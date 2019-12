Date de sortie de Breath of the Wild 2, actualités et bandes-annonces du prochain jeu Zelda

Dépoussiérez vos bottes d'escalade et votre parapente, joueurs: Nintendo a confirmé qu'une suite The Legend of Zelda: Breath of the Wild est en développement, avec une bande-annonce à couper le souffle pointant vers un virage plus sombre pour le prochain jeu Zelda.

Mais que va faire Breath of the Wild 2 différemment du premier jeu, et quand allons-nous enfin mettre la main dessus?

Nintendo a lâché la bombe à la fin de sa Présentation de l'E3 2019 – via une keynote uniquement en ligne, étant donné que Nintendo n'héberge plus sa propre présentation en personne – confirmant nos soupçons après que l'éditeur japonais ait semblé embaucher pour un concepteur de niveaux 3D l'année dernière.

Breath of the Wild était une masterclass dans la conception de jeux en monde ouvert, respirant une énorme bouffée d'air frais dans la franchise Zelda tout en conservant en quelque sorte tout ce qui rendait la série spéciale. Largement considéré comme l'un des meilleurs jeux de 2017 – sinon tous les temps – il n'est pas surprenant que Nintendo travaille sur une suite directe.

Et il pourrait sortir plus tôt que prévu, avec une fuite suggérant que nous pourrions voir Breath of the Wild 2 dès 2020.

C'est encore tôt, mais voici tout ce que nous savons – et voulons savoir – sur Breath of the Wild 2 pour Nintendo Switch.

(MISE À JOUR: La campagne de recrutement de développeurs pour Breath of the Wild 2 se poursuit. Continuez de lire pour en savoir davantage.)

Qu'Est-ce que c'est? La suite à venir du jeu Zelda en monde ouvert de 2017

La suite à venir du jeu Zelda en monde ouvert de 2017 Sur quoi puis-je jouer? Nintendo Switch

Nintendo Switch Quand puis-je jouer? 2020 au plus tôt, mais probablement plus tard

Nintendo n'a pas partagé beaucoup d'informations autres que la bande-annonce et quelques commentaires clairsemés – parcourus ci-dessous – mais la bande-annonce s'est clôturée avec une ligne indiquant que la suite de Breath of the Wild était "en développement". Nous ne verrons certainement pas le jeu sortir dans les prochains mois.

Cependant, selon leaker Sabi (via wccftech), Breath of the Wild 2 devrait sortir en 2020. Mais, comme le souligne Sabi, "les dates de sortie de Zelda sont historiquement retardées, en interne ou en public".

Découvrez le tweet ci-dessous:

Je dirais que Botw2 devrait sortir en 2020, mais les dates de sortie de Zelda sont historiquement retardées, en interne ou en public LOL12 novembre 2019

S'il vaut toujours la peine de prendre des rumeurs avec un gros pincée de sel, Sabi est un gobelet assez fiable. L'utilisateur de Twitter a divulgué la plupart des grandes annonces de l'E3 2019 avant qu'elles ne se produisent – il aurait même obtenu un ordre de cesser et de s'abstenir de Nintendo.

Remorques Breath of the Wild 2

Nous avons eu notre premier aperçu de BOTW 2 à l'E3 2019, avec cette bande-annonce effrayante qui montre Zelda et Link explorant une chambre souterraine – avec des runes mystérieuses, des mains brillantes et une toute nouvelle coupe de cheveux qui a mis le feu à Internet. Qu'il suffise de dire: nous sommes ravis.

La bande-annonce de Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ne dure que 82 secondes et il n'y a aucun dialogue, mais il y a des indices à en tirer.

Il présente un lien porteur de torche et Zelda traversant un donjon sombre sous Hyrule (pas de grande surprise là-bas). Des vrilles ressemblant à des esprits se glissent autour de la tombe de moisi qu'ils explorent, avec la paire chevauchant une grande bête ressemblant à un éléphant. Quelque chose choque la paire, puis nous passons à ce qui semble être la résurrection d'un guerrier mort depuis longtemps (et effrayant). Serait-ce le retour de Ganondorf?

La vidéo passe ensuite à un plan d'ensemble du champ Hyrule, avec le château Hyrule au loin. Il y a un tremblement, le château est couvert de poussière … et c'est la fin.

Le clip se termine par un message qui se lit comme suit: "La suite de Legend of Zelda: Breath of the Wild est en cours de développement."

Nous ne nous attendions généralement pas à ce que tant d'animation se fasse si tôt dans le développement, mais cela aide probablement que Nintendo dispose déjà du moteur de jeu de Breath of the Wild.

