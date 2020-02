Date de sortie du Moto G8, prix, actualités et fuites

Motorola a vraiment fait bouger les choses avec la gamme de smartphones Moto G8 – du moins en ce qui concerne leur modèle de lancement. Le fabricant de téléphones a dévoilé et publié le Moto G8 Plus fin 2019, des mois avant que nous nous attendions à voir la nouvelle série de smartphones, mais le Moto G8 standard n’est pas encore arrivé.

Le Moto G8 Play a au moins été lancé dans certaines régions (mais pas beaucoup), mais cela laisse encore la rumeur que le Moto G8 et le Moto G8 Power ont atterri.

La bonne nouvelle est qu’ils sont presque certainement en route, et grâce aux fuites et aux rumeurs, nous avons maintenant une très bonne idée de ce à quoi s’attendre d’eux.

Vous trouverez tout ce que nous avons entendu ci-dessous, couvrant les spécifications, la conception, les fonctionnalités et la date de sortie probable. Ensuite, plus bas, vous trouverez une liste des choses que nous aimerions voir dans la gamme Moto G8. Et assurez-vous de vérifier régulièrement, car nous mettrons à jour cet article chaque fois que nous entendons quelque chose de nouveau.

Mise à jour: Une liste complète des spécifications du Moto G8 et du Moto G8 Power a été divulguée, ainsi que des rendus du premier.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? La prochaine incarnation de la gamme Moto G de téléphones économiquesQuand est-il sorti? Peut-être févrierCombien ça coûtera? Une gamme de prix, mais tous probablement inférieurs à 300 $ / 300 £ / 500 AU $

En termes de date de sortie, nous étions à peu près certains de la sortie début 2020 de la série Moto G8, car de nombreuses unités précédentes de la série G avaient été lancées au début de leurs années respectives. Certain, c’est-à-dire jusqu’à ce que Motorola saute le pistolet et libère le Moto G8 Plus fin 2019.

Si les appareils non Plus sont lancés au début de 2020, comme nous l’imaginons toujours, il est probable qu’ils atterriront fin février, au moment ou à l’approche de MWC 2020, le salon annuel des téléphones et de la technologie à Barcelone, en Espagne.

C’est juste avant le MWC 2019 que nous avons vu le lancement de la gamme Moto G7, et le spectacle lui-même est une étape appropriée pour une nouvelle suite de smartphones abordables.

(Crédit d’image: Future)

Les téléphones Moto G se lancent généralement dans une gamme d’options – les appareils 2019 étaient les Moto G7, G7 Play, G7 Power et G7 Plus, et il y aura probablement des versions similaires en 2020. En effet, nous avons déjà eu le Moto G8 Plus et Moto G8 Play, tandis que le Moto G8 et le Moto G8 Power seraient tous deux en préparation.

Lorsque le Moto G8 Plus a été lancé, il en coûtait 239 £ / 499 AU $ (environ 310 $), et nous nous attendions à ce que le Moto G8 et le Moto G8 Power soient plus abordables que cela.

Les prix exacts sont actuellement inconnus, mais à titre de référence, le Moto G7 était de 299 $ / 239 £ / 399 AU $, et le Moto G7 Power était de 249 $ / 179 £ / 350 AU $, de sorte que leurs successeurs peuvent avoir le même prix.

Fuites, rumeurs et nouvelles sur le Moto G8

Il n’y a eu que quelques fuites de Moto G8, mais entre elles, elles ont révélé presque tout sur le téléphone.

Avant de passer aux spécifications, vous verrez ci-dessous un rendu divulgué montrant prétendument le combiné de base. Comme vous pouvez le voir, il possède une caméra arrière à triple objectif, une caméra perforée à une seule lentille à l’avant, une grande lunette sous l’écran, un port casque de 3,5 mm sur le bord supérieur et probablement un scanner d’empreintes digitales intégré à le logo Motorola au dos.

La source de cette image prétend également que le Moto G8 sera disponible dans les tons bleus et blancs (éventuellement aux côtés d’autres couleurs) et que ces deux auront une finition texturée.

[Exclusive] Les rendus du Moto G8 révèlent le design, les options de couleurs et bien plushttps: //t.co/gb0KnqPXQY28 janvier 2020

En ce qui concerne les spécifications, selon une «source de confiance» des développeurs XDA, le Moto G8 aura un écran de 6,39 pouces 720 x 1560 (probablement un LCD). Il aurait également un chipset Snapdragon 665 de milieu de gamme, un choix de 2,3 ou 4 Go de RAM, 32 Go ou 64 Go de stockage, une batterie de 4000 mAh avec une charge de 10 W et aucun NFC.

La source dit également s’attendre à un appareil photo arrière à triple objectif avec un objectif principal 16MP f / 1.7, un objectif macro 2MP f / 2.2 et un objectif grand angle 8MP f / 2.2 à 118 degrés.

