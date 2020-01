Date de sortie de l’iPhone SE 2, actualités, prix et fuites

Autres téléphones que nous prévoyons voir en 2020:

L’iPhone SE 2 est un iPhone abordable prévu, conçu pour les personnes qui veulent un combiné iOS mais ne veulent pas éclabousser sur un appareil haut de gamme. Il suit l’iPhone SE dans cette tradition, mais ce téléphone est sorti en 2016.

L’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ont peut-être été lancés le 10 septembre 2019, mais Apple n’a pas pu se résoudre à sortir un iPhone SE 2 pour atterrir à leurs côtés, malgré les rumeurs suggérant que ce serait le cas.

L’iPhone SE 2 est l’une des histoires de “ volonté, ça ne va pas ” de la technologie, car les rumeurs ont alterné entre dire qu’il existe, puis n’existe pas, et que le compteur indique qu’il est peut-être vivant, mais probablement ne pas atterrir avant 2020. Après l’événement de lancement de l’iPhone 11, cette date 2020 semble plus probable que jamais.

L’iPhone SE 2 serait une “ véritable ” alternative économique aux iPhones haut de gamme, plus encore que l’iPhone XR, avec des spécifications déclassées d’autres appareils mais avec un prix beaucoup plus bas aussi. Nous avons entendu qu’il est similaire à l’iPhone 8, agissant peut-être comme l’iPhone 9 qui n’a jamais existé.

Mais peut-être que nous devrons simplement accepter que cela ne se produira tout simplement pas – ou du moins pas avant un certain temps. Cela dit, certains indices suggèrent qu’un nouveau modèle SE pourrait arriver, comme vous le verrez ci-dessous.

Dernière rumeur: Il est possible que la date de sortie de l’iPhone SE 2 soit repoussée grâce au Coronavirus. Les usines de fabrication d’Apple en Chine sont assez proches de la zone touchée, il est donc peu probable que l’entreprise atteigne ses objectifs de production.

Qu’Est-ce que c’est? Le prochain smartphone compact possible d’AppleQuand est-il sorti? 2020 au plus tôtCombien ça coûtera? La dernière rumeur suggère 399 $ (310 £, 590 AU $)

L’iPhone SE 2, s’il se lance jamais, a des rumeurs actuelles pointant soit vers un lancement au premier trimestre 2020, soit vers un dévoilement plus vague début 2020. D’autres rumeurs suggèrent que l’épidémie de coronavirus en Chine a signifié qu’Apple ne peut pas atteindre ses objectifs de production d’iPhone, donc si une date de sortie en mars était prévue, cela pourrait ne pas durer beaucoup plus longtemps.

Bien que nous prenions cela avec une pincée de sel pour l’instant, notamment parce que nous n’avons pas beaucoup entendu parler d’un iPhone SE 2 récemment, il serait logique qu’Apple en lance un au cours du premier semestre 2020.

Apple a récemment perdu des parts de marché et cela est probablement dû en partie au prix prohibitif de la plupart de ses téléphones. En lançant un iPhone SE 2, la société offrirait aux acheteurs une option plus abordable, et en la lançant environ six mois après la gamme iPhone 11, elle devrait arriver au moment même où les ventes commencent à ralentir.

Prix ​​iPhone SE 2

En termes de prix, si nous voyons un lancement d’iPhone SE 2, il restera probablement l’iPhone le plus abordable d’Apple.

La première rumeur sur les prix de l’iPhone SE 2 indiquait environ 450 $ (ce qui se traduira probablement par 450 £, 700 AU $ compte tenu de la façon dont Apple évalue ses produits dans le monde), ce qui semble crédible.

Cependant, une fuite de prix plus récente sur l’iPhone SE 2 suggère qu’il sera plus abordable que cela, à 399 $ (probablement 399 £, 600 AU $ compte tenu des conventions de tarification d’Apple). Cela vient d’un célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, qui prête foi à la rumeur. Il a également récemment réitéré cette affirmation, suggérant que rien n’a changé.

L’iPhone SE d’origine a été lancé à 399 $ (379 £, 679 $ AU) pour la variante 16 Go. Nous nous attendions à ce que l’iPhone SE 2 coûte au moins autant, et une augmentation des prix est probable, mais il devrait toujours être bon marché par rapport au reste de la gamme Apple, sous-cotant même l’iPhone 11 à 799 $ / 799 £ / 1299 $ AU.

L’iPhone SE 2 pourrait se vanter d’un tout nouveau look

Conception iPhone SE 2

En ce qui concerne l’apparence du nouvel iPhone, eh bien – nous avons trois théories qui circulent et sont possibles.

