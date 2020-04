Date de sortie du Nokia 10, actualités, fuites et rumeurs

Le Nokia 10 arrive … j’espère, sous une forme ou une autre. Alors que Nokia est généralement un champion du téléphone milieu de gamme et à petit budget, il sort de temps en temps le produit phare étrange, et c’est exactement ce que nous attendons du Nokia 10: le nouveau meilleur téléphone de la société.

Eh bien, lorsque nous disons Nokia 10, nous pourrions également faire référence au Nokia 9.1 ou 9.2, comme nous le verrons ci-dessous. Qu’il suffise de dire que les habitudes de dénomination déroutantes de Nokia signifient que nous ne savons pas exactement comment son nouveau téléphone haut de gamme sera appelé.

Il y a quelques rumeurs que nous avons entendues sur le prochain Nokia 10 (ou quoi que ce soit), et nous les avons répertoriées ci-dessous. Il n’y a pas grand-chose, cependant, nous avons également écrit une liste de souhaits de toutes les principales fonctionnalités que nous espérons voir dans le nouveau téléphone Nokia.

Dernières nouvelles: HMD Global, propriétaire de la marque Nokia, a lancé le Nokia 8.3 5G, son premier téléphone 5G. Bien qu’il ait confirmé que ce n’était pas son nouveau produit phare que nous attendions tous, il nous donne une idée de ce à quoi s’attendre.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Le nouveau téléphone Nokia haut de gammeQuand est-il sorti? Peut-être début mars 2020, peut-être bien plus tardCombien ça coûtera? Probablement au moins 699 $ / 549 £ / 980 AU $

Le Nokia 9 PureView (Crédit d’image: TechRadar)

Nous nous attendions à ce que le nouveau produit phare de Nokia soit présenté au MWC 2020, car HMD Global (la société derrière les téléphones Nokia actuels) a eu une conférence de presse le 23 février, mais en raison des craintes des coronavirus, le discours d’ouverture a été annulé, nous ne sommes donc pas trop sûr quand nous verrons le téléphone.

Le téléphone pourrait être lancé sous le nom de Nokia 10, mais nous avons également entendu que nous pourrions voir le Nokia 9.2, une version améliorée du Nokia 9 PureView qui a été lancée au MWC 2019. Nous avons combiné les rumeurs des deux dans cet article, mais nous pourrions peut-être voir le Nokia 9.2 et le Nokia 10 commercialisés séparément sous forme de deux téléphones différents, alors gardez cela à l’esprit.

Lorsque le Nokia 10 est affiché, nous pourrions voir une date de sortie peu de temps après – un autre téléphone Nokia que nous nous attendions à voir au MWC 2020 est prévu pour une date de sortie le 4 mars, à peine 10 jours après la date des keynotes, afin que nous puissions voir le même période de 10 jours après chaque fois que l’événement de lancement se révèle être.

Là encore, une rumeur a suggéré que le Nokia 9.2 (comme la source l’appelait) serait retardé jusqu’à la fin de 2020 pour donner à la société le temps d’améliorer quelque peu ses spécifications.

En ce qui concerne le prix, le Nokia 9 PureView a été lancé pour 699 $ / 549 £ / 980 $ AU, et nous nous attendons à ce qu’un nouveau “meilleur” téléphone coûte au moins autant, sinon plus. Cela dit, à moins qu’il ne s’agisse d’une énorme mise à niveau sur l’ancien téléphone, nous ne nous attendrions pas à ce que cela coûte beaucoup plus cher.

Nokia 10, Nokia 9.1 ou Nokia 9.2?

Le Nokia 9 PureView (Crédit image: Future)

Nous appelons le nouveau smartphone le Nokia 10, car son prédécesseur était le Nokia 9. Cependant, comme indiqué ci-dessus, nous avons entendu quelques noms différents que la marque pourrait utiliser pour son nouveau smartphone.

Le premier est le Nokia 9.1, qui a du sens en quelque sorte, car lorsque la société publie des smartphones mis à jour, elle utilise un système décimal – le Nokia 7.1 a été remplacé par le Nokia 7.2, par exemple. Ce nom suggère que le nouveau produit phare n’est qu’une version légèrement améliorée du 9 PureView, et non un appareil entièrement nouveau.

Là encore, nous avons également entendu que Nokia pourrait sauter la version 9.1 et passer directement à la version 9.2, un nom éventuellement choisi pour compenser le fait qu’il pourrait être retardé jusqu’à plus tard en 2020.

Ce serait un saut assez bizarre, mais sans doute pas plus que, disons, Samsung sautant du Galaxy S10 à S20.

Fuites, rumeurs et nouvelles sur Nokia 10 / Nokia 9.2

Nous avons entendu que le successeur du Nokia 9 PureView pourrait être un combiné 5G, ce qui en ferait le premier appareil Nokia qui est également un téléphone 5G. Nous savons également que Nokia a un téléphone 5G à venir, grâce à un lien James Bond, qui pourrait être le Nokia 10.

Même la société elle-même a confirmé qu’elle envisageait de fabriquer un téléphone 5G abordable, mais étant donné le coût des autres combinés de ce type sur le marché au moment de l’écriture, même un appareil au prix de Nokia 9 serait considéré comme un “ budget ” pour un téléphone 5G.

