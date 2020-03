Date de sortie de l’iPhone 12, fuites et à quoi s’attendre des nouveaux iPhones

Nous allons le dire maintenant: l’iPhone 12 doit être un énorme changement pour le smartphone d’Apple. La gamme iPhone 11 a apporté très peu en termes de mise à niveau. Avec de nouveaux réglages de l’appareil photo et un peu plus de puissance à l’intérieur, il s’agissait de modestes mises à jour de la gamme iPhone populaire.

Alors, qu’apportera le prochain iPhone – le premier d’une nouvelle décennie -? Apple va-t-il nous offrir un tout nouvel iPhone au lieu d’une mise à niveau incrémentielle?

La bonne nouvelle est que lors de la préparation du lancement de l’iPhone 11, nous avons entendu beaucoup de rumeurs et de fuites sur un iPhone très modifié. Ceux-ci incluent la possibilité d’un modèle iPhone 5G, de nouveaux appareils photo, un nouveau design, un écran suralimenté … si toutes ces rumeurs faisaient plutôt référence à l’iPhone 12, cela pourrait s’avérer être la grande mise à niveau que nous espérons (et attendre.

Nous avons mélangé toutes les dernières fuites et mises à jour sur le nouvel iPhone dans l’article ci-dessous, et ajouté quelques réflexions sur ce que nous attendons, sur la base de plus d’une décennie de surveillance de la rumeur croissante autour du dernier iPhone. .

Avant cela, cependant, l’iPhone 9 (ou, comme nous l’avons également entendu, il pourrait être appelé, l’iPhone SE 2) pourrait être annoncé, qui est un nouvel appareil économique pour les personnes qui ne veulent pas trop éclabousser un nouvel iPhone.

Dernière histoire: Selon des sources proches du dossier, l’iPhone 12 ne sera pas retardé par le coronavirus, malgré l’épidémie qui affecte beaucoup l’industrie technologique.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Le nouvel iPhone d’AppleQuand est-il sorti? Presque certainement septembreCombien cela coûtera-t-il? Nous attendons bien plus de 700 $ / 700 £ pour le modèle de base

Il n’y a pas encore de rumeurs officielles sur la date de sortie de l’iPhone 12, mais allez – nous sommes presque certains de savoir quand il apparaîtra. Apple lance ses nouveaux téléphones presque métronomiquement, et bien que chaque année il y ait une rumeur de changement, elle est toujours maintenue à une époque similaire.

Premièrement, la nouvelle date de sortie de l’iPhone sera définitivement septembre 2020 – et c’est toujours vers la deuxième semaine. Nous allons donc deviner que nous verrons Apple dévoiler l’iPhone 12 le 8 septembre (ou peut-être le 15 septembre s’il veut arriver à une date de mise en vente ultérieure).

Vous pourrez le récupérer 10 jours après cela, vous aurez donc besoin d’un vendredi de congé si vous êtes désespéré d’en mettre la main sur un.

Il y a aussi la possibilité extérieure que la nouvelle épidémie de coronavirus en Chine – où l’iPhone est généralement fabriqué – puisse avoir un impact sur la production du prochain iPhone. Nous avons entendu dire que le développement ne sera pas affecté, et nous pensons actuellement que ce sera le cas compte tenu de la date de lancement prévu dans l’année.

Nous entendrons probablement parler de l’iPhone SE 2 ou de l’iPhone 9 avant septembre, certaines rumeurs suggérant qu’un modèle d’iPhone plus abordable atterrira vers mars ou avril 2020.

L’iPhone 11 Pro (Crédit image: Future)

En ce qui concerne le prix de l’iPhone 12, il est susceptible de rester globalement conforme aux modèles actuels. Pour référence, l’iPhone 11 commence à 699 $ / 729 £ / 1199 $ AU, l’iPhone 11 Pro commence à 999 $ / 1049 £ / 1749 AU $ et l’iPhone 11 Pro Max commence à 1099 $ / 1149 £ / 1899 AU $.

Cela dit, un rapport suggère que le coût des matériaux pour la gamme iPhone 12 pourrait augmenter, ce qui pourrait entraîner des prix encore plus élevés au détail.

Dois-je attendre l’iPhone 12 ou acheter un iPhone 11 à prix réduit maintenant?

