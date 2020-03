Date de sortie du contrôleur Sony PS5, nouvelles et fonctionnalités confirmées

Vous recherchez les dernières nouvelles sur le contrôleur PS5? Alors ne cherchez plus. Sony a officiellement annoncé que la prochaine génération de PlayStation 5 arrivera à la fin de 2020 – avec un tout nouveau contrôleur PS5 pour la compléter.

Après avoir attendu des éons pour des nouvelles plus officielles sur la PS5, Sony a finalement organisé un événement en direct le 18 mars, qui était disponible à regarder sur le blog PlayStation – le site incontournable de Sony pour les annonces de jeux et des histoires sur les actualités liées à PlayStation.

Malheureusement, nous attendons toujours une date de révélation officielle pour la console Sony de nouvelle génération – ainsi que le premier aperçu du nouveau contrôleur de la console, qui sera probablement appelé DualShock 5.

Bien que nous ne sachions pas quel sera son nom officiel (ni à quoi il ressemblera), nous savons que le contrôleur PS5 mettra l’accent sur l’immersion et les commentaires des joueurs. Cela signifie secouer la formule de contrôleur PlayStation typique avec de nouvelles fonctionnalités, et même supprimer la technologie de grondement classique de DualShock 4.

Malgré l’ajout de nouvelles fonctionnalités, il semble que – en termes de conception – le contrôleur PS5 puisse rester fidèle au DualShock 4, avec quelques ajustements esthétiques mineurs. Voici ce que nous nous attendons à voir lorsque Sony lèvera enfin le couvercle de son nouveau contrôleur:

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Manette PlayStation 5 nouvelle génération de SonyQuand est-il disponible? Fin 2020 (pour coïncider avec la sortie de la PS5)Combien ça coûtera? À confirmer

La manette Sony PS5 sortira aux côtés de la PlayStation 5 pendant la période “Holiday” 2020 – donc entre octobre et décembre.

Nous nous attendons à ce que le contrôleur PS5, comme le DualShock 4 avant lui, fonctionne non seulement sur la PlayStation 5 mais aussi sur PC.

Prix ​​du contrôleur PS5

Un prix pour le contrôleur PS5 n’a pas encore été confirmé, mais avec le contrôleur PS4 vendu environ 40 £ / 50 $ / 80 $ AUD, nous nous attendons à ce que le nouveau contrôleur soit juste un peu plus cher – peut-être autour de 60 £ / 70 $ / 120 $ AUD .

C’est de la pure spéculation à ce stade, basée uniquement sur les fonctionnalités confirmées et la stratégie de prix précédente de Sony pour les contrôleurs. Nous espérons que Sony confirmera le prix du contrôleur PS5 dans les prochains mois.

Fonctionnalités confirmées du contrôleur PS5

(Crédit d’image: Shutterstock)

On nous a déjà dit que le contrôleur PS5 inclura un retour haptique pour remplacer la technologie grondante de DualShock 4.

Bien que la technologie de grondement observée dans le contrôleur PS4 vibre intensément lors d’événements particuliers dans le jeu, elle n’était pas particulièrement adaptée à l’expérience du joueur. Le retour haptique simule le toucher, ce qui signifie que le contrôleur émet des vibrations ou des mouvements pour reproduire une expérience tactile réelle. Cela vise à améliorer le retour du contrôleur et donc l’immersion du joueur.

Le contrôleur PS5 comportera également des déclencheurs adaptatifs qui, selon Sony, ont été “intégrés aux boutons de déclenchement (L2 / R2)”. Ces déclencheurs adaptatifs permettront aux développeurs de programmer la résistance des déclencheurs pour simuler des actions plus précisément.

Dans une interview avec Business Insider Japan (traduite par Gematsu), le PDG de SIE, Jim Ryan, a déclaré:

«L’audio 3D et la prise en charge de la rétroaction haptique du contrôleur sont également des choses qui, lorsque vous les essayez, vous serez surpris de l’ampleur du changement. Même jouer au jeu de course Gran Turismo Sport avec une manette PlayStation 5 est une expérience complètement différente. Bien qu’il fonctionne bien avec le contrôleur précédent, il est impossible de revenir en arrière après avoir expérimenté la surface détaillée de la route via un contrôle haptique et jouer en utilisant les déclencheurs adaptatifs. “

Nouvelles et rumeurs sur la manette PS5

(Crédit d’image: TechRadar)

Chargement sans fil?