Breath of the Wild 2 nouvelles et rumeurs

Zelda pourrait-elle jouer un rôle plus important cette fois-ci? (Crédit d'image: Nintendo)

Recrutement de monolithes

Le développement de Breath of the Wild 2 se poursuit et les mises à jour sont très minces pour le moment. Mais selon un rapport de Video Games Chronicle, le co-développeur du jeu Monolith Soft cherche à élargir son équipe avec des publicités pour un modeleur de personnage, un concepteur d'art conceptuel, un modeleur de carte et un planificateur de scénario pour un nouveau jeu Zelda. Embaucher des mains supplémentaires pour le développement d'un jeu aussi attendu ne peut pas être une mauvaise chose et suggère que les équipes travaillent dur pour préparer le jeu à la date de sortie encore inconnue.

Dans les coulisses

Nintendo tente d'attirer les développeurs sur son site carrière avec des images qui montrent comment l'équipe de développement a monté la bande-annonce de l'E3 pour Breath of the Wild 2. Les images ne donnent pas grand-chose mais il est intéressant de regarder pour les fans investis dans le développement processus.

Nous n'avons pas vu grand-chose du jeu depuis cette bande-annonce, mais certains espèrent que, comme l'original Breath of the Wild, la suite pourrait faire une sorte d'apparition lors des prochains Game Awards en décembre. Nous n'avons pas longtemps à attendre pour savoir si c'est le cas.

Une date de sortie en 2020?

Selon leaker Sabi (via wccftech), Breath of the Wild 2 devrait sortir en 2020. Mais, comme le souligne Sabi, "les dates de sortie de Zelda sont historiquement retardées, en interne ou en public".

Plus d'appels d'embauche

Il n'y a pas eu beaucoup d'informations sur Breath of the Wild 2 depuis qu'il a été confirmé, donc naturellement les fans réclament un indice de la place du jeu dans son développement.

Le dernier indice vient d'un tweet de Nintendo Japan concernant certaines listes d'emplois pour un «planificateur de scénario» et un «concepteur de niveaux» pour le jeu. Le fait que ces rôles clés soient toujours remplis suggère que le jeu en est encore aux premiers stades de développement et ne devrait pas être une version 2020. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude, bien sûr, jusqu'à ce que Nintendo confirme une date de sortie exacte, mais nous sommes enclins à dire plus tard que plus tôt.

(プ ロ ジ ェ ク ト 採用) 「『ゼ ル ダ の 伝 説 ブ レ ス オ ブ ザ ワ イ ル ド』続 編 の シ ナ リ オ プ ラ ン ナ ー (京都 勤務)」 の 募集 要 項 を 掲 載 し ま し た 「レ ベ ル デ ザ イ ナ ー」 も 引 き 続 き 募集 中 で す .https:. //T.co/ngNp4ySehx pic.twitter.com/aC8kqpe47z9 octobre 2019

Tous les DLC qui n'ont jamais été

Dans une interview avec Kotaku, le producteur de la série Zelda, Eiji Aonuma, a déclaré qu'il y avait à l'origine des plans pour plus de contenu DLC pour BOTW, après les modules complémentaires The Champion's Ballad et Master Trials qui sont venus en 2017.

«Au départ, nous ne pensions qu'à des idées de contenu téléchargeable», explique Anouma. "Mais ensuite, nous avons eu beaucoup d'idées et nous avons dit:" C'est trop d'idées, créons un nouveau jeu et recommençons à zéro. ""

Un virage plus sombre pour la série

Tout ce que nous savons vraiment à ce stade, c'est le peu que nous savons. Mais il y a des rumeurs. La bande-annonce inattendue a déjà suscité une énorme quantité de spéculations, d'espoirs et de prises de vues sur ce que le prochain titre principal de Zelda pourrait inclure.

Nous avons entendu le producteur de la série Zelda, Eiji Aonuma, que le jeu aura un ton plus sombre que Breath of the Wild, et sera même "un peu plus sombre" que Majora's Mask (via IGN).

La bande-annonce le soutient certainement, avec ce qui ressemble au cadavre de Ganondorf ressuscité par une main désincarnée, et des images apparemment de Twilight Princess de 2006, qui ont vu Hyrule transformé en un royaume d'ombres mornes – en grande partie en réponse à la légende de Cartoon The Legend of Zelda : Wind Waker.

Un cadavre de Gerudo, peut-être Ganon, est saisi par une force mystérieuse (Crédit Image: Nintendo)

Le royaume du crépuscule

La main bleue rougeoyante dans la bande-annonce est le plus grand indice que nous verrons plus de Twili – des gens de l'ombre descendants de Hylians qui ont essayé de prendre le pouvoir de la Triforce pour eux-mêmes. La main est enveloppée dans des formes torsadées rappelant l'architecture Twilight, tandis que la magie tourbillonnante pourrait rappeler certains des portails qui ont permis à Twili d'envahir Hyrule dans le jeu de 2006.

Nous savons que l'équipe de développement de BOTW jouait à l'origine avec l'idée d'une invasion extraterrestre, et voir des créatures de l'ombre se téléporter du ciel aurait bien pu être ce qu'elles avaient prévu cette fois-ci.