La date de sortie de l’iPhone 12 est encore dans six mois, si la fenêtre de lancement de septembre 2020 reste constante, vous devriez donc probablement envisager l’iPhone 11 à prix réduit si vous avez besoin d’un nouvel iPhone dans les prochains jours, semaines ou même mois.

Dans une année ordinaire, il faut quand même attendre longtemps – comme, par exemple, si vous avez cassé votre téléphone et avez besoin d’un remplacement dès que possible – mais il est possible que la date de lancement d’Apple soit repoussée en raison du coronavirus. Un rapport a affirmé que ce ne serait pas le cas et qu’il serait lancé à temps, mais il est toujours possible que la perturbation des chaînes d’approvisionnement et / ou des options de vente au détail empêche la diffusion.

Dans tous les cas, si vous avez besoin d’un nouveau téléphone Apple haut de gamme maintenant, vous envisagez l’iPhone 11 ou l’iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max. Voici les meilleurs prix de votre région:

Nom iPhone 12

Tout d’abord: nous sommes assez confiants que les téléphones Apple 2020 s’appelleront la série iPhone 12, pas le 11S ou similaire grâce à un analyste de l’industrie (avec un excellent bilan) le disant.

C’est pourquoi nous l’appelons l’iPhone 12, même si Apple n’a pas confirmé ce nom. D’autres pourraient l’appeler l’iPhone 2020 ou le “ nouvel iPhone ” – mais nous ne pensons pas que ce sera le surnom d’Apple.

Conception de l’iPhone 12

Apple pourrait apporter de grands changements à la conception et à l’écran de la gamme iPhone 12, notamment en supprimant l’encoche.

Ou du moins, l’un des téléphones à venir pourrait manquer d’encoche selon les analystes, la caméra frontale étant potentiellement configurée pour être intégrée sous l’écran à la place. Si cela se produit, nous nous attendons à ce que ce soit le modèle d’iPhone 12 le plus cher qui dispose de cette fonctionnalité – probablement l’iPhone 12 Pro Max, ou quoi que ce soit comme ça.

L’iPhone 11 Pro Max (Crédit image: Future)

Une autre fuite suggère qu’Apple développe une nouvelle technologie Face ID qui conduira à une encoche repensée et potentiellement plus mince. Il semblerait que la société essaie plusieurs combinaisons, y compris celles qui minimisent tellement les optiques orientées vers l’avant qu’elles s’insèrent dans la lunette supérieure.

Un autre rapport a également suggéré que Face ID sera entièrement abandonné au profit d’un scanner d’empreintes digitales sous écran.

Nous pourrions obtenir plus qu’un simple retrait de l’encoche, Kuo disant également qu’il s’attend à ce que le cadre en métal ressemble davantage au cadre de l’iPhone 4, suggérant qu’il ne sera pas courbé comme sur les modèles actuels. Il dit également que dans l’ensemble, la conception est susceptible d’être “significativement” différente des modèles d’iPhone actuels.

Là encore, une fuite plus récente suggère que les conceptions resteront sensiblement les mêmes, à l’exception de quelques différences dans la disposition de la caméra et les dimensions. Sur la base de cette fuite, l’iPhone de 5,4 pouces pourrait mesurer environ 131 mm de haut, le 6,1 pouces pourrait être d’environ 147 mm et le modèle de 6,7 pouces pourrait être légèrement plus grand que l’iPhone 11 Pro Max de 158 mm.

Cependant, il serait également plus mince, apparemment d’une épaisseur de 7,4 mm, tandis que l’iPhone 11 Pro Max a une épaisseur de 8,1 mm.

Dans tous les cas, la fuite ci-dessus de Kuo a confirmé plusieurs tendances très répandues, comme les versions iPhone 12 Pro ajoutant un capteur de temps de vol, le produit phare du budget ajoutant un téléobjectif et le support de la série pour la 5G ainsi que finalement passage à USB-C.

Ce n’est peut-être pas seulement l’appareil photo intégré à l’écran, car Apple serait également en train d’équiper ses prochains téléphones d’un scanner d’empreintes digitales à l’écran.

(Crédit d’image: TechRadar)

Ce serait un grand changement pour la marque, car les modèles actuels n’ont pas du tout de scanner d’empreintes digitales. Cela dit, si la caméra est vraiment à l’écran, il pourrait ne pas être possible d’avoir tous les capteurs Face ID, il se pourrait donc que ce scanner d’empreintes digitales remplace Face ID, bien que nous ne soyons pas convaincus qu’Apple irait aussi loin.

