Date de sortie, prix et spécifications de la NVIDIA GeForce RTX 3080: toutes les rumeurs sur la RTX 3080

Les spéculations sur le Nvidia GeForce RTX 3080 commencent à s’accumuler. Avec les cartes graphiques Nvidia Turing sorties depuis près de deux ans à ce stade, nous constatons maintenant une tonne de fuites sur Nvidia Ampere. Et, la théorie populaire est que ce sera l’architecture graphique derrière la prochaine gamme de processeurs graphiques Nvidia GeForce.

Non pas que nous l’achetions entièrement, car Nvidia a tendance à publier des architectures graphiques pour les professionnels et les centres de données en premier, avant l’architecture orientée consommateur derrière GeForce. Il l’a fait lorsque Nvidia Volta a précédé Turing.

Pourtant, cela n’a pas empêché la rumeur de tourner sur Internet. La plus récente de ces rumeurs est celle d’une fuite de référence pour un GPU Nvidia avec 33 téraflops de performances en virgule flottante théorique. Bien que ce ne soit peut-être pas le RTX 3080 que nous attendions, il peut encore suggérer à quoi pourrait ressembler le GPU.

Nous sommes allés rassembler toutes les rumeurs, potins et indices Nvidia GeForce RTX 3080 en un seul endroit. Alors que de nouveaux graphiques Nvidia GeForce de nouvelle génération émergent, nous garderons cet article à jour avec les dernières spéculations et informations qui nous parviendront. Assurez-vous de le garder dans vos favoris.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Le prochain vaisseau amiral Nvidia GeForceQuand est-il sorti? TBACombien ça coûte? Probablement autour du même prix que le Nvidia GeForce RTX 2080

Dans le passé, les files d’attente Nvidia GeForce étaient séparées d’environ deux ans. Par exemple, la Nvidia GeForce GTX 1080 a chuté en mai 2016, avec la GeForce RTX 2080 qui lui a succédé en août 2018. Le temps entre la GTX 980 et GTX 1080 était un peu plus court, le premier étant arrivé en septembre 2014. Toujours comme un règle générale, nous avons toujours pu compter sur une nouvelle gamme de cartes graphiques tous les deux ans.

Cependant, en ce moment, le moulin à rumeurs suggère que nous allons voir la prochaine gamme GeForce faire une apparition au GTC, ou à la Conférence sur la technologie GPU en mars. Au cours des dernières années, cependant, cette conférence a entièrement tourné autour du centre de données et des produits professionnels, en particulier l’IA et les voitures intelligentes. Nous prévoyons que cette année sera la même. En fait, la rumeur selon laquelle Nvidia Ampere fera son apparition à cette conférence nous fait penser qu’il ne sera pas réellement derrière GeForce.

Nvidia Volta a fait une apparition à ce salon en 2018, mais il était exclusivement derrière les cartes Quadro et Tesla. Notre supposition est que si Nvidia va annoncer ses cartes graphiques de prochaine génération pour les jeux, cela aura lieu au Computex 2020 ou à l’E3 2020, similaire à la façon dont AMD l’a géré en 2019 avec Navi.

Avec la façon dont ces choses se passent généralement, nous ne saurons pas vraiment quand le RTX 3080 sera en route tant que Nvidia ne sera pas prêt à le savoir. En fait, nous ne saurons pas s’il s’appellera même le RTX 3080.

Prix ​​RTX 3080

Parce que nous sommes si loin d’une éventuelle version de GeForce RTX 3080, nous n’avons évidemment aucune idée du coût. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas faire de spéculations à ce sujet.

Les cartes graphiques Nvidia Turing ont vu un bond de prix important par rapport à leurs prédécesseurs Pascal, et nous nous attendons presque à ce que la même chose se produise avec tout ce qui vient ensuite. Cependant, nous avons entendu des rumeurs qui suggèrent que les cartes graphiques de prochaine génération seront plus abordables. Cela dit, cette rumeur tourne autour d’une autre rumeur selon laquelle les cartes seront fabriquées en utilisant le processus de fabrication Samsung 7nm EUV (ultraviolet extrême). Nous prendrions celui-ci avec un grain de sel.

