date de sortie mondiale confirmée

Après quelques semaines d’attente, les Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro ont déjà une date de lancement en dehors de la Chine. Celui qui était une annonce qui aurait eu lieu si la firme avait programmé dans le cadre du Mobile World Congress 2020 annulé, est désormais placé pour ce même mois de mars, qui sera lorsque les terminaux verront la lumière sur le sol occidental.

Les deux terminaux ont été officiellement présentés par la technologie asiatique en février dernier, attirant l’attention l’un sur l’autre grâce à Puissant processeur Snapdragon 865 et son appareil photo avec un capteur principal de 108 mégapixels. Les deux ont, en plus, un grand panneau avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et des batteries qui promettent la taille: 4780 mAh dans le cas du Mi 10 et 4500 mAh dans le Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro: date de sortie

C’est la marque elle-même qui a confirmé via ses canaux officiels ce vendredi la date à laquelle l’événement susmentionné aura finalement lieu, dans le but d’attirer une partie de l’attention qui allait au cours de la journée être destinée à Oppo et son Find X2 , Trouvez X2 Pro et Regardez.

Enfin, la présentation de Xiaomi aura lieu, donc, le lendemain 27 mars, où la société fournira tous les détails concernant les prix, les versions et les dates auxquelles ses produits phares les plus récents arriveront sur les différents marchés du monde.

