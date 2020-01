Date de sortie du Samsung Galaxy S20 Plus, fuites et tout ce que nous savons à ce jour

Parmi la gamme de téléphones Samsung Galaxy S20, le Samsung Galaxy S20 Plus devrait être la version de plus grande taille qui peut proposer des spécifications plus élevées, une batterie plus grande et peut-être encore plus de fonctionnalités. Nous saurons avec certitude la date de lancement du 11 février, que nous connaissons grâce aux invitations officielles de Samsung.

Cela pourrait atterrir sous le nom de Galaxy S20 Plus, même si nous nous attendions à l’origine à ce qu’il soit appelé Galaxy S11 Plus. Les rumeurs suggèrent que Samsung saute S11-S19 pour le tour S20 afin d’aligner la nomenclature sur l’année 2020. Mignon.

Ce que nous avons entendu jusqu’à présent provient de fuites et de spéculations – comme soupçonner que le S11 Plus serait un téléphone 5G. C’est parce que le prochain chipset phare en ligne, le Snapdragon 865, nécessite un modem 5G installé sur l’appareil – mais pour réduire les coûts, nous pourrions également voir un modèle 4G.

Autres téléphones que nous prévoyons voir en 2020:

Cependant, il y a une plus grande question de savoir quel rôle joue le S20 Plus, maintenant que le S20 Ultra est supposé s’asseoir au-dessus de lui en tant que modèle maximum spécifié dans la gamme S20.

Il pourrait s’agir d’un S20 plus grand, mais étant donné que Samsung suit généralement l’exemple d’Apple dans les gammes de téléphones, nous pourrions voir le S20 standard devenir le nouveau produit phare abordable, d’une manière similaire à l’iPhone 11. Ce serait à la place d’un S20e, dans ce cas, le S20 Plus pourrait être une version spécifiée «standard», une version plus grande ou les deux.

Nous avons également entendu dire que Samsung pourrait augmenter le taux de rafraîchissement de l’affichage à 120 Hz associé à un écran 1080p, avec la possibilité de le ramener à 60 Hz pour une résolution QHD +.

La plupart des autres rumeurs se réfèrent au S20 ou au S20 Ultra aux spécifications complètes, nous avons donc fait référence à celles qui pourraient potentiellement s’appliquer au S20 Plus. Ci-dessous, vous trouverez le peu que nous savons avec certitude, ainsi que les nombreuses fuites et rumeurs que nous avons entendues, qui, ensemble, commencent à brosser un tableau du Samsung Galaxy S20 ou S11 Plus.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Le prochain vaisseau amiral Galaxy S de plus grande taille de SamsungQuand est-il sorti? Mardi 11 févrierCombien cela coûtera-t-il? Probablement plus de 999 $ / 899 £ / 1499 AU $

La gamme Samsung Galaxy S11 ou S20 devrait être annoncée le mardi 11 février à San Francisco.

Sur la base de la forme passée, cela signifie que nous pourrions voir les téléphones Galaxy S11 dans les magasins la première semaine de mars. Cela dit, bien que la date de sortie du Galaxy S10 soit le 8 mars, le lancement de cette année est neuf jours plus tôt que l’an dernier, il est donc possible que le S11 Plus arrive dans les magasins au tout début du mois de mars.

Invitation de lancement Galaxy de Samsung envoyée à TechRadar (Crédit image: Samsung)

Le prix du Galaxy S11 Plus pourrait être le même que celui du S10 Plus au lancement. Ce téléphone était de 999 $ / 899 £ / 1499 AU $ au lancement pour sa taille de stockage la moins chère, passant à 1599 $ / 1399 £ / 2399 AU $ pour la plus grande version 1 To / 12 Go.

Il y a toujours une chance que Samsung puisse évaluer le Galaxy S11 Plus pour être encore plus cher – soit en raison de ses spécifications accrues, soit pour l’inclusion de la 5G, d’autant plus que le prix de départ du Samsung Galaxy S10 5G était de 1299 $ / 1099 £ / 1850 AU $. Cependant, nous ne le saurons avec certitude que lorsque Samsung lancera officiellement le S11 Plus.

Mais la fuite de prix initiale que nous avons vue fixe le prix de départ à 1099 € (environ 1215 $ / 926 £ / 1775 AU $). C’est pour le Galaxy S20 Plus 5G – nous n’avons pas entendu s’il pourrait y avoir un modèle 4G moins cher.