Un nouveau brevet suggère que le chargement sans fil pourrait être en cours pour le DualShock 5. Trouvé par Saqib Mansoor de SegmentNext, le brevet montre un «adaptateur de chargement sans fil avec des touches de contrôle de jeu pour le contrôleur de jeu informatique», et semble montrer un «chargement sans fil adaptateur qui peut s’enclencher sur un contrôleur de jeu informatique et peut être couplé par induction à une base de charge pour recharger sans fil une batterie dans le contrôleur. “

Les images qui apparaissent à côté du brevet montrent ce qui semble être un contrôleur DualShock avec une fixation à l’arrière qui maintient le contrôleur chargé avec un tapis de charge, aucun câble gênant impliqué.

Cependant, comme nous le savons tous, les brevets ne sont pas une garantie. Ce n’est pas parce qu’un brevet a été publié que Sony a l’intention de poursuivre la technologie, donc cela devrait être pris avec une pincée de sel.

Il est intéressant, cependant, que cette technologie semble être un supplément optionnel plutôt que incluse en standard – cela suggère que si Sony a opté pour des capacités de charge sans fil, il pourrait les rendre disponibles séparément et peut-être même plus tard que le lancement de la console. Le maintien de cette capacité à part permettrait également de maintenir le prix du contrôleur de base plus bas pour ceux qui ne sont pas tous intéressés par la recharge sans fil. Il existe également un précédent pour les accessoires de contrôleur, compte tenu de la récente fixation du bouton arrière du DualShock 4.

Capteurs de fréquence cardiaque et de sueur

Le contrôleur PS5 pourrait adapter votre gameplay en fonction de vos signes vitaux. C’est selon un brevet Sony (via Respawn First) qui décrit une manette de jeu capable d’utiliser la rétroaction biométrique pour surveiller la fréquence cardiaque et les niveaux de transpiration des joueurs, puis ajuster le gameplay en fonction de ses résultats.

L’abrégé du brevet décrit une “fixation de capteur de biofeedback pour un contrôleur”, qui est constituée de “un ou plusieurs capteurs” qui recueillent des types de biofeedback des joueurs, tels que la fréquence cardiaque et les niveaux de sécrétion de sueur, avec certaines mesures potentiellement indicatives d’un joueur. état émotionnel.

Les informations recueillies viseraient alors à restituer l’état émotionnel probable du joueur au contrôleur, et à influencer le gameplay en conséquence – bien que la manière exacte dont cela fonctionnerait n’a pas été détaillée.

Commande vocale

Un déniché Le brevet Sony (publié par l’OMPI et repéré par SegmentNext) décrit “un dispositif de contrôle qui est tenu par la main d’un utilisateur, y compris un microphone, un dispositif de présentation tactile qui présente une sensation tactile à la main de l’utilisateur et un haut-parleur.

“Pendant que l’utilisateur saisit la voix du microphone, le son du haut-parleur est supprimé et le contrôle de la présentation tactile par le dispositif de présentation tactile est effectué.”

Cela signifie que nous pourrions obtenir un contrôleur qui peut accepter des commandes vocales via son microphone intégré, un peu comme les haut-parleurs intelligents tels que la gamme Echo d’Amazon. Bien sûr, ce n’est qu’un brevet qui signifie que ces fonctionnalités contrôlables par la voix peuvent ne jamais arriver au contrôleur PS5, mais étant donné l’importance de la technologie vocale ces jours-ci, c’est l’une des rumeurs sur lesquelles nous serions prêts à parier le plus d’argent. .

Fuite de compatibilité descendante?

Il y a eu quelques rumeurs de rétrocompatibilité en ce qui concerne le DualShock 5 et bien que nous n’ayons pas encore de confirmation, il y a peut-être eu une fuite.

D’abord repéré par GamesRadar, une page de comparaison de modèles répertoriée par PlayStation France pour les Sony PS4 et PS4 Pro semblait répertorier les deux consoles comme étant compatibles avec les contrôleurs DualShock 4 et DualShock 5, ou «DS4 / DS5». Une capture d’écran de la liste a été capturée et téléchargée sur Resetera.

