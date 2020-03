Date de sortie de The Last of Us 2, bandes-annonces, actualités et rumeurs

Il ne reste que quelques mois pour attendre que nous puissions tous enfin mettre la main sur The Last of Us 2 – et nous devenons excités.

La fin de The Last of Us a été assez concluante. Mais il s’avère que cela n’a pas empêché le développeur Naughty Dog de lancer une suite sous la forme de The Last of Us 2 – ou, The Last of Us: Part 2 si nous utilisons son nom propre.

Étant donné que le premier jeu a été salué par les joueurs et les critiques comme un chef-d’œuvre avec une excellente narration émotionnelle et des personnages réalistes et engageants, nous devons admettre que la décision de publier un suivi n’est pas particulièrement choquante. Nous aurions probablement été plus surpris s’il n’y en avait pas. Et pourtant, lorsque The Last of Us 2 a été annoncé pour la première fois, nous mentirions si nous disions que nos cœurs ne sautent pas un battement.

The Last of Us 2 a été annoncé pour la première fois par Naughty Dog à PlayStation Experience en 2016 avec une bande-annonce, mais ce n’est qu’en septembre 2019 que nous avons finalement été informés de la date de sortie initiale du jeu en février 2020 lors d’un livestream State of Play. Cependant, Naughty Dog a annoncé plus tard que la date de sortie avait été retardée de quelques mois, et nous savons maintenant que nous rejoindrons Ellie et Joel à nouveau en mai 2020.

Maintenant que nous sommes en 2020, il n’y a pas longtemps à attendre, alors décomposons tout ce que nous savons sur le très attendu The Last of Us 2 jusqu’à présent.

[MISEÀJOUR:[UPDATE:The Last of Us 2 fait face à une vive controverse. Continuez de lire pour en savoir davantage.]

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? La suite du jeu post-apocalyptique acclamé par la critique The Last of UsQuand puis-je jouer? 29 mai 2020Sur quoi puis-je jouer? PlayStation 4 et probablement PS5 (rumeurs de PC)

The Last of Us 2 devait initialement sortir le 21 février 2020. Cependant, Naughty Dog a annoncé plus tard que la date de sortie du jeu était repoussée au 29 mai 2020.

Le directeur du jeu, Neil Druckmann, s’est excusé dans un article de blog et a expliqué que le développeur voulait donner la priorité à la qualité du jeu par rapport à un lancement ponctuel.

“Nous avons réalisé que nous n’avions tout simplement pas assez de temps pour amener l’ensemble du jeu à un niveau de polissage que nous appellerions la qualité de Naughty Dog”, a écrit Druckmann.

Il semble que The Last of Us 2 soit toujours sur la bonne voie pour cette nouvelle date de sortie et il a été confirmé que le jeu sera lancé sur PS4. Cependant, il est possible que nous voyions The Last of Us 2 comme un titre de génération croisée, se lançant également sur PS5. Cependant, ni PlayStation ni Naughty Dog n’ont confirmé si c’est encore le cas.

The Last of Us 2 bandes-annonces

La bande-annonce la plus récente de The Last of Us 2 est également sa bande-annonce (initiale) de la date de sortie. Présenté lors de la diffusion de l’état de jeu de septembre 2019, il a révélé la date de sortie initiale du jeu et montre Ellie en action ainsi qu’un aperçu de Joel.

Découvrez-le ci-dessous:

La bande-annonce de Last of Us 2 la plus émouvante a probablement été montrée au cours de l’E3 2018. Cette bande-annonce nous a finalement donné un aperçu d’Ellie dans une scène intime avant de couper certains des combats brutaux mais furtifs que nous pouvons nous attendre à voir dans le jeu quand il est lancé.