En ce qui concerne les couleurs, nous avons entendu une rumeur selon laquelle l’iPhone 12 abandonnerait le vert forêt de son prédécesseur pour un bleu marine – une teinte svelte plus conforme aux couleurs de la robe, bien sûr. Mais comme le fossé entre les couleurs pastel “ amusantes ” de l’iPhone 11 standard et les teintes plus classiques de l’iPhone 11 Pro et Pro Max, nous ne verrons peut-être pas le bleu arriver au modèle moins cher.

Un nouvel écran pour l’iPhone 12?

Un ou plusieurs modèles d’iPhone 2020 pourraient également avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz, contre 60 Hz sur les modèles actuels. Cela – qui a été répandu par un bailleur réputé – pourrait rendre les interactions plus fluides. C’est une affirmation que nous avons maintenant entendue plus d’une fois, et certains téléphones ont déjà des taux de rafraîchissement plus élevés que 60 Hz, comme le font certains iPad, donc ce n’est pas incroyable.

Les tailles d’écran pourraient également changer, avec un analyste respecté d’Apple, Ming-Chi Kuo, disant que l’iPhone 12 Pro Max pourrait avoir un écran de 6,7 pouces (contre 6,5 pouces sur l’iPhone 11 Pro Max), et que l’iPhone 12 Pro pourrait avoir un écran de 5,45 pouces (contre 5,8 pouces sur l’iPhone 11 Pro).

Il ajoute que l’iPhone 12 standard restera apparemment à 6,1 pouces, mais passera de l’écran LCD à l’OLED. C’est une affirmation que nous avons entendu plus d’une fois, et cela signifierait que les trois iPhones 2020 auraient un écran OLED.

Une autre source a largement accepté, mais a déclaré s’attendre à un écran de 5,4 pouces sur l’iPhone 12 Pro. Ils ont également déclaré que les deux modèles Pro utiliseraient une forme d’OLED qui est à la fois plus mince et moins chère à produire que les écrans utilisés dans la gamme iPhone 11 Pro. Cela pourrait signifier des prix plus bas, mais nous ne comptons pas sur cela.

Le côté de l’iPhone 11 Pro (Crédit d’image: TechRadar)

Ailleurs, nous avons entendu une sélection similaire de tailles, mais qu’Apple pourrait lancer quatre nouveaux modèles en septembre. Selon un analyste, Apple lancera un téléphone de 6,7 pouces, un de 5,4 pouces et deux de 6,1 pouces.

Ils n’entrent pas dans les détails, mais cela suggère qu’il y aura à la fois un modèle haut de gamme et légèrement inférieur dans une taille de 6,1 pouces, si cette affirmation est exacte.

Et il se pourrait bien, car on prétend que nous avons maintenant entendu à nouveau, cette fois par le réputé analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, qui ajoute que les quatre modèles auront des écrans OLED et 5G, mais que l’un des modèles de 6,1 pouces et celui de 5,4 pouces aura deux caméras arrière, tandis que les deux autres modèles en auront trois.

Nous avons également entendu qu’au moins certains modèles d’iPhone 12 pourraient avoir des écrans plus fins, moins chers et plus économes en énergie que la gamme iPhone 11. À son tour, cela peut permettre aux téléphones eux-mêmes d’être plus minces et de durer plus longtemps entre les charges.

Spécifications et appareil photo iPhone 12

Un autre grand changement pourrait prendre la forme de la 5G, qui a été largement répandue pour l’iPhone 12. Kuo dit même qu’il pense que les trois modèles prendront en charge la 5G. Nous nous attendons à ce qu’au moins l’un d’entre eux le fasse, étant donné que plusieurs sources l’ont suggéré et qu’un certain nombre d’autres téléphones prennent déjà en charge la 5G.

Cela pourrait bien être soutenu par une antenne 5G sur mesure, un processeur Bionic A14 de 5 nm à l’intérieur de l’iPhone 12 – ce que cela signifie pour le consommateur moyen est un iPhone avec une autonomie de batterie encore plus longue et plus de puissance que jamais. Ce serait plutôt impressionnant, étant donné que la durée de vie de la batterie de l’iPhone est actuellement la meilleure que nous ayons jamais vue d’Apple.