La caméra frontale, quant à elle, serait une caméra 8MP f / 2.0, et les dimensions sont apparemment de 160 x 74 mm.

La source ajoute que le Moto G8 aura une caméra perforée, un scanner d’empreintes digitales intégré au logo Motorola et des caméras alignées verticalement dans le coin supérieur gauche de l’arrière – des détails qui correspondent à l’image divulguée ci-dessus.

La même source a également partagé des détails sur le Moto G8 Power, qui devrait atterrir aux côtés du Moto G8. Cela a apparemment un design presque identique, et – comme vous le verrez ci-dessous – les spécifications semblent également similaires, quoique légèrement plus haut de gamme.

Il a apparemment un écran de 6,36 pouces 1080 x 2300, un chipset Snapdragon 665, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une batterie de 5000 mAh avec une charge de 18 W. La configuration de la caméra arrière est apparemment la même que celle du Moto G8 standard, mais avec l’ajout d’un capteur 8MP f / 2.4, ce qui en fait un vivaneau quadruple objectif dans l’ensemble.

Le Moto G8 Power a également apparemment une caméra frontale de 25 MP f / 2.0 et des dimensions de 167,99 x 75,8 mm.

Nous avions déjà entendu dire que le Moto G8 standard aurait une caméra arrière à triple objectif et un chipset Snapdragon 665, alignés avec les fuites ci-dessus, de sorte que ces détails en particulier semblent très probables, bien que nous prenions toujours toutes ces fuites avec une pincée de sel pour l’instant.

Il est également possible qu’au moins l’un de ces téléphones soit équipé d’un stylet. Récemment, nous avons vu une image divulguée montrant un téléphone Motorola non annoncé avec un stylet, et bien que cela puisse être le rumeur Motorola Edge Plus, le design est conforme au Moto G8 et au Moto G8 Power.

Ce que nous voulons voir

(Crédit d’image: TechRadar)

En attendant le lancement du reste de la gamme de smartphones Moto G8, nous avons dressé une liste des fonctionnalités que nous aimerions voir emballées.

1. NFC sur tous les appareils

NFC est une fonctionnalité très utile des smartphones modernes, utilisée pour des fonctions telles que les paiements par carte sans contact et l’appairage facile des appareils Bluetooth. Pourtant, tous les téléphones Moto G7 ne sont pas compatibles NFC, ce qui peut être gênant pour les personnes qui aiment utiliser la technologie.

Nous aimerions voir les fonctions NFC disponibles sur tous les téléphones Moto G8, du modèle Plus aux appareils les plus abordables, et dans toutes les régions, car la présence de NFC sur les combinés Motorola varie parfois selon la région.

Malheureusement, les rumeurs actuelles suggèrent que le Moto G8 standard n’aura pas de NFC, nous pourrions donc ne pas avoir de chance.

2. Amélioration des réseaux de caméras

(Crédit d’image: Future)

Économisez pour le Moto G7 Power, chacun des téléphones Moto G7 a deux caméras arrière – ce n’est pas un problème pour un téléphone économique, mais vous pouvez maintenant acheter des appareils abordables avec trois ou même quatre vivaneaux arrière, donc Motorola va devoir mettre à niveau ses caméras pour garder les appareils compétitifs.

Le deuxième appareil photo du G7 est un capteur de profondeur pour un flou d’arrière-plan amélioré sur les portraits, mais nous aimerions peut-être voir un téléobjectif (utilisé pour le zoom optique) ou un objectif ultra grand-angle (avec un champ de vision plus grand pour de superbes selfies ou des photos panoramiques), car ceux-ci peuvent être très utiles pour prendre une belle photo.

La bonne nouvelle est que le Moto G8 Plus a maintenant été lancé avec des mises à niveau de l’appareil photo, et les rumeurs suggèrent que le reste de la gamme Moto G8 aura également des améliorations de l’appareil photo.

3. Des appareils plus spécialisés

Le Moto G7 Power était un membre distinct de la famille G7 en raison de ce qu’il faisait de «différent»: il avait une batterie beaucoup plus grande que les autres. Cette spécialisation a rendu le téléphone distinct, donc si une grosse batterie était un tirage tentant dans un smartphone, vous saviez quel modèle choisir.

Nous aimerions voir plus de téléphones conçus à des fins différentes, pour donner encore plus de variantes à la gamme G8. Peut-être que nous pourrions voir un appareil avec un ensemble de caméras bien meilleur que la concurrence (pensez à quatre objectifs) ou même un appareil 21: 9, qui est un rapport d’aspect que certains téléphones (y compris le Motorola One Vision) utilisent parce qu’il est idéal pour regarder des films .