Les dernières fuites indiquent probablement l’option la plus probable, à savoir que l’iPhone SE 2 ressemblera beaucoup à l’iPhone 8, avec un écran LCD de 4,7 pouces et une caméra arrière. C’est une affirmation que nous avons entendue à plusieurs reprises, et pendant un certain temps, ils ne sont pas restitués à quoi cela ressemblerait; puis nous avons eu une fuite, et c’était exactement ce que nous attendions.

Et enfin, voici votre tout premier aperçu du très attendu # AppleSE2 # iPhoneSE2 aka # iPhone9! Vidéo 360 ° + superbes rendus officiels 5K + dimensions, au nom de mes amis sur @igeeksblog -> https://t.co/vXBBRhDlgA pic.twitter.com/YQHMEZUz9e 7 janvier 2020

Une autre théorie est que le nouvel iPhone plus petit aura un écran de type iPhone X, avec une encoche en haut:

Si l’iPhone SE 2 existe, voici à quoi il peut ressembler

… mais c’était avant l’annonce des téléphones Apple 2018, et avec l’iPhone XR prenant ce style pour lui-même, il semble que le moulin à rumeurs ait croisé ses fils et partagé des informations sur le combiné désormais réel, par opposition à la SE 2 encore théorique.

L’arrière du téléphone aurait les mêmes caméras doubles que l’iPhone X, avec une vidéo d’une soi-disant fuite du nouvel iPhone SE 2. Nous le laisserons ici pour votre plaisir, mais les notes ci-dessus signifient que sa validité est désormais véritablement remis en cause:

. a également reçu des croquis du téléphone dans cette configuration à partir d’une “ source fiable ”, donc il y a quelques grains de vérité là-dedans, avec l’encoche en haut, pas de bouton d’accueil et pas de port casque (ce dernier étant une rumeur régulière) .

Image 1 de 2

Pas de bouton d’accueil ou de prise casque pour l’iPhone SE 2? (crédit: .) (crédit image: .) Image 2 sur 2

L’iPhone SE 2 pourrait avoir une encoche iPhone X sur son écran (crédit: .) (Crédit image: .)

Un nouveau protecteur d’écran a également été présenté par Sonny Dickson, un leaker régulier, qui présente également une encoche en haut pour un téléphone plus petit.

Un protecteur d’écran apparemment pour l’iPhone SE 2 (à gauche) et l’iPhone X (à droite). (crédit: Sonny Dickson)

Il y a quelque chose de sommaire ici cependant. Sous cette forme, l’iPhone SE 2 est plus un «iPhone X Mini».

La double caméra et le nouvel écran signifieraient que cela coûterait beaucoup plus, ce qui est contraire à la gamme iPhone SE, pour les personnes qui souhaitent un iPhone plus petit et moins cher. Tout cela s’ajoute aux rumeurs provenant du centre de développement de l’iPhone XR.

Cela dit, nous n’écarterions pas complètement Apple selon son style de conception actuel pour un iPhone SE 2, d’autant plus que cela lui permettrait de s’adapter à un écran plus grand dans un corps plus petit, en raison du manque de lunettes.

Nous avons également l’image ci-dessous, qui montre un design semblable à l’iPhone SE d’origine et avec le port casque intact. Cela pourrait-il être plus proche de toute conception d’iPhone SE 2 peut-être prévue?

Cela ressemble beaucoup à l’iPhone SE d’origine. (crédit: Weibo) (crédit image: WEibo)

C’est une conception qu’une autre fuite semble faire écho, ajoutant que l’iPhone SE 2 aura un dos en verre et prendra en charge la charge sans fil, donc avec trois conceptions distinctes faisant le tour, nous ne sommes pas sûrs de ce qui est exact à ce stade.

Quelle que soit la conception, nous avons une certaine idée des couleurs, cependant, Ming-Chi Kuo (un analyste Apple respecté) dit s’attendre à des nuances argent, rouge et gris sidéral.

Plus de rumeurs, nouvelles et fuites sur l’iPhone SE 2

Le dernier rapport suggère que l’iPhone SE 2 pourrait avoir un écran LCD de 4,7 pouces. Mais à part cela, il utilisera apparemment bon nombre des mêmes composants que la gamme iPhone 11. Donc, au son des choses, vous pouvez vous attendre à une puissance phare dans une taille plus petite et à un prix inférieur.

C’est une affirmation que nous avons maintenant entendue à deux reprises, avec un analyste respecté d’Apple, Ming-Chi Kuo, qui s’attend à un chipset A13 (le même que la gamme iPhone 11), 64 Go de stockage et 3 Go de RAM, mais un design semblable à celui de l’iPhone 8 , ce qui signifie probablement un écran de 4,7 pouces. Kuo a depuis réitéré ces affirmations.