Le Galaxy S11 Plus pourrait être lancé avec de nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme conçus pour rivaliser avec les Apple AirPods Pro. On dit que ceux-ci s’appellent le Samsung Galaxy Buds Plus.

Étant donné que les Galaxy Buds rivalisant avec les AirPods d’origine ont été lancés aux côtés du Galaxy S10, il serait logique que le nouveau modèle soit lancé avec la gamme S11.

Nom du Samsung Galaxy S20 Plus

Bien qu’il soit logique que le Samsung Galaxy S11 Plus soit la prochaine numérotation de la ligne après le Samsung Galaxy S10 Plus, nous pourrions le voir avancer, avec des rumeurs l’appelant le Samsung Galaxy S20 Plus.

Depuis que le combiné sortira en 2020, nous avons entendu que Samsung pourrait vouloir que les noms de téléphone correspondent à l’année de sortie, pour ce modèle et ceux par la suite.

Plus précisément, selon quelques sources, y compris un gobelet fiable et potentiellement même le PDG de Samsung lui-même, toute la gamme pourrait être étiquetée comme le Samsung Galaxy S20, le Samsung Galaxy S20 Plus et le Samsung Galaxy S20 Ultra, au lieu (respectivement) du S11e, S11 et S11 Plus, nous avons supposé.

Jusqu’à ce que nous sachions avec certitude, nous désignerons toujours principalement cet appareil comme le Galaxy S11 Plus, mais cela changera si nous apprenons officiellement de Samsung que les nouveaux appareils seront la série S20. Déroutant, mais nécessaire.

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler d’un modèle 5G distinct dans la gamme, bien que ce ne soit pas vraiment une surprise étant donné la probabilité que Samsung inclue la 5G dans chacun des modèles standard. Cela suivrait ce que le fabricant de téléphones a fait avec la version 5G du Galaxy Note 10 Plus, au lieu de créer un combiné 5G unique, comme il l’a fait avec le Galaxy S10 5G.

Comme dernière rumeur de dénomination, nous avons entendu que la gamme Galaxy S pourrait être interrompue: une source suggère que le S11 et le Galaxy Note 11 fusionneront pour créer le Galaxy One, une nouvelle série qui combinerait toutes les fonctionnalités premium de Samsung dans un seul smartphone ligne. Bien que ce soit toujours une rumeur lunaire, il serait imprudent de ne même pas y penser.

Nouvelles et rumeurs sur le Samsung Galaxy S20 Plus

Les fuites les plus importantes sont peut-être celles qui nous montrent à quoi pourraient ressembler ces nouveaux produits phares de Samsung, et nous avons vu des fuites de toute la gamme.

En fait, nous avons vu plusieurs rendus divulgués de la gamme Samsung Galaxy S11, et bien que les conceptions varient, il existe de nombreuses similitudes. Découvrez certains ici, d’autres ici, et encore plus ici.

[Exclusive] Les rendus du Samsung Galaxy S11 révèlent une configuration avancée de l’appareil photo et une perforation repositionnéehttps: //t.co/6aPu8FRPbV 22 novembre 2019

Presque tous les rendus que nous avons vus montrent que les caméras arrière sont dans une grosse bosse en haut à gauche de l’arrière du téléphone. La façon dont ils sont disposés est cependant moins certaine, avec certains des rendus les montrant sur une seule rangée nette tandis que d’autres indiquent un arrangement plus aléatoire, mais certaines images prétendument réelles suggèrent quelque chose de différent de l’une ou l’autre de ces options.

Des images pratiques du Samsung Galaxy S20 Plus, comme on l’appelle dans la fuite, montrent les objectifs et le flash disposés en deux rangées verticales dans le relief de l’appareil photo, de style domino.

Nous avons également entendu que le S11 Plus pourrait avoir une caméra perforée en haut au centre de l’écran, similaire à celle où il se trouve dans la gamme Galaxy Note 10, que nous avons vu dans les images qui ont fui. La source ajoute que la caméra serait cependant plus petite que sur la gamme Note 10, ce qui correspond aux images divulguées qui montrent un perforation sensiblement plus petite.

(Crédit d’image: @OnLeaks / Pricebaba)

La rumeur de dimensionnement la plus répandue implique que le Samsung Galaxy S20 (qui pourrait être le modèle le moins cher au lieu du S11e) aura un écran de 6,2 pouces, tandis que le S20 Plus (ou S11 Plus) aura un écran de 6,7 pouces , et le S20 Ultra aura un écran de 6,9 ​​pouces. C’est une augmentation de taille notable par rapport aux écrans de la génération précédente.