La séquence de gameplay nous donne un aperçu d’Ellie qui se bat pour sa vie dans la nature. Le succès d’un combat semble nécessiter le bon équilibre entre furtivité et attaque totale, car les dégâts semblent avoir un impact plus réaliste. Ellie peut se déplacer tranquillement entre les zones, en prenant des armes aux corps et en fabriquant, avant d’éclater et d’abattre ses ennemis. C’est une créature différente à bien des égards de l’original The Last of Us, mais il ressemble à quelque chose à espérer, avec des ennemis plus avancés pour nous défier et un gameplay plus complexe pour nous faire vibrer.

Voir le gameplay par vous-même ci-dessous:

The Last of Us Part 2 a connu une autre baisse de bande-annonce lors de la PSX 2017. Lors d’un panel, il a été confirmé que le jeu se déroulerait dans la ville de Seattle et les thèmes plus sombres que nous savons venir ont été abordés. Vous pouvez regarder le panneau par vous-même ci-dessous:

Une autre bande-annonce du jeu a été présentée lors de la conférence de presse de Sony lors de la Paris Games Week 2017. Cette bande-annonce dure environ 5 minutes et se concentre sur les conflits entre les factions humaines du jeu. Cela montre que la partie 2 va avoir une histoire sombre, peut-être encore plus sombre que la première, et la bande-annonce est assez pénible à regarder.

Bien que visuellement impressionnant, notez que c’est sanglant avant de le regarder par vous-même ci-dessous:

Le premier aperçu de The Last of Us 2 est venu avec son annonce sur PlayStation Experience en 2016. Malgré le fait que le jeu était au début du développement, la bande-annonce a montré une scène complète (non-gameplay) qui comprend à la fois Ellie et Joel. Vous pouvez le regarder ci-dessous:

The Last of Us 2 nouvelles et rumeurs

Crunch Controversy

Un récent rapport de Jason Schreier de Kotaku a ouvert la discussion sur les pratiques de crunch au développeur de The Last of Us 2, Naughty Dog. Selon les sources de développement de Schreier, malgré tous les efforts pour l’éviter, le resserrement se produit toujours au studio et le retard du jeu n’a pas atténué les heures de travail prolongées. Schreier déclare que, pour certains, faire partie de l’équipe signifie “travailler plus de 12 heures par jour et même les week-ends lorsque le studio est en mode crunch, sacrifiant leur santé, leurs relations et leur vie personnelle sur l’autel du jeu”.

À la suite de la publication du rapport, un ancien animateur du développeur, Jonathan Cooper, a publié sa propre expérience des pratiques de resserrement sur Twitter, ajoutant qu’un de ses amis avait été hospitalisé en raison d’un surmenage.

La raison pour laquelle j’ai quitté, c’est parce que je veux seulement travailler avec les meilleurs. Ce n’est plus Naughty Dog. Leur réputation de crise à Los Angeles est si mauvaise qu’il était presque impossible d’embaucher des animateurs de jeux sous contrat chevronnés pour clôturer le projet. En tant que tel, nous avons fait le plein d’animateurs de films. 12 mars 2020

Sony et Naughty Dog n’ont pas encore fait de commentaire officiel sur le rapport, bien que le vice-président de Naughty Dog, Neil Druckmann, ait publié des éloges pour les animateurs du studio sur Twitter. Le rapport de Schreier est une plongée en profondeur intéressante dans la réputation de Naughty Dog et pose des questions importantes sur la façon dont les pratiques de crunch durables (qui sont considérées comme un problème dans l’industrie, pas seulement avec Naughty Dog) sont réellement.

Steelbook européen

Dans un signe passionnant que la date de sortie de The Last of Us 2 approche vraiment, des images de la couverture européenne du Steelbook du jeu sont apparues sur Reddit. Les couvertures ne révèlent pas grand-chose sur l’intrigue encore étroitement surveillée du jeu, mais elles offrent de fantastiques portraits à l’aquarelle de nos protagonistes Ellie et Joel, beaucoup plus matures que lors du premier match. Ces couvertures seront probablement un incontournable pour les grands fans.