La RAM pourrait également obtenir un coup de pouce, les analystes affirmant que l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max disposeront de 6 Go, contre 4 Go sur leurs prédécesseurs – bien que l’iPhone 12 standard s’en tienne apparemment à 4 Go. C’est quelque chose que nous avons de nouveau entendu, donc c’est peut-être vrai.

Le chipset semble également prêt à émerveiller, car un indice de référence A14 Bionic a montré qu’il avait un score monocœur et multi-score qui était devant le Snapdragon 865, le processeur que vous trouverez dans presque tous les produits phares Android en 2020.

Et l’iPhone 12 pourrait également prendre en charge la nouvelle spécification 802.11ay, ce qui pourrait lui permettre de partager du contenu à des vitesses d’au moins 20-30 Gbps. Donc, dans tous les sens, ce téléphone est susceptible d’être rapide.

L’iPhone 12 pourrait également bénéficier d’une mise à niveau de la caméra, avec une caméra 3D alimentée au laser selon les rumeurs d’inclusion. Ce serait à l’arrière, et alors qu’une seule rumeur mentionne des lasers, une autre parle également d’un vivaneau à détection de profondeur, tandis que l’une mentionne la détection 3D, donc cela pourrait bien être quelque chose que nous voyons sous une forme ou une autre.

Une source indique que l’iPhone 12 pourrait avoir un appareil photo principal de 64 Mpx, par rapport au vivaneau de 12 Mpx des versions précédentes, ce qui serait une énorme mise à niveau. Cette fuite suggère également que le téléphone aura plusieurs objectifs qui prennent en charge la prise de vue en mode nuit, et le vivaneau ultra-large pourrait avoir un mode macro dédié.

Un autre rapport de Fast Company cite des sources proches de la production du téléphone et indique que ces mêmes fonctionnalités sont en cours de développement. L’une des sources de cette rumeur prétend que les deux meilleurs modèles l’obtiendraient, ainsi qu’un appareil photo à triple objectif, tandis que les deux plus bas obtiendraient simplement un appareil photo à double objectif sans détection 3D.

Une récente décision de l’UE pourrait également signifier que les futurs iPhones ne pourront pas utiliser les câbles Lightning en Europe. Cela pourrait forcer Apple à commuter le connecteur des futurs téléphones sur USB-C, et bien qu’il ne soit pas encore clair si ce sera le cas pour l’iPhone 12, cela peut être quelque chose à considérer.

Un autre rapport de la publication chinoise Caifa news suggère également qu’Apple et d’autres fabricants pourraient bientôt utiliser des adaptateurs d’alimentation GaN. Ceux-ci sont actuellement utilisés par Xiaomi et permettent des vitesses de charge rapide jusqu’à 65 watts.

Il n’y a aucune garantie que cela fera ses débuts sur l’iPhone 12 – ou tout futur iPhone d’ailleurs – mais cela peut signifier que nous constatons une amélioration de l’expérience de charge rapide le long de la ligne.

Bien sûr, l’iPhone 12 utilisera également un nouveau logiciel, à savoir iOS 14, et bien que nous n’en sachions pas encore grand-chose, une fuite suggère qu’il pourrait comporter un nouvel écran de commutation d’application inspiré de l’iPadOS.

Ce que nous voulons voir du nouvel iPhone

La gamme iPhone 11 est une mise à niveau solide – mais sûre, et donc un peu terne – pour Apple. Donc, pour l’iPhone 12, nous voulons voir des changements plus importants et plus risqués, tels que les suivants.

1. De nouvelles fonctionnalités passionnantes

Tout d’abord – le nouvel iPhone doit être bon. Brillant. Mieux que prévu. Nous parlons de choses auxquelles nous n’avons même pas pensé. Des choses que nous espérons que les esprits les plus brillants d’Apple rêvent actuellement dans les laboratoires de l’entreprise.

Cela peut sembler être une demande très vague, mais Apple est l’une des plus grandes entreprises au monde et si n’importe quelle marque pouvait fabriquer un combiné pliable décent, ou un avec des lunettes VR détachables, c’est Cook’s Crew.

