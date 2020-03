Date de sortie de Google Pixel 4a, prix, actualités et fuites

Google a surpris tout le monde en 2019 en lançant les Pixel 3a et 3a XL, des versions abordables des Pixel 3 et 3 XL qui apportaient une partie du matériel et des logiciels des appareils premium, mais les proposaient à un prix plus attrayant.

Il semble que Google suivra une stratégie similaire en 2020 avec les Pixel 4a et 4a XL présentant certaines des fonctionnalités des Pixel 4 et 4 XL dans un boîtier plus abordable.

Autres téléphones que nous prévoyons voir en 2020:

Les fuites ont commencé à affluer depuis le début de 2020, il semble donc que le budget de Google Pixel 4a pourrait arriver à un moment donné – même si peut-être qu’il viendra seul, sans son frère XL.

Les Pixel 4 et 4 XL étaient des appareils populaires, mais n’ont pas atterri avec la fanfare des combinés Pixel 3 afin que les prochains téléphones puissent être l’occasion pour Google de reconquérir des acheteurs.

Ci-dessous, nous avons rassemblé tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les téléphones à venir, y compris des détails sur le moment de l’attendre et les premières images des combinés à venir.

Dernière histoire: Google IO – l’événement où nous nous attendions à voir ces téléphones introduits – a été annulé en raison d’un coronavirus. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans la section date de sortie ci-dessous:

Google Pixel 4 (Crédit image: Future)

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Une variante abordable du smartphone Pixel 4Quand est-il sorti? Probablement mai 2020Combien ça coûtera? Environ 399 $ / 399 £ / 649 AU $

À l’origine, nous nous attendions à voir Google présenter ses prochains appareils abordables à Google IO 2020, mais cet événement a maintenant été annulé en raison de préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus.

Cet événement devait avoir lieu entre le 12 et le 14 mai, et la société pourrait maintenant poursuivre l’événement, mais en faire un rassemblement en ligne. Si tel est le cas, nous verrons peut-être le Google Pixel 4a et Pixel 4a XL pour la première fois là-bas.

Google a présenté les Pixel 3a et 3a XL à IO 2019 le 8 mai de cette année, il serait donc logique que la société présente ces nouveaux combinés un an plus tard.

Le Pixel 3a a coûté 399 $ / 399 £ / 649 $ AU au lancement, tandis que le Pixel 3a XL a coûté 479 $ / 469 £ / 799 $ AU. En ce qui concerne le montant que vous paierez, le prix de Google Pixel 4a pourrait en fait être inférieur au prix de Pixel 3a.

Nous disons cela parce que le Pixel 4 coûte moins cher que le Pixel 3 (en comparant directement les prix de sortie), et nous avons pu voir ce modèle se répéter ici. Ce qui précède est un travail de conjecture en termes de prix en ce moment, mais une fois que nous aurons entendu quelque chose de plus concret, nous serons sûrs de le partager ici.

Actualités et fuites sur Google Pixel 4a

Le Google Pixel 3a XL (Crédit d’image: TechRadar)

Nous allons commencer par une rumeur qui pourrait décevoir certains d’entre vous: Google pourrait ne pas sortir un Pixel 4a XL, se concentrant uniquement sur le plus petit appareil.

Apparemment, c’est pour les gens à la recherche d’un plus gros bâton de téléphone avec le Pixel 4 XL, comme le Pixel 3a XL aurait volé les ventes du Pixel 3 XL.

Bien que cette rumeur soit apparemment étayée par le manque relatif de rumeurs Pixel 4a XL, nous avons entendu qu’il pourrait y avoir trois appareils Pixel 4a, y compris un modèle 5G. Cela vient du code Android qui se réfère à trois appareils différents, probablement un appareil principal ainsi qu’un téléphone XL et 5G, bien qu’ils ne soient pas nommés comme tels.

Ces appareils sont apparus à nouveau dans le code Google suivant, et cette fois, deux d’entre eux étaient à côté de la phrase “ pixel_20_mid_range ”, tout en confirmant qu’ils sont des téléphones Pixel de milieu de gamme non annoncés, bien que la source spécule que le troisième nom de code pourrait faire référence à une carte de circuit imprimé plutôt qu’un appareil.