Nous avions entendu que le prochain produit phare de Nokia ne serait pas présenté au MWC 2020, de sorte qu’il pourrait avoir le processeur Snapdragon 865 haut de gamme, car le Nokia 9 avait un chipset légèrement obsolète et il en a souffert. L’annulation du MWC 2020 en a fait un point discutable, thuogh.

L’annonce de Nokia 9.2 devrait être retardée jusqu’à l’automne en raison du remplacement du processeur du Snapdragon 865. # Nokia9 #NokiaMobile #HMD # Nokia2020 pic.twitter.com/DbAFdMFi6v30 décembre 2019

Quelque chose d’autre que nous avons entendu à propos du prochain téléphone Nokia, peut-être le Nokia 10, est qu’il pourrait avoir une caméra selfie sous l’écran au lieu d’une caméra logée dans une encoche ou une lunette, ce qui est une fonctionnalité premium qui pourrait être légèrement hors de propos sur un téléphone Nokia, sauf s’il s’agit d’un appareil vraiment haut de gamme.

Vraisemblablement, cet appareil ne serait pas un successeur du Nokia 9 PureView, car c’est un téléphone haut de gamme mais pas tout à fait haut de gamme. Pour cette fonctionnalité, nous nous attendons à un produit phare de pointe.

En parlant de caméras, une source parlant à Nokia Power User affirme que le Nokia 9.2 PureView (comme ils l’appellent) aura une configuration de caméra très différente du Nokia 9, bien qu’ils n’élaborent pas sur la façon dont il différera.

Enfin, nous avons entendu dire que Nokia a un téléphone pliable en cours de réalisation, et bien qu’il soit hautement improbable que le Nokia 9.1 ou 9.2 soit cet appareil, il est possible que Nokia puisse sortir ce combiné sous le nom de Nokia 10, le marquant comme un grand bond en avant .

Ce que nous voulons voir dans le Nokia 10 / Nokia 9.2

Voici quelques fonctionnalités que nous espérons voir dans le prochain téléphone phare de Nokia, pour en faire un véritable concurrent pour les autres téléphones premium en ce moment.

1. Un appareil photo polyvalent

Les cinq caméras arrière du Nokia 9 PureView (Crédit image: Future)

Alors que le Nokia 9 PureView avait cinq caméras arrière, nous avons en fait trouvé que les capacités de prise de photos n’étaient pas excellentes, et c’est parce que les caméras avaient toutes le même objectif et la même résolution, à la seule différence que certaines étaient en noir et blanc.

La société a fait cela pour s’assurer que son téléphone prenait des photos standard fantastiques, mais à cause de cela, il n’avait pas de vivaneaux avec un objectif ultra-large ou téléobjectif, et donc il y avait moins de polyvalence en termes de photos que vous pouviez prendre.

Dans le Nokia 10, ou quel que soit le nom du nouveau produit phare de Nokia, nous espérons quelques objectifs différents, afin que nous puissions prendre des photos agrandies, des prises de vue macro décentes, et plus encore. Les capteurs haute résolution ne feraient pas de mal non plus.

2. Un processeur puissant

Nokia 8.1 (Crédit image: Future)

Alors que le Nokia 9 PureView n’avait pas de chipset terrible, son chipset Snapdragon 845 était la technologie haut de gamme de l’année précédente, et donc de nombreux téléphones de 2019 l’ont battu en termes de performances.

Étant donné que l’un des arguments de vente uniques du téléphone était qu’il prenait cinq photos à la fois et les exportait sous forme de fichiers RAW, un bon processeur aurait été utile.

Nous aimerions voir le chipset haut de gamme actuel dans le Nokia 10 ou Nokia 9.2, qui sera presque certainement le Snapdragon 865 si le nouveau téléphone sort en 2020.

Ce processeur fournirait le traitement accrocheur du téléphone (évidemment), qui devrait être idéal pour la capture de photos, le rendu graphique pour les jeux et même éventuellement la connexion 5G, car ce chipset a un modem 5G intégré.

3. Compatibilité 5G

Nokia 9 PureView (Crédit d’image: TechRadar)

Il semble que 2020 pourrait être l’année où les téléphones 5G commencent vraiment à devenir abordables, avec des appareils comme le Samsung Galaxy S10 5G, OnePlus 7 Pro 5G et Oppo Reno 5G à partir de 2019, ce qui vous retarde beaucoup à acheter.

Nous aimerions voir Nokia mener les frais de téléphone 5G à bas prix, avec un appareil que la plupart des gens peuvent se permettre (même si un plan 5G sera probablement coûteux). Le Nokia 9.2 pourrait être un candidat de choix pour cela si les prix sont maintenus en ligne avec son prédécesseur.

4. Une conception plus confortable

Le Nokia 9 PureView (Crédit d’image: TechRadar)

Une chose que nous avons trouvée sur le Nokia 9 PureView est qu’il n’était pas exactement le téléphone le plus confortable à tenir, avec des angles raides sur les bords et un écran totalement plat, dans une année où beaucoup de produits phares ont commencé à utiliser des écrans incurvés.

En plus de cela, le téléphone ne semblait pas avoir de revêtement oléophobe, ce qui signifiait que vos empreintes digitales apparaissaient très facilement sur son écran et son corps.

Si HMD Global veut vraiment que son produit phare soit en concurrence avec les autres smartphones haut de gamme ou même de milieu de gamme de 2020, il va falloir créer un téléphone agréable à regarder, pas seulement à utiliser.