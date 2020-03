Date de sortie du téléphone Microsoft Surface Duo, actualités, fonctionnalités

Le Microsoft Surface Duo est en train de devenir tout ce que nous avons toujours voulu du téléphone très attendu de Microsoft. Même si Microsoft ne l’appelle pas officiellement un smartphone.

Dévoilé lors de l’événement Surface d’octobre 2019 et récemment présenté dans un émulateur, le Surface Duo ressemble certainement à un téléphone compte tenu de ses fonctionnalités. Non seulement il peut passer des appels, mais il peut également être plié jusqu’à une taille qui tient confortablement dans une main et dans la poche de votre pantalon. De plus, il fonctionne sur Android, par filaire. Cependant, Microsoft l’a qualifié de “dispositif de communication” sur scène. Nous verrons donc s’il y a des surprises qui le disqualifient pour être considéré comme un téléphone approprié.

Pour être honnête, le Surface Duo ne se limite pas à sa fonction de téléphone. Il possède deux écrans de 5,6 pouces, mais lorsqu’il est déplié, il peut être utilisé comme un appareil de type tablette de 8,3 pouces. Il peut également être plié plus loin que plat – les 360 degrés complets – pour un mode de visualisation avant-arrière. En fait, le Surface Duo ressemble fortement à un autre nouvel appareil introduit lors de l’événement d’octobre 2019 – le Microsoft Surface Neo, une tablette à double écran plus grande qui exécute une version de Windows 10 optimisée pour la configuration à deux écrans.

Encore une fois, cela ressemble déjà à un appareil incroyable. En fait, Brian Sozzi, rédacteur en chef de Yahoo Finance, l’a qualifié de «super appareil» après avoir récemment repéré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, en utilisant une première version. Voici tout ce que nous savons sur le plus petit smartphone jusqu’à présent, que nous affinerons au fur et à mesure que les informations arriveront au cours des 12 prochains mois.

(Crédit d’image: Microsoft)

Le Microsoft Surface Duo arrivera dans les rues à temps pour la saison «vacances 2020», donc probablement avant décembre 2020. Nous ne savons pas combien cela coûtera, ni dans quelles régions il sera publié en premier. Astuce: avec deux écrans, ce sera cher.

Des rumeurs plus récentes ont laissé entendre que Microsoft pourrait lancer le Surface Duo beaucoup plus tôt que prévu, peut-être en avril ou en mai 2020. Pour l’instant cependant, nous n’avons aucune preuve solide que Microsoft s’écartera effectivement du calendrier qu’il avait initialement défini.

Nous ne savons pas non plus s’il sera vendu par des transporteurs sous contrat. Cela peut dépendre du fait que l’appareil est considéré comme un téléphone du tout et qu’il rentre dans cette catégorie de produits.

(Crédit d’image: Microsoft)

Conception, affichage et fonctionnalités de Microsoft Surface Duo

La Microsoft Surface Duo ressemble exactement à une version réduite de la Microsoft Surface Neo, une tablette à double écran également présentée lors de l’événement d’octobre 2019 de Microsoft. Mais comme un appareil portable plus petit qui permet aux utilisateurs de passer des appels, le Surface Duo est sans doute un téléphone pliable.

Le Surface Duo possède deux écrans de 5,6 pouces, mais contrairement à d’autres pliables, ses écrans sont en verre Gorilla – juste séparés par une charnière très visible. Bien que cela signifie qu’il ne s’agit pas d’une expérience aussi transparente que le Huawei Mate X ou le Samsung Galaxy Fold tout juste lancé, l’utilisation de verre durable éprouvé pourrait empêcher le Surface Duo de rencontrer des problèmes rencontrés par les premiers pliables – par exemple, l’écran en plastique du Galaxy Fold est toujours en panne, même après ses raffinements.

Déplié, le Duo s’étend jusqu’à 8,3 pouces – ce qui est juste plus grand que l’iPad Mini 5 avec son écran de 7,9 pouces. Il peut être plié plus loin que plat – les 360 degrés complets, permettant un verre de l’avant vers l’arrière. L’inverse est également vrai, car le Duo peut être rabattu, sans écran extérieur … le premier appareil portable depuis longtemps qui n’aura pas besoin d’un couvercle pour protéger ses écrans.

Le Duo fonctionnera sous Android – probablement tout ce qui vient après Android 10, qui a introduit la prise en charge des écrans pliables. Microsoft a déclaré sur scène que le Duo serait compatible avec toutes les applications Android et qu’il travaille actuellement en étroite collaboration avec Google pour créer des applications Android adaptées à la configuration à double écran.

Un émulateur a déjà été envoyé aux développeurs pour simuler la fonctionnalité double écran de The Duo. Grâce à un aperçu pratique de Neowin, nous avons déjà obtenu un aperçu de ce à quoi l’interface utilisateur pourrait ressembler, de certaines des applications Microsoft et Google et du fonctionnement du multitâche. Et comme nous sommes encore loin de la date de sortie réelle, cela devrait être un bon signe qu’il y aura beaucoup d’applications à double écran prêtes à peupler The Duo une fois qu’il sera sorti.

Cela le distingue du plus grand Surface Neo, qui exécutera Windows 10X – une version fourchue optimisée pour une activité double écran.

(Crédit d’image: Microsoft)

Plus de nouvelles sur Microsoft Surface Duo à venir

Avant sa révélation sur scène, le Surface Duo n’avait même pas fait l’objet de rumeurs – Microsoft a réussi à garder le téléphone secret, ce qui est un exploit incroyable de nos jours.

Pourtant, la société n’a pas trop dévoilé son nouvel ordinateur de poche, nous prévoyons donc que plus de nouvelles et de rumeurs feront surface (har) avant le lancement du Duo fin 2020. Continuez à vérifier lorsque nous en apprendrons davantage sur le fantastique nouvel appareil de Microsoft.