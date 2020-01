Date de sortie d’iOS 14, fonctionnalités que nous voulons et rumeurs

Même si la date de sortie d’iOS 14 est encore très éloignée étant donné que nous apprécions toujours la dernière grande mise à jour du système d’exploitation iPhone, iOS 13, la prochaine arrivera plus tard cette année – et nous sommes très curieux de savoir ce que les fonctionnalités d’iOS 14 vont notre chemin.

Certes, Apple n’a rien publié de officiel à distance sur iOS 14. Mais compte tenu de ce qui a été laissé de côté cette fois – et de la nouvelle technologie qui pourrait arriver dans l’iPhone 12 – nous pouvons faire des suppositions éclairées sur ce qui va arriver dans le prochaine grande mise à jour iOS.

Certains d’entre eux sont évidents, comme la prise en charge de la 5G si Apple décide finalement de sortir un iPhone 5G qui fonctionne avec les réseaux téléphoniques de nouvelle génération. S’il existe en quelque sorte un Apple pliable, eh bien, iOS 14 aura également un logiciel pour le faire fonctionner.

D’autres fonctionnalités iOS 14 prennent un peu de sauts spéculatifs pour imaginer quels ajustements Apple pourrait apporter à ses améliorations continues de son système d’exploitation iPhone.

Mise à jour: La dernière rumeur suggère qu’iOS 14 sera compatible avec tous les iPhone qui peuvent actuellement exécuter iOS 13 – en d’autres termes, l’iPhone 6S ou iPhone SE et plus récent.

Étant donné que les grandes mises à jour iOS de l’année dernière sont sorties le 19 septembre, un jour avant la nouvelle gamme iPhone de cette année, nous supposons que iOS 14 sera lancé fin septembre 2020. Ce sera juste à temps pour le lancement de l’iPhone 12, qui sera le premier téléphone à recevoir le prochain iOS.

En supposant qu’Apple suive les années précédentes, il dévoilera probablement iOS 14 lors de sa conférence annuelle sur la WWDC – la WWDC 2020 aura probablement lieu début mai – et ouvrira la version bêta initiale du développeur le même jour. La première version bêta publique suivra plus tard dans le mois et obtiendra en conséquence de nouveaux bêtas après les versions développeur.

Compatibilité iOS 14

Alors qu’Apple n’a laissé aucun téléphone derrière lorsqu’il a introduit iOS 12, le plus récent passage à iOS 13 l’a compensé en échouant sur deux générations de combinés iPhone – quelque chose de plus ancien que l’iPhone 6S ou l’iPhone SE. Le type de nouvelles fonctionnalités dont Apple a besoin pour augmenter le seuil pour lequel les téléphones iOS seront en mesure de télécharger la nouvelle version d’iOS n’est pas clair.C’est donc toute une spéculation pour savoir si une génération d’iPhones plus anciens ne pourra pas installer iOS 14.

Nous saurons presque sûrement quels iPhones ne pourront pas être mis à niveau lorsque Apple lancera les premiers bêtas iOS 14. Pour l’instant, notre meilleure estimation est que l’iPhone 7 sera le point de coupure, la grande question étant: l’iPhone SE recevra-t-il la mise à jour iOS 14?

Tout le brouhaha d’un iPhone SE 2 lancé en mars 2020 nous porte à croire que ce ne sera pas le cas, mais une autre rumeur suggère qu’Apple envisage de continuer à prendre en charge l’iPhone 6S et SE ou plus récent. Il est toujours possible qu’Apple change d’avis au cours des prochains mois, bien sûr.

iOS 14: rumeurs et prédictions

iOS 14 pourrait inaugurer l’ère de l’iPhone 5G

C’est peut-être la fonctionnalité la plus facile à deviner qu’Apple apportera au système d’exploitation en 2020. Malheureusement, comme nous l’avons vu avec d’autres téléphones 5G, cette fonctionnalité ne peut pas être appliquée rétroactivement à des iPhones plus anciens – la connexion à des réseaux 5G nécessite un particulier type de modem et de processeurs compatibles. Seuls les téléphones les plus récents avec les derniers chipsets et modems de haut niveau ont été capables d’exploiter la 5G.

iOS 14 pourrait renverser la prise en charge des lunettes Apple AR

Apple prévoit de sortir des lunettes AR en 2020 aux côtés d’un iPhone 5G, selon un rapport de Bloomberg. Ceux-ci serviraient initialement d’accessoire pour iPhone fonctionnant sur iOS pour afficher les messages texte et les directions de la carte, bien que cela puisse se développer au fil du temps pour exécuter leurs propres applications propriétaires à partir d’un magasin de lunettes AR dédié – et peut-être devenir un successeur autonome de l’iPhone lui-même.

Avant que cela ne se produise, cependant, les lunettes AR d’Apple auraient besoin d’une application de tueur comme raison d’être – ou plutôt, la raison de l’achat, comme la réception tiède de Google Glasses et même de Snapchat Spectacles 2 peut nous le dire. Heck, même Amazon coule ses nouveaux cadres Amazon Echo derrière une ligne de produits expérimentaux pour adoucir tout battage médiatique.

Mais compte tenu des années d’expérience des développeurs avec ARKit d’Apple, il ne serait pas surprenant que 2020 soit l’année où Apple verra ses lunettes intelligentes se développer – et iOS 14 pourrait le prendre en charge.

iOS 14 ce que nous voulons voir

Composition intelligente

De nos jours, tout le monde fait des affaires sur son téléphone, y compris l’envoi d’e-mails à toute heure. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas insérer des liens dans du texte dans le client de messagerie iOS? Ou dans des clients de messagerie tiers comme Gmail?

Ce n’est pas seulement un problème de commodité – l’insertion de liens semble simplement plus professionnelle. Lorsque vous répondez à des clients ou que vous souhaitez simplement économiser de l’espace, il serait formidable de donner l’impression que nous répondons depuis des bureaux – et que nous ne remplissons pas nos messages de peurs comme des liens complets.

Filtre d’appels de spam plus intelligent

Bien qu’iOS 13 ait introduit la capacité de détecter et de bloquer les appels téléphoniques indésirables, ce n’est pas trop intelligent. Faire taire les appelants inconnus, comme on l’appelle, fait exactement cela: bloquer complètement tout numéro ne figurant pas dans votre liste de contacts et l’envoyer directement à la messagerie vocale. C’est un bon début, mais c’est une mesure solide qui n’est pas trop utile pour les personnes qui reçoivent des appels de nouveaux contacts professionnels ou des dates Tinder.

Au lieu de cela, il serait formidable de voir des alertes plus intelligentes qui indiquent des appels de spam probables, comme certains opérateurs ont commencé à le faire et certaines applications App Store tierces le font – pour un prix. Ensuite, il serait bien d’avoir différents niveaux de filtrage – un blocage léger uniquement pour les numéros de spam les plus évidents jusqu’au filtrage agressif de tout appel qui a même une chance d’être une arnaque.

Prise en charge des pliables

C’est un peu exagéré car nous n’avons rien entendu à propos d’un iPhone pliable. Oh, Apple expérimente presque sûrement la technologie au plus profond de ses laboratoires de R&D, mais sans modèle prévu, il est peu probable que iOS 14 fasse l’effort de prendre en charge les pliables.

Cela contraste fortement avec Android, qui a introduit la prise en charge des pliables avec Android 10 juste à temps pour la sortie publique du Samsung Galaxy Fold. Apple a son propre calendrier et il n’y a aucune précipitation à ajouter la capacité de son système d’exploitation avant d’avoir un modèle en route.