Une fuite de spécifications remarquablement complète, illustrée ci-dessous, fait écho à ces tailles, ajoutant que le S20 Plus aura un écran 1440 x 3200 20: 9 avec 525 pixels par pouce, et que le corps du téléphone sera certifié IP68 et arrivera à 162 x 74 x 7,8 mm et 188 g.

Exclusif: les spécifications complètes de la série Samsung Galaxy S20 sont ici! Quelques détails intéressants: Exynos 990 pour les trois téléphones sur les marchés européens et asiatiques. Caméra frontale 40MP (?!) Pour S20 Ultra! Vérifiez l’image! LIEN (veuillez ajouter un lien dans les crédits): https://t.co/az6WmSkNK7 pic.twitter.com/XsDfaINkbE 17 janvier 2020

En ce qui concerne le reste de la conception, une rumeur selon laquelle le Galaxy S11 standard pourrait être disponible en bleu, gris et noir, tandis que le Samsung Galaxy S11e moins cher pourrait être proposé dans des tons plus bleus, gris et roses. Une autre fuite suggère des couleurs officielles: Cosmic Black, Cosmic Grey et Cloud Blue.

Cela ressemble beaucoup à la façon dont Apple a divisé les teintes de ses iPhones entre des couleurs plus sobres dans les modèles “ Pro ” et des teintes amusantes et vibrantes pour la version moins chère. La source ne dit pas à quelles couleurs s’attendre pour le Samsung Galaxy S11 Plus (ou Ultra), mais nous ne serions pas surpris par une couleur premium pour la version premium.

L’écran pourrait quant à lui présenter une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, offrant des interactions plus fluides que les 60 Hz proposés par la gamme S10. Un mode 120 Hz aurait été détecté dans une version bêta du logiciel pour smartphone de Samsung, une affirmation soutenue par une autre source.

Une autre fuite a confirmé cela avec une image floue spécifiquement d’un S11 Plus montrant ces options ainsi qu’une résolution d’affichage maximale de 3200 x 1440 WQHD + – mais surtout, le mode 120Hz ne peut pas fonctionner à cette résolution, qui ne prend en charge que le rafraîchissement 60Hz taux.

(Crédit d’image: XDA Developers / Max Weinbach)

Cette même fuite suggère que le S11 Plus, et éventuellement le reste de la gamme, se débarrasse enfin de la prise casque.

Bien que nous ne puissions pas voir exactement si cela était vrai avec la prétendue vidéo pratique incluse par la source de la fuite (ci-dessous), cela aurait du sens, avec la gamme Galaxy Note 10 et la plupart des autres produits phares manquant déjà d’un tel port.

Le Samsung Galaxy S11 Plus pourrait cependant être doté d’une nouvelle technologie d’écran, étant donné que Samsung a déposé le nom SAMOLED. Cela ressemble beaucoup à une nouvelle version des écrans AMOLED utilisés par ses combinés phares, bien que nous ne sachions pas en quoi SAMOLED différerait.

Appareil photo Samsung Galaxy S20 Plus

Nous prévoyons que le Samsung Galaxy S11 Plus (ou peut-être l’Ultra) sera livré avec un capteur 108MP, une idée qui est soutenue par non pas une mais deux fuites. Ce capteur de 108 MP devrait combiner neuf pixels en un, ce qui devient l’équivalent de prises de vue de 12 MP qui peuvent prendre beaucoup de lumière pour une photographie beaucoup plus vive.

Aussi excitant que cela puisse paraître, certaines rumeurs plus récentes (soulignées ci-dessous) suggèrent que le Galaxy S11 Plus n’aura en fait qu’un vivaneau principal de 12 MP, avec l’objectif de 108 MP réservé au S11 Ultra, alors ne comptez pas le voir sur le modèle intermédiaire .

Une source allègue que le téléobjectif de la ligne S11 pourrait quant à lui avoir un zoom optique 5x, et qu’il pourrait utiliser un capteur 48MP. Cela ferait le capteur de zoom le plus haute résolution que nous ayons jamais vu sur un téléphone.

Bien que nous n’ayons pas encore trop entendu parler des autres objectifs de la gamme, nous nous attendons à un objectif ultra grand angle, probablement un capteur de profondeur et peut-être même un objectif macro, étant donné que le Samsung Galaxy S10 Lite récemment lancé a un objectif macro.