Venir à la télévision

La franchise Last of Us a été confirmée à la télévision à la suite d’une annonce sur Twitter de HBO. La série est dirigée par Craig Mazin, qui a déjà travaillé avec HBO sur la très acclamée série Tchernobyl, et Neil Druckmann, codirecteur et auteur des jeux, écrira également la série avec un crédit de producteur exécutif. Il s’agit de la première production de la branche cinéma et télévision de Sony Interactive Entertainment, PlayStation Productions et pour le moment, elle n’a qu’une date de sortie “à venir”.

TLOU 2 “redéfinira le triple-A”

Il semble que Naughty Dog soit assez confiant à propos de The Last of Us 2, avec le co-directeur du jeu, Anthony Newman, tweetant qu’il “redéfinira le triple-A en 2020”. Découvrez le tweet ci-dessous:

on va redéfinir le triple-a en 2020 ¯ _ (ツ) _ / ¯14 février 2020

Une mise à jour et une démo PAX East – annulée

Naughty Dog a donné une mise à jour sur les progrès de The Last of Us 2, écrivant sur le blog officiel qu’il est “entré dans la dernière phase de production” et que l’équipe “met la touche finale” aux choses.

En plus de cette information alléchante, le développeur a annoncé que The Last of Us 2 obtiendrait une démo jouable à PAX East. Cependant, PlayStation a depuis annulé son apparence PAX East en raison de préoccupations concernant le coronavirus – ce qui signifie que la démo ne sera pas disponible.

Les membres du public auraient eu la chance de jouer une des premières parties du jeu appelée “Patrol” qui présente Ellie et Dina. La démo devait durer environ une heure et n’était apparemment qu’un “petit aperçu” de ce que le jeu complet offrira. Je suppose que nous devrons simplement attendre quelques mois de plus …

Ashley Johnson a perfectionné ses compétences en tir à l’arc

L’acteur d’Ellie, Ashley Johnson, a révélé qu’elle avait pris des cours de tir à l’arc en préparation de The Last of Us 2. Dans un épisode de Retro Replay, Johnson a hésité à dire que son désir de pratiquer ce sport “venait de vouloir se perfectionner dans cette compétence. pour … je ne sais pas si je peux dire ça … pour le deuxième match. ”

Nous avons déjà vu Ellie brandir un arc dans les bandes-annonces du jeu, mais nous allons peut-être compter dessus comme arme principale dans la prochaine suite. Bien que Johnson ait fait remarquer que son désir d’apprendre le tir à l’arc n’est pas révélateur de la façon dont un arc et une flèche figureront dans le jeu.

(Crédit d’image: Naughty Dog)

Beaucoup plus violent et sexuellement explicite

The Last of Us 2 sonne comme s’il serait beaucoup plus violent et sexuellement explicite que son prédécesseur, si sa cote ESRB est quelque chose à suivre.

Le site Web du jeu propose désormais une cote ESRB de “ M ” pour mature (via DualShockers), ce qui en soi n’est pas une surprise car c’est la même note attribuée à son prédécesseur.

Cependant, l’avertissement de contenu décrit «sang et sang», «violence intense», «nudité», «contenu sexuel», «langage vulgaire» et «usage de drogues». Et, alors que la note de The Last of Us mettait en garde contre le “ sang et le sang ”, la “ violence intense ”, les “ thèmes sexuels ” et le “ langage fort ”, il semble que Naughty Dog augmente la nudité et le contenu sexuel dans la suite du jeu.

Bien que nous ne soyons pas surpris que The Last of Us 2 soit extrêmement violent (les bandes-annonces l’ont suggéré), ce sera le premier jeu Naughty Dog à présenter la nudité.

Mais qu’est-ce que cela signifie que nous pouvons attendre? Eh bien, comme le souligne GameSpot, l’ESRB définit la «nudité» comme «des représentations graphiques ou prolongées de la nudité», tandis que le «contenu sexuel» est défini comme «des représentations non explicites du comportement sexuel, incluant éventuellement la nudité partielle».

Cela signifie que nous verrons beaucoup plus de scènes de nudité et de scènes sexuelles qu’avec The Last of Us, qui avait un descripteur de “thèmes sexuels” qui met en garde contre les “références au sexe ou à la sexualité”.

