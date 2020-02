Date de sortie de l’iPhone 9, prix, actualités et fuites

L’iPhone 9 devrait être lancé dans un avenir proche, apportant enfin l’iPhone bon marché que beaucoup attendaient depuis que l’iPhone SE a été dévoilé en 2016.

Cependant, là où le modèle budgétaire précédent d’Apple était conçu pour ceux qui aiment un téléphone plus petit, le nouvel iPhone 9 semble être plus grand, selon le design utilisé pour la première fois sur l’iPhone 6.

Alors que l’iPhone 9 moins cher est susceptible d’être populaire dans la plupart des pays, Apple le mettra probablement au service d’autres pays émergents, où les téléphones moins chers se vendent bien. Ces territoires auraient peut-être pu acheter l’ancien iPhone 8, mais leur offrir un «nouvel» iPhone aura un pouvoir marketing important.

Le nouveau combiné moins cher d’Apple devrait être lancé le 31 mars, mais avec la récente épidémie de coronavirus, cette date pourrait devoir être décalée.

Nous attendons toujours plus d’informations sur l’iPhone 9, expliquant le type de fonctionnalités qu’il pourrait apporter, mais nous avons commencé à voir les rumeurs commencer à apparaître avec une plus grande fréquence, il semble donc probable que nous verrons le bon marché Lancement de l’iPhone dans un mois ou deux (tant qu’Apple peut réellement fabriquer les téléphones).

Bon, tout de suite, nous sommes dans l’un des éléments les plus problématiques du lancement de l’iPhone 9 – quand il le sera réellement.

Les planètes commençaient à s’aligner autour d’un événement de lancement le 31 mars, où l’iPhone 9 serait présenté aux côtés d’un éventuel nouvel iPad Pro, de nouveaux AirPod et, bien, d’une fusée ou quelque chose (nous supposons qu’Apple a beaucoup de doigts dans de nombreux tartes).

Cependant, avec la récente épidémie de coronavirus, la production de smartphones a ralenti dans le monde entier et les usines en Chine habituellement utilisées pour créer l’iPhone ont été partiellement fermées.

Tim Cook a récemment déclaré que les usines avaient commencé à revenir à leur pleine production, pour compenser l’inquiétude des investisseurs que le nouveau téléphone ne serait pas lancé aussi rapidement que prévu.

L’iPhone SE au lancement (Crédit image: Apple)

Cela n’a pas empêché Apple d’avoir à publier un communiqué de presse confirmant que les revenus ne seraient pas aussi élevés que prévu, grâce à l’épidémie, déclarant: “L’offre mondiale d’iPhone sera temporairement limitée”.

Il n’est donc pas certain que nous assisterons à un événement Apple à la fin du mois de mars, mais si l’événement se poursuit, nous nous attendons à voir les invitations sortir d’ici le milieu du mois.

Si les plans restent comme prévu, le lancement le 31 mars verrait la date de sortie de l’iPhone 9 le 11 avril – mais cela dépend si suffisamment de combinés peuvent être créés pour satisfaire la demande mondiale.

Prix ​​iPhone 9

À droite – nous avons quelque chose de plus à propos de celui-ci: le prix de l’iPhone SE a commencé à moins de 400 $ – enfin, 399 $ / 379 £ / 679 AU $.

Maintenant, selon le célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Kuo (préparez-vous à entendre beaucoup de ce nom, car la plupart des rumeurs actuelles sont basées sur les notes du chercheur – mais elles sont généralement plutôt précises), le prix de l’iPhone 9 sera le même.

Cela signifie commencer à 399 $ (probablement 399 £, 600 AU $ compte tenu des conventions de tarification d’Apple), selon les résultats pour TF Securities – et réitéré à nouveau par Kuo plus tard.

Cependant, en 2016, le coût des téléphones haut de gamme était environ la moitié de ce qu’il est aujourd’hui – le Samsung Galaxy S20 Ultra a été lancé pour un maximum de 1400 $, donc voir un smartphone dévoilé pour un peu moins de 400 $ semble plutôt nouveau.

Que ce soit le prix reste à voir – le design et la liste des spécifications (que nous approfondirons un peu plus tard) sont un peu mieux que l’iPhone 8 – et cela coûte toujours 449 $.

iPhone 9 … ou iPhone SE 2?

Il y a actuellement beaucoup de confusion au sujet du nom du prochain téléphone à petit budget d’Apple.

Les responsables de cas sont intervenus tôt et ont essayé de prédire qu’il s’appellerait l’iPhone SE 2 – et généralement, ils sont plutôt à court d’argent.

Cependant, opter pour le titre SE 2 serait une décision étrange d’Apple, étant donné que le dernier modèle est sorti il ​​y a quatre ans, et a été conçu pour être un combiné plus petit pour ceux qui ont manqué le modèle le plus portable.

Avance rapide jusqu’au lancement imminent et nous nous attendons à quelque chose de beaucoup plus grand – cela ne ressemble pas vraiment au même genre d’édition spéciale, n’est-ce pas?

Si quoi que ce soit, la prochaine version de l’iPhone “ économique ” ressemble davantage à l’iPhone 5C, prenant la même forme et les entrailles que le combiné “ principal ” en le rendant moins cher de plusieurs façons.

L’iPhone 8 (Crédit image: Future)

Donc, cela nous ramène à l’iPhone 9 – l’iPhone 8 était le dernier téléphone à placer de grands cadres au-dessus et en dessous de l’écran (avec le bouton Touch ID), de sorte que l’iPhone 9 serait une continuation de cette ligne, et les rapports ont suggéré que ce sera effectivement le cas.