(Crédit d’image: Resetera)

Il est possible que ce ne soit qu’une faute de frappe car les mêmes informations n’apparaissent pas sur la version britannique de la page. Cependant, la PlayStation s’est prononcée sur l’adoption de la rétrocompatibilité pour cette génération, et ils ont récemment révélé que la PS5 prendrait en charge “presque tous” les 100 titres PS4 les plus populaires au lancement. Nous ne saurons pas avec certitude, cependant, si le DualShock4 fonctionnera sur PS5.

Est-ce le contrôleur PS5? Nous ne le pensons pas

Jusqu’à présent, nous avons vu quelques images divulguées du kit de développement PS5, mais la dernière vient d’un nettoyeur qui a posté des images de la PS5 et d’un contrôleur assis au bureau de quelqu’un (via GamesRadar).

Bien que le nettoyeur ait demandé aux gens de ne pas partager les images, ils se sont manifestement rendus à Reddit où les affiches ont commencé à spéculer, non seulement sur le kit lui-même, mais sur le contrôleur connecté et s’il pouvait s’agir du contrôleur PS5. Nous ne pensons pas que ce soit le contrôleur, et voici pourquoi.

Les images divulguées sont très similaires à celles que nous avons vues auparavant. Le kit de développement a la même apparence, une forme en V volumineuse avec un lecteur de disque à l’avant et un petit écran. Ce que nous savons déjà sur les kits de développement PS5, c’est que le modèle final ne ressemblera probablement pas à cela. Comme l’a souligné le bécher sur ces photos, il s’agit du prototype 1. Le modèle final sera donc différent de celui-ci, au cas où vous craigniez que cette chose se retrouve sous votre téléviseur.

PS5 Devkit Cleaning de r / PS5

Ce qui est potentiellement plus intéressant, c’est que ces images nous permettent de regarder de plus près le contrôleur connecté – dont certains pensent qu’il s’agit du contrôleur PS5. Mais il y a beaucoup de signes que ce n’est pas le cas.

D’une part, le contrôleur ressemble exactement au contrôleur Sony DualShock 4 actuel (moins la marque). Maintenant, sur la base des brevets divulgués, nous pensons que le contrôleur PS5 ressemblera beaucoup au DualShock 4. Cependant, si l’on en croit ces brevets divulgués, il manque beaucoup de détails clés sur le contrôleur connecté à ce kit de développement.

Le contrôleur PS5 devrait avoir une conception plus épaisse, un pavé tactile plus grand, des boutons arrière, un microphone intégré et des bâtons plus petits. Ce contrôleur n’a pas ça. Le contrôleur PS5 est également censé manquer de barre lumineuse, mais nous ne pouvons pas exactement voir si c’est le cas ici.

Boutons arrière

Un brevet repéré par LetsGoDigital montre un contrôleur DualShock avec quatre nouveaux boutons à l’arrière de l’appareil – peut-être pour agir comme boutons arrière pour correspondre aux capacités des manettes de jeu Xbox One.

La conception montre deux boutons plus grands qui peuvent être déplacés vers le haut et vers le bas, et deux boutons plus petits qui peuvent être enfoncés (et qui peuvent détecter la pression d’une pression). Il semble y avoir une certaine marge pour ajuster le positionnement des boutons en fonction de la taille de vos mains.

Quant à la façon dont ces boutons seront utilisés, le brevet n’entre pas trop dans les détails: sauf pour dire qu’ils seront utilisés pour contrôler les personnages de jeux vidéo, donc pas de surprise là-bas.

(Crédit d’image: OMPI / Sony)

Il s’agit d’un brevet axé sur l’utilité plutôt que sur la conception, de sorte que le produit fini pourrait ne pas ressembler au dessin ci-dessus. De plus, comme pour tout brevet, le fait qu’il soit déposé ne signifie pas nécessairement que Sony le suivra.

Ce qui nous fait penser qu’il pourrait s’agir de boutons arrière, c’est que les croquis ressemblent à ceux de Sony, récemment publiés, pour les contrôleurs DualShock 4 existants. Peut-être que le DualShock 5 n’aura besoin d’aucune pièce jointe.