Nous ne savons pas exactement quelle forme cela prendra, et l’ESRB n’a pas publié la note publiquement, mais il semble que les choses vont devenir beaucoup plus sexy dans The Last of Us.

Souligner Parallels

Les fans ont remarqué des parallèles visuels soignés entre The Last of Us et The Last of Us 2. Et le directeur créatif Neil Druckmann a remarqué cette remarque. Reprenant un tweet récent comparant les scènes de début et de fin des deux jeux, Druckmann a souligné que ce ne seront pas les seuls parallèles.

C’est un commentaire taquin qui a laissé de nombreux fans demander plus d’informations et certains pensent qu’il pourrait y avoir des parallèles narratifs et visuels entre les jeux. Quoi qu’il en soit, ceux qui ont apprécié le jeu original seront probablement heureux de voir un signe de reconnaissance qui liera les titres de manière plus significative.

Pas le seul parallèle entre les deux jeux. 😉 https://t.co/Fc2orTJ5ja16 décembre 2019

Nouvelles listes d’emplois

Naughty Dog a récemment publié une liste d’emplois mystérieuse pour un programmeur de systèmes en ligne pour une nouvelle expérience en ligne. Bien que la liste ne détaille pas le jeu sur lequel la personne travaillera, il y a naturellement des rumeurs qui circulent selon lesquelles cela pourrait être pour une expérience en ligne liée à The Last of Us 2, bien qu’il y ait un argument à faire pour un autre versement Uncharted .

L’année dernière, Naughty Dog a confirmé que The Last of Us 2 ne se lancerait pas avec un mode en ligne en raison d’un souhait de se concentrer entièrement sur l’histoire substantielle du jeu en solo. Cependant, il a été ajouté que quelque chose arriverait finalement et séparément du jeu principal. Nous ne saurons pas avec certitude à quel jeu ce projet en ligne est lié, mais c’est excitant de voir que quelque chose est en préparation.

Il y a eu récemment une autre liste d’emplois qui suggère également des nouvelles passionnantes: The Last of Us 2 pourrait-il arriver sur un PC près de chez vous?. Il y a eu beaucoup de spéculations en ligne récemment grâce à une offre d’emploi sur LinkedIn, qui spécifie certaines compétences intéressantes pour un programmeur graphique pour faire partie de l’équipe travaillant sur The Last of Us 2 – y compris des côtelettes de programmation PC.

Entretien de Halley Gross

Halley Gross, responsable narrative et co-scénariste de The Last of Us 2, a parlé au magazine officiel PlayStation (via Wccftech) de son travail chez Naughty Dog et de l’écriture du personnage d’Ellie.

Dans l’interview, Gross a félicité ses collègues de Naughty Dog comme des “sorciers” et a déclaré qu’ils travaillaient ensemble pour “créer le personnage le plus complexe et nuancé d’un jeu vidéo”. Ce personnage est sans aucun doute Ellie que Gross évoque plus tard dans l’interview.

Ellie, explique Gross, est un personnage traumatisé dans une “mission pour la justice” qui est, dans l’ensemble, “poussé par l’amour” pour d’autres personnages comme Joel et Dina.

Selon Gross, le récit consiste à voir qui Ellie “peut devenir lorsqu’elle grandira dans un environnement aussi hostile”. Cela, malheureusement, signifie mettre Ellie dans des situations difficiles qui mettront à l’épreuve ses valeurs et son dynamisme: “alors que nous aimons Ellie, et nous sommes vraiment excités de la voir grandir, nous n’allons certainement pas la dorloter”.

Entretien avec Neil Druckmann

Dans une interview avec le blog PlayStation officiel, Neil Druckmann a jeté un peu de lumière sur ce que nous pouvons attendre de The Last of Us Part 2 lors de sa sortie plus tard cette année.

