génération de consoles arrivera dans les rues.

Les GPU AMD Navi seront également derrière Project Scarlett – la prochaine Xbox. Nous ne connaissons pas les spécifications exactes, mais Microsoft a fait un point pour parler de ses capacités, mentionnant des choses comme le “traçage de rayons en temps réel”, les capacités 8K et jusqu’à 120 fps de gameplay.

Au-delà de cela, nous avons entendu des rumeurs sur une autre génération de cartes graphiques Navi sur le haut de gamme dans les rues en 2020. Ces cartes graphiques haut de gamme porteraient le nom de code Navi 20 et devraient présenter des performances améliorées qui prennent Nvidia vaisseau amiral. Nous pourrions voir des cartes graphiques AMD capables de cela à l’avenir si l’on en croit ces rumeurs.