Parce qu’une conception modifiée et des spécifications améliorées sont attendues, ordinaires et ne suffisent plus car les consommateurs conservent leurs combinés plus longtemps que jamais. Allez Apple, donne-nous quelque chose de hallucinant.

2. Un nouveau design

L’arrière de l’iPhone 11 Pro (Crédit d’image: TechRadar)

Peut-être que la chose que nous voulons le plus de l’iPhone 12 est un nouveau design. Apple déploie essentiellement le même design depuis plusieurs années maintenant, depuis qu’il a rafraîchi le look avec l’iPhone X.

Bien sûr, certaines choses sont modifiées, mais le noyau est le même. Et ça commence à paraître un peu daté. C’est principalement grâce à la grande encoche, qui pourrait être nécessaire pour tous les composants de la caméra nécessaires pour Face ID, mais que nous aimerions voir rétrécis ou supprimés si possible.

Au-delà de cela, nous aimerions vraiment un tout nouveau look. Il n’y a pas trop de mal avec le reste de la conception de l’iPhone 11 Pro, mais il semble certainement trop familier à ce stade.

3. Un tout à l’écran

Nous aimerions que l’iPhone 12 ait une façade tout écran, et une façon d’y parvenir est de déplacer la caméra frontale sous l’écran. Si Apple peut y parvenir efficacement, il est sûr d’impressionner.

Pendant qu’il est activé, nous aimerions qu’Apple rajoute un scanner d’empreintes digitales, pour les moments où Face ID ne fonctionne pas aussi bien qu’il le devrait. Mais nous voulons aussi que cela apparaisse à l’écran, ou mieux encore, faire de tout l’écran un gros scanner d’empreintes digitales, car il a été dit qu’Apple prévoyait peut-être un futur téléphone.

4. Un taux de rafraîchissement plus élevé

L’iPhone 11 Pro (Crédit d’image: TechRadar)

Certaines entreprises améliorent encore leurs écrans en augmentant le taux de rafraîchissement par rapport au 60 Hz standard. Le OnePlus 7 Pro, par exemple, a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz en option, tandis que le Razer Phone 2 monte jusqu’à 120 Hz.

Cela peut aider à rendre les interactions avec le combiné et les animations plus douces, nous aimerions donc voir Apple offrir un taux de rafraîchissement plus élevé. Ce n’est pas exclu, d’autant plus que certains modèles d’iPad Pro ont un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. En effet, exactement ce taux de rafraîchissement a été répandu pour les prochains iPhones.

5. Boosts de batterie supplémentaires

Pour la première fois depuis des années, avec la gamme iPhone 11, il semble qu’Apple ait vraiment privilégié la durée de vie de la batterie dans ses téléphones, mais nous voulons que la société aille encore plus loin avec l’iPhone 12. Ou du moins ne recule pas.

Nous attendons toujours un iPhone qui peut durer confortablement deux jours, et nous aimerions que l’iPhone 12 (ou au moins l’iPhone 12 Pro Max) le soit.

6. Prise en charge 5G

Samsung Galaxy S10 Plus 5G (Crédit d’image: TechRadar)

Apple est à la traîne en ce qui concerne la 5G, comme aucune gamme de l’iPhone 11 ne le propose, contrairement aux combinés concurrents comme la famille Samsung Galaxy S20 et OnePlus 7 Pro 5G.

Le manque de support d’Apple n’est pas un gros problème en ce moment, car la couverture 5G est encore très rare dans la plupart des pays, mais au moment où l’iPhone 12 sera lancé, il sera plus largement disponible et un grand nombre d’autres combinés le prendront en charge, donc il sera temps pour Apple de monter à bord.

La bonne nouvelle est qu’il est largement répandu que les iPhones de 2020 prendront en charge la 5G, c’est donc une chose que nous obtiendrons probablement.

7. Un prix inférieur

Nous demandons cela chaque année avec de nouveaux iPhones et cette année, nous l’avons en quelque sorte obtenu, avec l’iPhone 11 de base commençant à moins que l’iPhone XR. Il n’est donc pas impossible en fait de voir un prix encore plus bas – ou un prix réduit pour le reste de la gamme – avec l’iPhone 12.

Nous ne compterions pas là-dessus, mais les téléphones Apple les plus abordables sont généralement les plus vendus ces dernières années, il devrait donc y avoir une incitation à réduire les coûts dans la mesure du possible.