Plutôt que de jeter de nouveaux ennemis juste parce qu’ils le peuvent, Druckmann dit que le studio a soigneusement étudié les nouveaux ajouts infectés comme les Shamblers. Ces nouveaux ennemis émettent des nuages ​​d’acide brûlant et forceront les joueurs à considérer leur approche du combat d’une manière différente, surtout lorsqu’ils apparaissent aux côtés des Runners rapides et des Clickers puissants.

Les ennemis humains sont également plus dynamiques. Selon Druckmann, chaque ennemi humain dans le jeu aura un nom unique afin que, lorsqu’ils mourront, leurs camarades puissent crier leur nom dans la douleur. Les ennemis humains peuvent devenir émotionnels et imprévisibles, rendant le combat plus dynamique et réaliste.

Les fans de visuels seront également heureux de savoir que The Last of Us 2 tirera le meilleur parti de la puissance de la PS4 comme The Last of Us l’a fait avec la PS3 avant elle. Cela signifie, selon Druckmann, que le jeu est «capable d’avoir des environnements beaucoup plus larges, des séquences avec une horde d’infection, plusieurs escouades d’ennemis vous cherchant dans de grands espaces».

De même, cela a permis de donner à Ellie et à tous les autres personnages un nouveau système d’animation appelé motion mapping rendant leurs mouvements plus réactifs et plus réalistes:

«La fidélité que nous pouvons obtenir dans les visages et la capture de mouvement – nous pouvons mieux traduire ce que les acteurs font sur scène dans le jeu, et obtenir ces nuances afin que nous puissions compter davantage sur la façon dont quelqu’un clignote ou sur la façon dont il plisse les yeux au lieu de lignes de dialogue. Cela permet à l’écriture d’être beaucoup plus nuancée qu’auparavant. »

Deux disques

The Last of Us 2 va être un jeu ambitieux. Si ambitieux que l’aventure sera divisée en deux disques. Après le livestream State of Play de Sony où la date de sortie du jeu a été confirmée, il a été confirmé dans les listes de vente au détail que l’aventure d’Ellie sera vendue sur deux disques. À tout le moins, vous les rassemblerez et non à des années d’écart.

Alliés

Il y a peu de choses plus frustrantes qu’un allié complètement incompétent dans un scénario de combat lorsque vous jouez à un jeu et, heureusement, il semble que cela ne sera pas un problème avec The Last of Us 2. Dans une interview avec GameSpot, le jeu est Le co-directeur Anthony Newman a déclaré que l’équipe avait critiqué les alliés lors du premier match à bord et cherchait à les rectifier dans la suite.

“Dans le passé, dans presque tous nos jeux, les alliés ont fait de faux dégâts, où vous les voyez tirer sur des ennemis et c’est un peu théâtral – comme leurs balles font clairement moins de dégâts que les vôtres”, a déclaré Newman.

Pour The Last of Us 2, cependant, la balle alliée “fait exactement autant de dégâts que la vôtre” afin que les joueurs puissent compter sur l’IA pour les aider.

Multijoueur

Lors de l’événement Sony State of Play de septembre 2019, il a été confirmé que The Last of Us 2 ne sera pas lancé avec un élément multijoueur. Dans un tweet, Naughty Dog a déclaré que son objectif principal pour le lancement du jeu était son joueur unique qui est “de loin le projet le plus ambitieux que Naughty Dog ait jamais entrepris”.

Une mise à jour concernant le multijoueur: pic.twitter.com/CUd98LgJGC 27 septembre 2019

Récit

Bien que ce ne soit pas un problème dans le département gameplay, c’est l’histoire racontée par The Last of Us qui est restée avec nous pendant des mois. Naturellement, Naughty Dog devait nous donner une sorte d’indice sur la direction de la suite.

À l’heure actuelle, nous savons que The Last of Us 2 se déroulera dans la ville de Seattle, cinq ans après la fin du jeu original, avec une Ellie de 19 ans jouant le rôle jouable. Joel apparaîtra toujours dans le jeu, mais si la bande-annonce est quelque chose, il pourrait être une présence beaucoup plus passive.

