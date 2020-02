Date de sortie du Samsung Galaxy Z Flip, actualités et fuites

Il devient de plus en plus clair que Samsung n’a pas un mais deux (ou plus) téléphones pliables en préparation, car en plus d’un véritable successeur du Samsung Galaxy Fold (que nous appelons pour le moment le Galaxy Fold 2), la société est Selon les rumeurs, il travaillait également sur le Samsung Galaxy Z Flip.

Bien qu’il soit possible que ce soit le Fold 2 dans son nom, il semble très différent du Galaxy Fold, avec un facteur de forme probablement différent et plus petit et un prix inférieur. De plus, certaines sources suggèrent spécifiquement que les deux sont en préparation, nous le traitons donc comme un appareil différent.

Ci-dessous, vous trouverez toutes les nouvelles et rumeurs qui semblent spécifiquement parler du Galaxy Z Flip, ainsi que celles qui pourraient parler de l’un ou l’autre téléphone. Et assurez-vous de revenir régulièrement ici, car nous mettrons à jour cet article chaque fois que nous entendons quelque chose de nouveau.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Le prochain téléphone pliable de SamsungQuand est-il sorti? Peut-être le 11 févrierCombien cela coûtera-t-il? Les rumeurs suggèrent environ 1400 $ (environ 1075 £ / 2075 AU $)

Le Samsung Galaxy Z Flip sera probablement annoncé le 11 février. C’est alors que Samsung organise son grand événement sur les smartphones pour le premier semestre et où nous nous attendons à voir la gamme Samsung Galaxy S20, c’est donc un candidat évident.

C’est aussi quelque chose que nous avons entendu d’un leaker, qui a ajouté que le téléphone serait disponible à l’achat à partir du 14 février.

Cependant, ce n’est pas la seule date d’annonce possible. Le Galaxy Z Flip pourrait alternativement atterrir au MWC 2020, qui a lieu fin février. Cela a également été avancé par une source, mais dans une fuite antérieure.

Et encore une autre source a déclaré s’attendre à un nouveau Samsung pliable en avril, mais cette affirmation est plus ancienne encore. Une autre source de confusion est que certaines de ces sources pourraient parler du Samsung Galaxy Fold 2, car il arrivera probablement cette année également.

Avec tout cela à l’esprit, notre meilleure estimation est le 11 février, car la fuite la plus récente pointe vers cette date, et c’est également la seule à mentionner le Samsung Galaxy Z Flip par son nom.

En ce qui concerne le coût du Samsung Galaxy Z Flip, la même source que la date d’annonce du 11 février prévoyait un prix de 1400 $ (environ 1075 £ / 2075 AU $), tandis que les fuites antérieures (liées ci-dessus) indiquent soit 1000000 de won coréen ( environ 835 $ / 640 £ / 1230 AU $), soit environ 1500 $ (environ 1165 £ / 2200 AU $).

Nous sommes sceptiques quant au prix le plus bas, mais les deux autres options semblent crédibles, tout en étant similaires. N’importe lequel d’entre eux le rendrait moins cher que le Samsung Galaxy Fold à 1 980 $ / 1 900 £ / 2 900 $ AU, ce qui est logique, car le Z Flip serait un peu moins un produit phare.

Conception et affichage du Samsung Galaxy Z Flip

Notre regard le plus clair à ce jour sur la conception probable du Samsung Galaxy Z Flip peut être vu ci-dessous. Cette image divulguée montre un téléphone qui ressemble beaucoup au Samsung Galaxy S10… si l’écran du Samsung Galaxy S10 pouvait être plié en deux.

(Crédit d’image: WinFuture)

C’est un design que nous avons également vu dans une image prétendument divulguée d’une présentation Samsung, bien que là-bas, le téléphone soit appelé Samsung Galaxy Bloom, qui est probablement son nom de code.

Ailleurs, nous avons entendu que le téléphone aurait un design semblable à une coquille, qui correspondrait aux images ci-dessus.