En tant que tel, nous dirions qu’il y aura probablement un Pixel 4a XL, mais de toute façon, il y aura presque certainement au moins un Pixel 4a. À quoi ressemblera le Pixel 4a de base? Nous pensons que ce sera comme ci-dessous, qui, selon nous, ne sont pas des photos pratiques du téléphone et sont plutôt une image trafiquée du Pixel original.

Image 1 de 2

(Crédit image: VolFiona @ SlashLeaks) Image 2 sur 2

(Crédit d’image: VolFiona @ SlashLeaks)

Nous avons laissé ces images ici car elles montrent à quoi d’autres sources pensent que l’appareil peut ressembler. Il peut avoir un appareil photo selfie perforé en haut à gauche de l’écran, ce qui serait une première pour un téléphone Pixel.

Certains rendus non officiels de l’appareil ainsi qu’un rendu de boîtier présentant une fuite montrent également une conception similaire aux fausses photos ci-dessus, et il est probable que c’est de là que la conception a été prise.

Image 1 de 4

(Crédit image: @OnLeaks / 91mobiles) Image 2 sur 4

(Crédit image: @OnLeaks / 91mobiles) Image 3 sur 4

(Crédit image: @OnLeaks / 91mobiles) Image 4 sur 4

(Crédit image: @OnLeaks / 91mobiles)

Nous ne sommes pas sûrs des spécifications de l’appareil photo à attendre sur le Pixel 4a. Le Pixel 4 avait deux caméras à l’arrière, nous nous attendions donc à ce que le Pixel 4a emboîte le pas, mais cette fuite suggère le contraire.

Si l’on en croit ces deux dernières fuites, l’appareil aura une prise casque 3,5 mm. Cela, à côté du scanner d’empreintes digitales, est absent du Pixel 4, alors certains soupçonnaient qu’il serait également supprimé du téléphone abordable.

Il n’y aurait pas non plus de puce Soli, ce qui vous permettait de naviguer en mode mains libres Pixel 4 (enfin, en théorie). Il est peu probable que cela soit disponible sur le Pixel 4a afin de maintenir le prix aussi bas que possible.

Qu’est-ce qui alimente le Google Pixel 4a? C’est actuellement un peu incertain, car une enquête menée par les développeurs XDA a mis au point des prototypes du téléphone qui exécutent à la fois le Qualcomm Snapdragon 730 et le Snapdragon 765.

Le prototype Snapdragon 765 peut être une version 5G du téléphone, car ce chipset est conçu pour alimenter le matériel 5G. Nous avons entendu des rumeurs contradictoires sur l’existence d’une version Internet de prochaine génération du Pixel 4a, mais des rumeurs cohérentes suggèrent que cela pourrait être une réalité.

Sur la base d’une image divulguée publiée sur le Web, nous examinons 6 Go de RAM et un stockage flash UFS 2.1 plus rapide lorsque le Pixel 4a apparaît enfin, avec 64 Go l’une des options de stockage (ou peut-être la seule). Quand nous disons plus vite, c’est une mise à niveau du stockage flash utilisé dans le Pixel 3a.

Nous ne savons actuellement pas grand-chose d’autre sur le Google Pixel 4a, mais nous mettrons à jour cet article de plus en plus avant le lancement du prochain appareil Google.

Ce que nous voulons voir dans le Google Pixel 4a

Le Google Pixel 4 était une fonctionnalité phare innovante, mais quand il s’agit d’adapter cette fonctionnalité à un prix abordable, il y a certaines choses que nous aimerions qu’il considère. Voici ce que nous voulons voir:

1. Ramenez le scanner d’empreintes digitales

(Crédit d’image: Future)

Le Google Pixel 4 n’a pas de scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière comme le Pixel 3, il n’en a pas un à l’écran comme de nombreux smartphones haut de gamme. Au lieu de cela, il repose sur le déverrouillage par reconnaissance faciale pour que vous puissiez accéder à votre téléphone.

