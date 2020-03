Date de sortie du Samsung Galaxy Tab S6 Lite, actualités et fuites

Le Samsung Galaxy Tab S6 Lite pourrait être lancé sous peu, en raison du nombre croissant de fuites et de rumeurs qui l’entourent, et il pourrait offrir une grande partie de l’attrait du Samsung Galaxy Tab S6 à un prix inférieur.

En fait, si l’on en croit les fuites, il arbore à la fois un design similaire et vient emballer un stylet, ce qui pourrait lui donner un coup de pouce par rapport aux autres ardoises budgétaires.

Ci-dessous, vous trouverez tout ce que nous avons entendu sur le Samsung Galaxy Tab S6 Lite jusqu’à présent, ainsi qu’une liste de souhaits de ce que nous attendons de lui.

Nous mettrons également à jour cet article dès que nous entendrons quelque chose de nouveau, alors assurez-vous de continuer à vérifier si vous êtes intéressé par la prochaine ardoise de Samsung.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Une alternative moins chère à la Galaxy Tab S6Quand est-il sorti? Probablement très bientôtCombien cela coûtera-t-il? Peut-être environ 399 $ / 379 £ / 649 AU $

Bien qu’il n’y ait aucune rumeur de date de sortie pour le Samsung Galaxy Tab S6 Lite, le fait que nous l’avons vu mentionné par son nom dans une base de données de certification Bluetooth officielle suggère qu’il est probablement presque là.

L’ardoise a également été certifiée par la FCC (Federal Communications Commission), comme repéré par SamMobile, qui est un autre signe qu’il est presque là. Il a même été répertorié par Netflix comme prenant en charge la lecture HD sur le service, ce n’est donc pas un secret très bien gardé.

De plus, le Samsung Galaxy Tab S5e a été annoncé en février 2019, et le Tab S6 Lite est en quelque sorte un successeur, suggérant en outre qu’il devrait atterrir bientôt, car le S5e a atterri il y a environ un an.

Quant à ce qu’il en coûtera, il pourrait être similaire au Galaxy Tab S5e, qui commence à 399 $ / 379 £ / 649 AU $.

Certes, il devrait être un peu moins que le Samsung Galaxy Tab S6 de 649,99 $ / 619 £ / 1099 $ AU.

La Tab S6 Lite pourrait avoir un prix similaire à la Tab S5e (Crédit d’image: TechRadar)

Conception et écran du Samsung Galaxy Tab S6 Lite

La plus grande fuite de Samsung Galaxy Tab S6 Lite prend la forme d’un rendu, que vous pouvez voir ci-dessous. Il semble que cela pourrait être un rendu de presse officiel, et si c’est le cas, c’est une preuve supplémentaire que l’ardoise atterrira probablement bientôt.

Quant à ce qu’il montre, il y a des cadres noirs le long de chaque bord de l’écran, et un design qui de face (c’est tout ce que nous avons vu) ressemble beaucoup au Samsung Galaxy Tab S6.

Vous pouvez également voir qu’il existe une caméra frontale à un seul objectif, et notamment un stylet S Pen.

Regard exclusif sur le Samsung Galaxy Tab S6 Lite https://t.co/QZWu7EvAuQ27 février 2020

En ce qui concerne l’écran, certains sites signalent que le Samsung Galaxy Tab S6 Lite dispose d’un écran Super AMOLED de 10,5 pouces. On ne sait pas d’où ils proviennent, mais il y a de fortes chances que ce soit correct, car le Samsung Galaxy Tab S5e de milieu de gamme et le Tab S4 haut de gamme avaient ces spécifications.

Spécifications et caractéristiques du Samsung Galaxy S10 Lite

Le stylet dans l’image divulguée ci-dessus est remarquable car, bien que le Samsung Galaxy Tab S6 en soit équipé, le Samsung Galaxy Tab S5e ne le fait pas. Donc, en inclure un ici pourrait aider la Tab S6 Lite à se démarquer sur le marché de milieu de gamme.