Quant à l’écran, plusieurs sources ont maintenant déclaré qu’il s’agissait d’un écran de 6,7 pouces, ce qui le rendrait plus petit que le Galaxy Fold de 7,3 pouces. La plus détaillée de ces fuites ajoute que l’écran a une résolution de 1 080 x 2 636 et un format de 22: 9.

Une autre fuite ajoute qu’il aura un écran Dynamic AMOLED et qu’il y aura un scanner d’empreintes digitales sur le côté du téléphone.

Comme pour beaucoup de choses sur le téléphone, certaines des fuites antérieures liées ci-dessus le désignent comme le Samsung Galaxy Fold 2, mais nous pensons maintenant qu’ils parlaient du Z Flip, car les fuites correspondent aux fuites récentes qui mentionnent le Galaxy Z Retournez par nom.

Nous avons également entendu à plusieurs reprises que le Galaxy Z Flip utilisera «Ultra Thin Glass», parfois appelé UTG. Cela pourrait rendre l’appareil plus mince, mais il est probable qu’il y ait une couche de plastique sur le dessus pour le rendre plus durable.

Le téléphone aurait également un petit écran visible lorsque l’écran principal est fermé. Il s’agit apparemment d’un 1.06 pouces 116 x 300, donc il sera probablement principalement utilisé pour vérifier l’heure et les notifications.

Mais vous ne serez pas limité à avoir simplement l’écran principal ouvert ou fermé, car vous pouvez également le verrouiller à 90 degrés, en utilisant la moitié inférieure de l’écran comme un support. Vous pouvez voir à quoi cela ressemblerait apparemment dans le tweet ci-dessous.

Fondamentalement, il se verrouille dans cette position et plus que la caméra sera prise en charge pic.twitter.com/nmD8sraRx2 22 janvier 2020

Spécifications du Samsung Galaxy Z Flip

Les dernières fuites importantes indiquent que le Samsung Galaxy Z Flip possède un chipset Snapdragon 855 Plus, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, sans fente pour carte microSD, sans 5G et sans port casque 3,5 mm.

La chose la plus notable est que le chipset, qui, tout en étant l’un des meilleurs de tous les téléphones au moment de la rédaction, est susceptible d’être remplacé par les chipsets dans la plupart des produits phares du début de 2020, y compris le Galaxy S20. Donc, l’inclure ici marque le Galaxy Z Flip comme un téléphone d’extrémité légèrement inférieur, malgré le prix inévitablement élevé.

Ce n’est pas totalement inconnu, car le Motorola Razr adopte une approche similaire. En fait, le chipset de ce téléphone est positivement de milieu de gamme. Et bien que les grands noms pliables soient toujours susceptibles d’être chers pour l’instant, l’utilisation d’un chipset moindre peut aider à maintenir le coût en dessous des niveaux astronomiques.

Ailleurs, nous avons entendu que le Galaxy Z Flip pourrait même simplement avoir un chipset Snapdragon 855 standard, plutôt que la version Plus. Cela semble moins probable, mais pourrait encore réduire le prix.

Le Galaxy Z Flip est susceptible d’avoir moins d’objectifs que le Galaxy Fold, ci-dessus (Crédit d’image: TechRadar)

Appareil photo et batterie Samsung Galaxy Z Flip

Les seules fuites d’appareil photo qui se réfèrent spécifiquement à l’état du Samsung Galaxy Z Flip indiquent qu’il aura un appareil photo principal à double objectif 12MP, avec des objectifs standard et grand angle, tandis que l’appareil photo avant pourrait être un appareil photo 10MP.

Ailleurs, nous avons entendu parler d’un capteur 108MP couplé à un objectif zoom, mais cela se dirige probablement vers le Samsung Galaxy Fold 2, car il s’agit probablement d’un produit phare.

Quant à la batterie, elle serait de 3 300 mAh, ce qui la mettrait sur le petit côté. Il prend apparemment en charge une charge de 15 W, ce qui est «rapide» mais loin d’être aussi rapide que certains téléphones.

Il est également dit qu’il prend en charge le chargement sans fil et le chargement sans fil inversé. Cependant, la plupart de ces informations sur la batterie ne proviennent que d’une seule source, donc nous les prendrions avec une portion supplémentaire de sel.