Images qui ont fui

Nous avons peut-être eu notre premier aperçu du prochain contrôleur PS5, grâce à un autre brevet Sony divulgué.

Publié par l’office des brevets japonais (via VGC), le brevet de Sony Interactive Entertainment définit les conceptions d’un nouveau contrôleur qui ressemble beaucoup au DualShock 4.

Comparé au DualShock 4, la nouvelle conception du contrôleur présente quelques différences clés. Pour commencer, le contrôleur PS5 potentiel semble avoir une conception légèrement plus trapue, un microphone intégré, des déclencheurs plus grands, aucune barre lumineuse et des bâtons plus petits. Il semble également que le port micro USB du DualShock 4 ait été remplacé par un port USB-C plus petit, qui est placé en haut plutôt qu’en bas du contrôleur.

L’absence de barre lumineuse nous amène à nous demander comment la PS5 suivrait le contrôleur via les jeux PSVR et PS Camera. Habituellement, cela se fait via la caméra PS, nous espérons donc que la console aura un moyen différent de suivre le contrôleur, sinon la compatibilité en souffrira. À moins, bien sûr, que Sony se prépare à passer uniquement au PSVR 2. Cependant, cela ne semble pas probable car Sony a promis que la PS5 serait rétrocompatible avec le PSVR.

Il semble également que la prise casque stéréo et le port d’extension au bas du casque aient été remplacés par deux ports circulaires plus grands. Nous pensons que ce sera toujours pour brancher des casques, mais les deux prises pourraient être des emplacements pour casque et microphone respectivement, pour augmenter la compatibilité avec les casques. Il y a aussi un design rectangulaire qui semble s’enrouler autour du casque, ce qui est potentiellement pour la compatibilité avec une station de charge. Encore une fois, ce ne sont que des spéculations de notre part.

Découvrez-le ci-dessous:

(Crédit d’image: Office japonais des brevets / Sony)

Le design que nous avons vu correspond à presque tout ce que nous savons sur le contrôleur PS5 jusqu’à présent. Nous savons déjà que le contrôleur inclura un retour haptique pour remplacer la technologie de rumble du DualShock 4.

Manette de jeu cloud

Selon un brevet publié par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en septembre 2019, Sony développe un “dispositif contrôleur pour l’interactivité des utilisateurs avec un serveur d’un système de jeu en nuage” (via Techtastic).

En d’autres termes, un contrôleur de jeu en nuage qui fonctionne comme une manette de jeu normale, mais qui a l’avantage de se connecter directement au WiFi – améliorant l’efficacité d’entrée et potentiellement déverrouillant des fonctions de niveau supérieur.

“Le dispositif contrôleur communique directement avec un dispositif d’accès pour une connexion à un réseau qui connecte le dispositif contrôleur au serveur sans se connecter à un dispositif client”, précise le brevet. “Dans lequel le serveur reçoit et traite les entrées pour restituer la vidéo de gameplay qui est transmise sur le réseau pour être restituée à un périphérique d’affichage qui est local au périphérique de contrôleur.”

Bien qu’il soit possible que cette technologie soit en cours de développement pour la PS5 et qu’elle soit essentielle dans le contrôleur PS5, il est plus probable qu’elle soit utilisée pour le service d’abonnement de streaming de jeux PlayStation Now de Sony.

L’année dernière, Sony a réduit le prix de l’abonnement à PS Now pour bénéficier du Xbox Games Pass, mais il se pourrait que cela fasse partie d’un plan à plus long terme pour améliorer et investir dans PS Now, il est donc dans la position de la prochaine génération de prendre en charge les prochains des services de streaming de jeux tels que Google Stadia.

Sony confirme le contrôleur PS5

La Sony PS5 sera livrée avec son propre contrôleur, selon Sony.Le contrôleur PS5 (nous ne connaissons pas encore le nom officiel) comprendra un retour haptique (pour remplacer la technologie de grondement du DualShock 4) et des déclencheurs adaptatifs.

Date de sortie PS5

Sony a officiellement confirmé que la PS5 sortira “Holiday 2020”, alias entre octobre et décembre 2020.