La conception du stylet ressemble également à celle fournie avec la Tab S6, ce qui pourrait signifier que les fonctionnalités sont également les mêmes. Il est donc possible qu’il y ait une fente magnétisée à l’arrière de l’ardoise pour loger et charger le stylet.

Il peut également prendre en charge Air Actions, qui vous permet d’interagir avec l’ardoise en faisant des gestes avec le stylet dans l’air au-dessus de l’écran.

La source de l’image ci-dessus affirme en outre que le Samsung Galaxy Tab S6 Lite aura un chipset Exynos 9611 de milieu de gamme, 4 Go de RAM, Android 10 et 64 Go ou 128 Go de stockage, selon l’endroit où vous l’achetez dans le monde.

Nous avons déjà vu que le chipset, la quantité de RAM et la version Android sont mentionnés dans un benchmark, il y a donc de fortes chances que ces détails soient exacts.

Ce que nous voulons voir dans le Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Même en supposant que les rumeurs sont exactes, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le Samsung Galaxy Tab S6 Lite, mais vous trouverez ci-dessous ce que nous espérons voir.

1. Un stylet

Des fuites suggèrent que la Tab S6 Lite aura un stylet (Crédit image: Future)

Basé sur des fuites, l’inclusion d’un stylet semble très probable, et nous espérons qu’il y en a un, car cet accessoire pourrait transformer la Galaxy Tab S6 Lite d’un mid-ranger identikit à quelque chose avec un véritable argument de vente.

Ce serait également probablement un moyen beaucoup moins cher d’obtenir une ardoise remplie de stylets que la plupart des options iPad ou le Samsung Galaxy Tab S6. Et si le stylet est livré avec la même technologie que dans l’onglet S6, il sera également bon.

2. Un port casque

Les ports pour écouteurs sont clairement en train de disparaître, mais il y a tout aussi clairement un public pour eux, et dans un appareil aussi grand qu’une tablette, l’argument pour les supprimer est moins convaincant que dans un téléphone, où chaque petite quantité d’espace est importante.

Nous ne nous attendons pas à ce que le Samsung Galaxy Tab S6 Lite ait un port pour casque, étant donné que les Samsung Galaxy Tab S6 et Samsung Galaxy Tab S5e ne le font pas, mais ce serait bien si c’était le cas.

3. Une étiquette de prix raisonnable

Espérons que la Tab S6 Lite sera beaucoup moins chère que la Tab S6 (Crédit d’image: TechRadar)

De retour dans les domaines des fonctionnalités probables est un prix abordable. Nous ne nous attendons pas à ce que le Samsung Galaxy Tab S6 Lite soit bon marché, mais il est susceptible d’avoir un prix de milieu de gamme, et pourrait même saper l’iPad 10.2. S’il le fait tout en incluant un stylet, Samsung pourrait avoir un vrai gagnant sur les mains dans l’espace tablette Android bon marché.

4. Un grand écran

S’il y a une chose que Samsung sait bien faire, ce sont les écrans, et même ses ardoises de milieu de gamme ont tendance à en avoir de bonnes, donc nous ne demandons pas grand-chose avec notre souhait d’un grand écran.

Un écran Super AMOLED de plus de dix pouces avec une résolution QHD + est probable, et cela devrait à peu près suffire pour que nous considérions l’écran grand, mais si Samsung pouvait également intégrer la prise en charge HDR, ce serait encore mieux.

5. Une couverture de clavier

La Tab S6 a beaucoup de potentiel de productivité. Nous voulons la même chose ici (Crédit image: Future)

En plus d’un stylet, nous aimerions également que le Samsung Galaxy Tab S6 Lite soit lancé avec une coque de clavier officielle.

Mais nous ne sommes pas gourmands, nous n’avons pas besoin que cela soit fourni avec l’ardoise, il peut être vendu en option, tout comme avec le Samsung Galaxy Tab S6 standard.

Même avec des dépenses supplémentaires, la possibilité de transformer la Galaxy Tab S6 Lite en un véritable appareil de productivité pourrait être extrêmement souhaitable pour certaines personnes, tandis que ceux qui veulent juste une tablette peuvent profiter de la Tab S6 Lite telle quelle, sans se lancer dans des accessoires coûteux. .