Cette fois-ci, Ellie est extrêmement en colère contre … quelque chose. D’après ce que nous avons vu dans la bande-annonce, elle veut se venger, ce qui lui semble être un plat mortel.

Après tout, elle promet de «tuer chacun d’entre eux». On ne sait pas exactement qui “eux” est, mais cela pourrait signaler que les lucioles, les antagonistes bien intentionnés mais moralement gris du premier jeu, feront leur retour. La colère, la haine et la vengeance vont être des thèmes clés cette fois-ci, alors attendez-vous à être dans une course émotionnellement lourde.

Dans la bande-annonce du jeu présenté à la Paris Games Week en 2017, nous avons vu à quel point le jeu est susceptible d’être sombre. La bande-annonce se concentre sur les relations opposées entre les personnages humains dans le jeu et présente une violence sérieusement inductrice.

Cela ne nous dit pas grand-chose sur les nouveaux personnages de la façon dont ils vont interagir, mais cela confirme que nous entrons dans un monde de jeu sombre dans The Last of Us, partie 2.

Dans un récent panel à la PSX, Druckmann et Gross ont déclaré que bien que l’histoire du jeu soit en effet sombre et qu’il y ait un accent sur le thème de la haine, “il y a de l’espoir” et il y aura des “moments légers”.

Nous ne pouvons pas prétendre que nous ne sommes pas soulagés d’entendre cela après la bande-annonce controversée de la Paris Games Week qui, selon Druckmann, était destinée à mettre en évidence l’exploration du jeu de la poursuite de la justice.

Ellie est l’un des personnages les plus réels et les plus rafraîchissants que nous ayons vus dans le jeu, donc c’est excitant que Naughty Dog va aller plus loin dans son histoire et la mettre sur le devant de la scène.

Le directeur créatif du jeu, Neil Druckmann, a déclaré que l’histoire porterait sur la relation d’Ellie et Joel et que même si l’histoire serait complémentaire à l’histoire du premier jeu, elle serait beaucoup plus grande.

Lorsqu’on lui a demandé à un panel PSX si Joel ou Ellie pouvait mourir ou non, Druckmann a répondu que “personne n’est en sécurité”, soulignant que l’histoire du jeu pouvait vraiment aller n’importe où.

Les espoirs sont particulièrement élevés pour cette histoire plus large car il a été révélé que l’un des scénaristes de Westworld, Halley Gross, co-écrit l’histoire du jeu. Avoir quelqu’un qui a écrit des scripts pour une émission aussi populaire et réussie devrait être une aubaine pour l’histoire du jeu.

Gameplay

L’E3 2018 nous a apporté notre premier aperçu du gameplay dans The Last of Us Part 2. Étant donné qu’Ellie est maintenant le personnage jouable principal, il était prévu que les choses seraient un peu différentes du premier jeu et la présentation lors du spectacle en a fait assez clair.

Ellie aura des mouvements similaires à Joel mais il y aura des choses qu’elle pourra faire qui sont complètement différentes. D’une part, elle peut sauter – le nouveau bouton de saut devrait rendre le monde de The Last of Us Part 2 plus complexe et plus agréable à parcourir. Il a également le potentiel de rendre le combat plus intéressant. En parlant de combat, Ellie ne lance pas vraiment de coups de poing comme première forme d’attaque, elle a un couteau furtif. Le combat au corps à corps semble généralement offrir un peu plus que le jeu original, avec des évasions et un environnement qui peuvent aider et entraver vos combats.

Non seulement Ellie a mûri en tant que personnage, les ennemis auxquels elle fait face se sont développés et ils sont plus réalistes que jamais. Les Infected in The Last of Us Part 2 sont plus intelligents et plus réactifs que leurs prédécesseurs, ce qui en fait un ennemi plus difficile à affronter. L’IA s’est améliorée, permettant aux ennemis de communiquer entre eux et de rechercher Ellie lorsqu’elle se cache. Attendez-vous à ce que des moments tendus en découlent.