Mais ensuite, vous rencontrez le problème de l’iPhone 9 sonnant comme un véritable pas en avant de l’iPhone 11, actuellement l’un des téléphones les plus vendus au monde.

Bien qu’il soit compréhensible – l’iPhone 9 sera beaucoup moins cher – inconsciemment, il envoie un message indiquant que ce téléphone est “ moindre ”, c’est pourquoi Apple, comme d’habitude, propose quelque chose de plus aléatoire (comme SE, 5C ou XR) pour aider à déguiser le fait.

Alors que sera-ce cette année? En vérité, nous sommes actuellement perplexes. S’il suit la nomenclature actuelle, nous pourrions voir l’iPhone 11 avec un suffixe – donc l’iPhone 11R, l’iPhone 11SE ou une autre lettre aléatoire (Apple n’a jamais expliqué ce que le “ C ” représentait sur l’iPhone 5C).

Pour l’instant, l’iPhone 9 semble le meilleur pari.

Conception iPhone 9

Comme évoqué précédemment, le design de l’iPhone 9 devrait être presque identique à celui de l’iPhone 8, de l’iPhone 7, de l’iPhone 6S et de l’iPhone 6. Pourquoi changer une formule gagnante, hé?

Eh bien, Apple a fait exactement cela quand il est passé aux téléphones “ tout écran ” de l’iPhone X et plus tard – mais il n’a pas cessé de fabriquer l’iPhone 8.

Cela signifie qu’il a la machinerie à construire rapidement pour prendre la même forme que ce modèle, mais l’emballez avec de nouveaux entrailles pour le garder plus à jour et, surtout, permettre plus de mises à jour des futures versions d’iOS (comme l’iPhone 6 et Les propriétaires de 6S ne peuvent désormais plus obtenir le logiciel le plus récent.

Ce détail vient de Kuo une fois de plus, et a depuis été vu dans les rendus de note leaker @Onleaks, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Et enfin, voici votre tout premier aperçu du très attendu # AppleSE2 # iPhoneSE2 aka # iPhone9! Vidéo 360 ° + superbes rendus officiels 5K + dimensions, au nom de mes amis sur @igeeksblog -> https://t.co/vXBBRhDlgA pic.twitter.com/YQHMEZUz9e 7 janvier 2020

Sous sa forme d’iPhone SE 2, le nouvel iPhone économique a été “ vu ” sous plusieurs formes au cours des deux dernières années, à partir d’un hybride de la SE d’origine (avec des côtés métalliques angulaires) et de la gamme iPhone 6-8 ( avec une façade en verre plus arrondie).

Il semble que cela n’arrivera plus, avec le même design iPhone 8, avec la seule caméra à l’arrière, de retour en jeu, combinée au même écran LCD de 4,7 pouces.

Au moins, cela signifie pas d’encoche, non?

Spécifications iPhone 9

OK, nous avons donc traversé le prix, la date de sortie de l’iPhone 9, la conception attendue … et une question demeure: qu’est-ce qui va rendre ce nouveau téléphone si différent?

C’est un bon point à poser, car il est difficile de voir comment ce modèle sera moins cher que l’iPhone 8 – mais il semble que ce sera le cas.

De (encore une fois) Kuo – et également rapporté ailleurs – nous entendons la liste de spécifications suivante:

3 Go de chipset RAMA13 (le même que celui utilisé sur l’iPhone 11 actuel) Écran LCD de 4,7 pouces Touche ID tactile Appareil photo unique (MP encore inconnu) Option de démarrage de stockage de 32 à 64 Go Pas de prise casque

Décomposons un peu ces spécifications et voyons si nous ne pouvons pas savoir où les économies pourraient être réalisées.

Le premier est la RAM, qui est 25% inférieure à l’iPhone 11 – et qui est faible à l’époque moderne, ce qui signifie que certaines applications peuvent ne pas fonctionner aussi bien.

S’il n’y avait que 32 Go de stockage à bord, cela suggérerait que l’iPhone 9 était un véritable téléphone à petit budget et n’intéresserait que ceux qui ne se soucient pas particulièrement d’avoir un téléphone haute puissance … la quantité d’applications et de médias que vous pourriez économiser là-bas serait assez avare.

Cependant, la plupart des rumeurs supposent que l’iPhone 9 dispose de 64 Go de stockage intégré, ce qui serait plus que suffisant pour la plupart, mais n’explique pas d’où viennent les économies de coûts.

L’écran LCD de 4,7 pouces ne sera pas en haute résolution, avec la même résolution 750×1334 que celle vue sur l’iPhone 8 – qui sera un composant moins cher. Ce sera plus que décent, mais n’aura pas la netteté de l’iPhone 11 ni la beauté des couleurs de l’écran OLED de l’iPhone 11 Pro.

Il y a eu beaucoup de rumeurs selon lesquelles l’iPhone 9 aurait la reconnaissance faciale Face ID à bord, ou un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation – mais plus de rumeurs (et notre supposition éclairée) diraient que le combo bouton home / capteur d’empreintes digitales restera .

Et, malheureusement, il n’y a presque certainement pas de prise casque à bord de l’iPhone 9 – simplement parce qu’Apple est trop loin pour dire qu’il n’est pas nécessaire sur un smartphone de revenir en arrière maintenant.

Alors disons au revoir à ce port si vous êtes un fan d’iPhone, et économisez pour des AirPods Pro Lite moins chers.