Pour certains, il s’agit d’une fonctionnalité utile pour les aider à accéder rapidement et facilement à leur téléphone; d’autres trouvent cette expérience non sécurisée et frustrante. Pour le Pixel 4a, nous aimerions que Google supprime cette fonctionnalité et ait plutôt un capteur d’empreinte digitale physique ou monté sur l’écran.

Il est probable que Google apportera ce changement, car la technologie impliquée dans le déverrouillage efficace du visage ajoute un peu de prix au téléphone, donc si l’entreprise veut réduire le prix du nouvel appareil, il serait logique de supprimer la reconnaissance faciale en premier. .

2. Durée de vie de la batterie améliorée

(Crédit d’image: Future)

Un problème récurrent avec les smartphones Google Pixel est que la durée de vie de leur batterie laisse toujours beaucoup à désirer et dégringole plus rapidement que les appareils concurrents. Cela dit, le Pixel 3a a résolu ce problème avec une plus grande capacité de batterie et un processeur plus faible, ce qui signifiait qu’il déchargeait moins la batterie.

Étant donné que la plupart des gens normaux ont besoin de batteries de smartphones qui leur dureront une journée, même dans un pincement, le Pixel 4a plus abordable et accessible a besoin d’une batterie qui durera aussi longtemps, ce qui signifie une plus grande capacité que le 4 ainsi que des outils en place pour le faire durer plus longtemps, comme des optimisations astucieuses.

3. Déposez l’écran 90Hz

(Crédit d’image: Capture d’écran)

Cela est forcément une suggestion assez controversée, mais si Google recherche des fonctionnalités à réduire pour maintenir le prix du Pixel 4a bas, nous dirions que l’écran à 90 Hz est un luxe inutile qui pourrait être perdu sans aggraver l’appareil.

Alors que certaines personnes aiment vraiment les écrans à 90 Hz dans les téléphones comme le Pixel 4, car cela rend l’expérience de visionnement un peu plus fluide, beaucoup plus de gens ont du mal à remarquer la différence, en particulier les personnes qui ne sont pas de grands fans de technologie qui ne connaissent pas la fonctionnalité. en place.

Cela signifie que ce n’est pas une fonctionnalité vitale, et lorsqu’il y a des aspects du Pixel 4 que nous aimerions voir dans le 4a, nous dirions que les écrans à 90 Hz sont extensibles.

4. Gardez le téléobjectif

(Crédit d’image: Future)

Les smartphones Google Pixel 4 ont augmenté le nombre d’appareils photo sur les appareils de Google de un à deux, ajoutant un vivaneau téléobjectif pour le zoom optique.

Les appareils Pixel 3a ont vu les caméras légèrement rétrogradées de la gamme Pixel 3, mais c’était uniquement en termes de post-traitement logiciel, et le matériel était exactement le même.

Un téléobjectif dans un appareil photo est vraiment utile, vous pouvez donc prendre de meilleures photos d’un sujet sans réduire considérablement la qualité, et nous aimerions le voir conservé dans le Pixel 4a. Nous serions surpris si ce n’était pas le cas, car le téléobjectif relie vraiment le design arrière. Et en parlant du design du Pixel 4a …

5. Restez fidèle au design étrange

(Crédit d’image: Future)

Les smartphones Google Pixel 4 sont des appareils étranges, il n’y a pas moyen de contourner cela. Ils sont nus à l’arrière, à l’exception d’une bosse d’appareil photo assez importante (pas de capteur d’empreintes digitales, comme dans les Pixels précédents), avec un dos en verre mais un cadre en caoutchouc sur les bords. Oui, vous avez bien lu, du caoutchouc dans un smartphone!

Sur le devant, il y a une encoche comme celle que vous voyez à peine dans les smartphones modernes, avec un menton non négligeable en bas de l’écran. Dans l’ensemble, les appareils Pixel 4 sont loin des téléphones Android «conventionnels», pour le meilleur ou pour le pire.

Eh bien, nous aimons un peu le design. Il est unique et le Pixel 4 se sent distinct en main lorsque vous l’utilisez. Nous aimerions voir le Pixel 4a conserver le design “ étrange ”, en particulier le cadre en caoutchouc, car nous l’avons trouvé idéal pour protéger le téléphone.