Un indice dans l'audio

Montrant jusqu'où iront certains fans de Zelda, l'utilisateur reddit u / ReroFunk (via Inverse ) a rassemblé une théorie assez convaincante concernant le méchant de Twilight Princess Zant, un Twili qui a servi Ganondorf dans le match. Si vous écoutez l'audio de la bande-annonce à l'envers, certaines notes semblent faire écho à la musique jouée lors de votre dernière rencontre avec Zant – qui, bien que vaincu, est catégorique: il reviendra par la puissance de son "dieu".

u / ReroFunk suggère également que nous pourrions voir le roi démon Demise revenir pour le prochain jeu Zelda. Demise était le dernier boss de Skyward Sword, et s'est révélé être la forme originale de Ganondorf. L'image ci-dessous de la bande-annonce de Zelda ressemble également une lot comme Demise quand on y pense.

Ganon, Demise, ou autre chose entièrement? (Crédit d'image: Nintendo)

Beaucoup de donjons (et une carte étendue)

Les dernières rumeurs sur la suite de Breath of the Wild suggèrent que nous pourrions nous régaler sous la forme d'une nouvelle carte qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu de Zelda auparavant. De plus, quelques nouvelles offres d'emploi suggèrent que Nintendo cherche des personnes pour travailler à la conception de donjons et de boss cachés pour le jeu – jusqu'à présent, c'est tellement excitant.

Le tour de Zelda à l'honneur?

L'une des théories de fans préférées faisant le tour concerne la princesse Hyrule elle-même. Elle est montrée dans la bande-annonce avec une coupe de cheveux courte pratique, et est habillée d'une manière assez similaire à l'équipement d'aventurier de Link – ce qui conduit certains à penser qu'elle peut être un personnage jouable.

Les développeurs de Zelda ont semblé assez dédaigneux de l'idée d'un Link féminin dans le passé – malheureusement – mais nous pouvons voir dans ce jeu des sections jouant en tant que Zelda, ou du moins avec elle jouant un rôle plus actif dans l'histoire.

Breath of the Wild 2: ce que nous voulons voir

The Legend of Zelda: Breath of the Wild est largement considéré comme l'un des meilleurs jeux de la série, et il y aura beaucoup de pression pour offrir un jeu non seulement aussi bon, mais aussi bon à sa manière. Voici ce que nous espérons que Nintendo sera en mesure d'apporter à la suite lorsqu'elle arrivera.

Quelques nouveaux environnements

Ne vous méprenez pas: le cadre de Breath of the Wild 2 était magnifique, avec des vues à grande échelle et un système météorologique dynamique brillant, mais nous espérons toujours que nous n'aurons pas à rechaper trop le même terrain. Certaines divergences dans le paysage aideraient à garder les choses fraîches: peut-être un grand tremblement de terre divisant le paysage, ou un crépuscule éternel transformant les champs verts d'Hyrule en tout autre chose?

Survoler Hyrule nous a donné certains des meilleurs moments de BOTW (Crédit d'image: Nintendo)

Sauvegardez les données

Pour ceux d'entre nous qui ont investi une grande partie de leur temps dans BOTW, cela semble être un gaspillage de devoir recommencer à zéro lors de la mise sous tension du prochain jeu – surtout si cela a lieu juste après notre arrêt.

Permettre à certains objets DLC de se reporter et faire référence à vos décisions individuelles dans le jeu précédent – telles que certaines quêtes que vous avez accomplies ou non, ou combien de bêtes divines vous avez recrutées avant d'affronter Ganon – aiderait vraiment à faire le suite se sentent comme une extension significative du jeu précédent.

Quelques donjons à plus grande échelle

Bien sûr, vous pourriez techniquement dire que le paysage hors sol de BOTW était un donjon à part entière: rempli d'ennemis, de trésors et de surprises sans avoir à se cacher sous terre. Cependant, les énigmes du sanctuaire de la taille d'une collation et les bêtes divines n'ont jamais tout à fait recréé l'échelle et l'émerveillement des temples les plus emblématiques de la série Zelda, et ce serait formidable de voir un ou deux donjons qui tirent vraiment les arrêts.

Plus de graines Korok

Pour les finalistes, les Koroks à cache-cache de BOTW étaient un ajout doux à l'action du jeu. Mais la récompense d'une merde dorée pour avoir collecté les 900 graines de Korok était un peu anti-climax – et nous ne voulons vraiment pas avoir à les récupérer toutes à nouveau. Peut-être aller avec autre chose la prochaine fois, Nintendo?

Tout ce que BOTW a si bien fait

Indépendamment de ce qui précède, nous espérons que Nintendo s'en tiendra suffisamment à la formule de BOTW – exploration du monde ouvert, armes destructibles et énigmes environnementales – pour ne pas abandonner ce qui a fait le succès de l'entrée.