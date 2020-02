Date de sortie, histoire, distribution et mises à jour

Dernière mise à jour: 23 février 2020

Un endroit calme 2 se faufile dans les théâtres au printemps 2020, poursuivant l’histoire des monstres sensibles au son commencée dans le smash surprise du box-office de 2018. A Quiet Place 2 est la suite de A Quiet Place, avec John Krasinski (qui a également écrit et réalisé), Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe.

A Quiet Place a suivi la famille Abbott – Lee (Krasinski), Evelyn (Blunt), Regan (Simmonds) et Marcus (Jupe) – alors qu’ils naviguaient dans un monde où les extraterrestres aux capacités auditives extrêmement aiguës ont anéanti une grande partie de la population . Les Abbotts vivent dans une ferme où le silence est observé à tout moment pour éviter que des étrangers ne les trouvent et ne les tuent. Le monde de la famille est bouleversé lorsqu’une chaîne d’événements bruyants alerte les étrangers à leur domicile et ils doivent essayer de survivre du mieux qu’ils peuvent. Un endroit calme a fait beaucoup de bruit au box-office avec son local confiné mais complètement terrifiant. Au moment où il a quitté les théâtres, A Quiet Place avait empoché 188 millions de dollars au pays et plus de 340 millions de dollars dans le monde.

La production sur A Quiet Place 2 est terminée, mais de quoi parlera exactement le nouveau film? Voici ce que nous savons de la suite à venir.

Date de sortie 2020 d’A Quiet Place 2

A Quiet Place 2 sortira le 20 mars 2020. Mars 2020 s’annonce déjà comme un mois de compétition difficile au box-office. Pixar’s Onward sortira début mars, Bloodshot de Vin Diesel et The Hunt de Blumhouse sortiront la semaine suivante. Un film Pixar original, un film de super-héros avec un A-lister et l’un des films d’horreur les plus controversés depuis des années; parler d’une formidable programmation. Avec ces films déjà en salles et le remake de Mulan en direct de Disney la semaine suivante, A Quiet Place 2 devra travailler dur pour se démarquer. Nul doute que les nombreux fans qui ont aidé à générer des ventes au box-office pour le premier film reviendront pour voir la suite, mais cela ne signifie pas que ce ne sera pas une bataille acharnée au box-office.

John Krasinski est le directeur de A Quiet Place 2

John Krasinski reviendra pour diriger A Quiet Place 2. Il obtient également le mérite d’avoir écrit le script cette fois-ci, tout comme il l’a fait avec A Quiet Place. Cette suite sera la troisième fois de Krasinski en tant que réalisateur d’un long métrage, avec A Quiet Place et The Hollars de 2016 déjà à son actif. Krasinski s’est fait les dents en tant que réalisateur de la série à succès NBC The Office, sur laquelle il a également joué pendant neuf saisons.

Un endroit calme 2 Terrain

De précieuses informations sont encore disponibles sur l’intrigue d’A Quiet Place 2, malgré la sortie d’une bande-annonce complète et d’autres publicités à ce stade. L’histoire principale semble se dérouler presque immédiatement après l’original, avec Evelyn Abbott et ses enfants s’aventurant ailleurs après l’incendie de leur ferme. En chemin, ils rencontrent au moins deux nouveaux personnages, mais il n’est pas clair si ces personnes seront finalement des amis ou des ennemis. Le film comprend également des flashbacks au début de l’invasion extraterrestre apocalyptique.

Un endroit calme 2 Cast

Le public verra des visages familiers dans A Quiet Place 2. Emily Blunt reprendra son rôle d’Evelyn; Millicent Simmonds est de retour en tant que Regan; et Noah Jupe apparaîtra à nouveau sous le nom de Marcus. John Krasinski reviendra lui-même en tant que Lee dans des scènes de flashback, mais on ne sait pas combien il sera dans le film. Jusqu’à présent, deux acteurs supplémentaires ont été ajoutés à la distribution de A Quiet Place 2: Cillian Murphy en mars et Djimon Hounsou en août, ce dernier remplaçant le casting original de Brian Tyree Henry. Le personnage de Murphy s’appelle Emmett et obtient une quantité décente de temps d’écran dans la bande-annonce. Il est dans un état de désespoir et prêt à abandonner après des années de tourments extraterrestres. Les détails sur le personnage de Hounsou n’ont pas encore été révélés.

A Quiet Place 2 Trailer

Un endroit calme 2La première bande-annonce complète est sortie le 1er janvier 2020, juste à temps pour la nouvelle année. La suite a également reçu une place promotionnelle lors du Super Bowl le 31 janvier, qui a révélé que Krasinski reviendrait sous le nom de Lee Abbott, bien que dans les scènes se déroulant au début de l’invasion. Les deux vidéos peuvent être vues ci-dessus. Comme mentionné précédemment, les bandes-annonces ne donnent pas vraiment grand-chose en ce qui concerne l’intrigue. Pourtant, il y a des indices alléchants offerts par des choses vues très brièvement en eux.