Nous avons également vu à quoi pourrait ressembler la disposition des caméras sur le Galaxy S11 Plus (ou Galaxy S20 Ultra), comme en témoigne le tweet ci-dessous. Une rumeur plus récente de la même source implique quant à elle un réseau de quatre caméras à l’arrière du Galaxy S11 Plus.

Ceci est le véritable appareil photo Galaxy S11 +. Sur la gauche se trouve l’ultra grand-angle, l’appareil photo principal et le zoom périscope. Je ne connais pas la distribution exacte à droite. Il devrait inclure le flash et le ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgf16 décembre 2019

Ils ont précédemment affirmé qu’il aurait cinq lentilles arrière, mais ils notent que ces nouvelles informations proviennent d’un prototype plus récent – ce qui les porte à croire que quatre lentilles sont plus probables.

Cela correspond également à l’un des rendus les plus récents que nous ayons vus, mais avec autant de rendus différents divulgués dans la nature, nous n’avons aucune idée sérieuse à quoi ressemblera le tableau arrière.

Nous avons vu un vidage des spécifications incroyablement détaillé – ce qui serait plus suspect si trois sources révélaient simultanément des informations sur les caméras.

Appareil photoSamsung Galaxy S20Samsung Galaxy S20 PlusSamsung Galaxy S20 UltraMain12MP12MP 108MPTelephoto64MP64MP 48MPGrand angle12MP12MP12MPExtrasToFToF

Si elles sont précises, ce seraient des spécifications impressionnantes, bien qu’il soit suspect que les téléobjectifs aient plus de mégapixels sur les combinés plus petits.

Cela correspond cependant à la fuite des spécifications complètes plus loin dans cet article, qui ajoute qu’il y aura probablement une caméra frontale 10MP, un zoom optique 3x et un zoom numérique 30x.

En effet, nous avons entendu une gamme de zooms cités pour les téléobjectifs, mais le consensus général semble être 3x optique / 30x numérique pour le Galaxy S20 et S20 Plus, et un énorme 10x optique / 100x numérique pour le S20 Ultra, bien que cela semble trop beau pour être vrai.

Nous avons également entendu parler de nombreuses fonctionnalités intéressantes que Samsung a déposées et qui pourraient se retrouver dans la série S11, du mode d’astrophotographie «Zoom spatial» au «Capteur de nuit brillant». Ce dernier ressemble beaucoup à un mode “ faible luminosité ” mais renforcé par un matériel dédié.

Ailleurs, des indices vers plusieurs nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo ont été découverts dans le code logiciel officiel de Samsung. Il y a Single Take Photo, qui pourrait utiliser l’IA pour prendre automatiquement des photos au premier moment; un mode de vue réalisateur pour suivre un sujet; le retour du mode Pro Video de Samsung, vous permettant de régler l’ISO, l’exposition, etc. lors de la prise de vue vidéo; et une sélection de nouveaux effets de bokeh et de profondeur Live Focus.

Spécifications et caractéristiques du Samsung Galaxy S20 Plus

Nous sommes presque convaincus que le Samsung Galaxy S11 Plus sera livré avec le chipset Snapdragon 865 dévoilé fin 2019, qui a été comparé à des scores qui battent n’importe quel autre téléphone. Aux États-Unis au moins, comme cela a été la tradition; partout ailleurs, vous obtiendrez très probablement un processeur Exynos mis à niveau, probablement surnommé le 9830 ou l’Exynos 990.

Nous avons également entendu dire que la gamme Samsung Galaxy S11 sera livrée avec une base de 12 Go de RAM, bien que cela puisse atteindre 16 Go ou potentiellement au-delà à l’extrémité supérieure. Ce dont vous pourriez avoir besoin pour autant de RAM dans un smartphone nous dépasse, mais cela montre à quel point cette gamme est haut de gamme. Selon les rumeurs, le stockage serait de 128 Go, avec un emplacement pour carte microSD.

En ce qui concerne la taille de la batterie, une fuite suggère que l’un des modèles Galaxy S11 aura une batterie de 4500 mAh avec un autre ensemble pour obtenir une batterie de 5000 mAh. Cette dernière taille est probablement pour le Samsung Galaxy S11 Ultra, mais nous nous attendons à au moins 4500 mAh dans le S11 Plus.

Nous avons entendu une autre rumeur selon laquelle le Samsung S20 Plus lancerait un service de type AirDrop appelé Quick Share pour, vous l’aurez deviné, partager rapidement des fichiers. Il ne fonctionne apparemment qu’entre les téléphones Galaxy, il n’est donc pas clair s’il deviendra finalement aussi polyvalent que le service multiplateforme d’Apple.