Dans des nouvelles quelque peu contradictoires mais beaucoup plus anciennes (et donc moins susceptibles d’être exactes), nous avons entendu que l’iPhone SE 2 pourrait avoir un chipset A10 quadricœur, 2 Go de RAM, une caméra arrière de 12 Mpx, une caméra frontale de 5 Mpx , un écran de 4 pouces et qu’il pourrait venir dans les tailles 32 Go et 128 Go.

Ce serait une mise à niveau dans certains domaines de l’iPhone SE, mais pas beaucoup d’un, le mettant à peu près en ligne avec l’iPhone 7, bien qu’avec un écran plus petit.

Nous avons entendu dire que l’iPhone SE 2 pourrait avoir Face ID, ce qui serait une fonctionnalité étonnamment premium pour l’appareil. Eh bien, le rapport qui suggère que certains modèles auront Face ID, d’autres Touch ID, probablement avec l’iPhone SE 2 Plus rumeur emballant la reconnaissance faciale plus haut de gamme.

iPhone SE 2: ce que nous voulons voir

Nous avons créé une liste de souhaits, remplie de fonctionnalités que nous voulons voir dans le nouvel iPhone SE 2.

Certains d’entre eux invitent Apple à ne pas supprimer les spécifications clés, tandis que d’autres osent l’entreprise à essayer quelque chose de nouveau.

Une prise casque

Tout d’abord: l’iPhone SE dispose d’une prise casque et nous aimerions beaucoup que Apple garde les choses en place pour l’iPhone SE 2.

Si Apple ne joue pas avec la conception de la prochaine itération, il n’y a pas de raison de la supprimer. Cependant, les rumeurs pointent vers un nouveau look, donc les doigts sont croisés pour que la prise casque 3,5 mm ne reste pas sur le plancher de la salle de découpe.

Une meilleure batterie

Du point de vue de la valeur, l’iPhone SE figure en tête de liste si vous recherchez un téléphone qui vous durera toute la journée. Comme nous l’avons découvert dans notre test de batterie approfondi, le SE a balayé le sol des autres modèles d’iPhone populaires de l’époque, comme l’iPhone 7 et l’iPhone 6.

Sa prouesse à économiser l’énergie a du sens. L’écran est plus petit et son design carré n’oblige pas Apple à réduire la batterie de la même manière que pour un châssis plus mince et plus élégant utilisé avec ses principaux produits iPhone.

Bien que nous manquions de plaintes concernant les performances de la batterie du SE, cela ne peut que s’améliorer, non? Nous aimerions voir Apple repousser certaines limites avec son prochain téléphone avec des chiffres encore plus élevés.

Performance améliorée

L’une des choses les plus impressionnantes de la SE est qu’elle tient dans un ensemble de spécifications similaires à celles de l’iPhone 6S. Un smartphone de la taille d’une paume percutant qui pourrait gérer tout ce que ses frères d’iPhone plus sophistiqués pourraient le faire pour un prix plus digeste.

C’est la puissance de 2016, et en 2020, nous espérons qu’Apple donnera à l’iPhone SE 2 le dernier chipset et une bosse de RAM.

Un design rafraîchi

Il ne fait aucun doute que faire revivre la conception de l’iPhone 5 pour l’utiliser avec l’iPhone SE était une bonne idée. Après tout, c’est un design gagnant, qui a fait ses débuts sur l’iPhone 4, qui a placé Apple loin devant sa concurrence en termes de qualité de construction.

Cependant, il arrive un moment où même les meilleures idées de design doivent être laissées de côté. Et quand on regarde vers la sortie de l’iPhone SE 2, c’est le moment.

Nous aimerions voir quelque chose de radicalement différent, tout en respectant la taille ergonomique de quatre pouces à laquelle les fans de SE sont habitués.

Bien sûr, si la conception change, cela prendra probablement la forme d’un iPhone XR rétréci, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Une chance

C’est vrai, nous voulons qu’Apple donne une chance à l’iPhone SE 2. Il existe encore un marché pour les personnes qui souhaitent un iPhone qui repose confortablement dans la paume, qui peut être utilisé d’une seule main sans induire de risque de chute et qui n’occupe pas chaque pouce carré d’une poche.

Le facteur de forme de l’iPhone SE est aimé de ses fans, et bien que l’iPhone SE 2 ne soit pas un best-seller pour Apple, il montrera que la firme de Cupertino écoute certains de ses fans les plus fidèles.