Une chose qui doit absolument être prise en considération lorsque l’on parle du prix du RTX 3080 est «Big Navi». Lorsque Nvidia Turing a frappé les rues, AMD ne s’y est pas opposé. Même lorsque Team Red a abandonné la Radeon VII en février 2019, elle était totalement incapable de détrôner le RTX 2080. La concurrence s’est définitivement réchauffée depuis lors.

La Radeon RX 5700 et la Radeon RX 5600 XT ont toutes les deux entraîné une baisse des prix pour Nvidia, et la menace de “ Big Navi ” censé battre le RTX 2080 Ti de 30% pourrait forcer Nvidia à baisser ses prix pour rivaliser. Pourtant, nous ne connaîtrons pas le prix du RTX 3080 jusqu’à ce que nous voyions Nvidia lever le voile – ou du moins jusqu’à ce que des fuites plus importantes fassent surface.

RTX 3080 spécifications

Nous avons vu beaucoup de spéculations et de rumeurs très vagues autour des supposées spécifications du RTX 3080, mais il y a quelques constantes: ce sera 7 nm et sera plus rapide que le RTX 2080. Ce second devrait être super évident, bien sûr – pourquoi Nvidia sortirait-elle de nouvelles cartes graphiques si elles ne sont pas significativement plus rapides?

L’autre rumeur, le procédé de fabrication 7 nm, est beaucoup plus intéressante. Si vous avez suivi le smackdown AMD vs Intel au cours de la dernière année, vous savez probablement que l’une des choses qui a permis à AMD de rester au sommet du monde des processeurs est le fait qu’il a été en mesure d’adopter pleinement le 7 nm tandis qu’Intel, à moins quand il s’agit de bureau, étant bloqué à 14 nm. Si Nvidia est en mesure d’adopter un processus de fabrication de 7 nm pour le RTX 3080, AMD n’aura pas un temps aussi facile à tremper.

Si ces rumeurs sont vraies, cela signifierait que Nvidia pourrait considérablement augmenter les performances – jusqu’à 50% selon certaines rumeurs – tout en augmentant considérablement l’efficacité énergétique. Lorsqu’il est combiné avec DLSS, qui fera absolument partie de toutes les cartes graphiques que Nvidia proposera ensuite, cela pourrait potentiellement conduire à des cartes graphiques 4K pour la première fois dans le secteur de milieu de gamme.

NVIDIA GA103: 60 SM, mémoire graphique 320 bits 10 Go / 20 Go NVIDIA GA104: 48 SM, mémoire graphique 256 bits 8 Go / 16 Go pic.twitter.com/IaQt6mtQ4b 17 janvier 2020

Exactement à quel point le RTX 3080 serait beaucoup plus rapide et plus puissant, il est trop tôt pour le dire. Cependant, il existe un GPU Nvidia avec 33 téraflops, 24 Go de mémoire et une horloge à 1,11 GHz récemment repéré dans un benchmark. Bien que cette carte soit trop puissante pour être la RTX 3080, elle pourrait également suggérer à quoi pourrait ressembler la Nvidia GeForce RTX 3080.

Nous avons même vu des fuites de spécifications plus spécifiques, notamment une fuite du matériel KittyCorgi, qui suggère que le produit phare de Nvidia de prochaine génération pourrait potentiellement contenir jusqu’à 20 Go de VRAM. Bien sûr, c’est une fuite que nous prendrions avec une forte dose de sel, mais cela pourrait potentiellement prouver notre théorie que la prochaine architecture graphique que Nvidia annonce sera en fait pour les professionnels. Le Quadro RTX 6000, par exemple, contient 24 Go de GDDR6 – mais il coûte également 4000 $ (4066 £, 6999 $ AU).

En ce moment, si nous devions mettre notre argent de côté, nous suggérons que ces spécifications divulguées concernent une carte Nvidia Quadro ou Tesla, ou peut-être même la suite de la Nvidia Titan V.Quel que soit le GeForce RTX 3080, nous doutons sérieusement de l’avoir encore vu.

Mais ne vous inquiétez pas. Nous garderons les yeux ouverts pour la prochaine génération de GeForce, et nous serons sûrs de mettre à jour cet article dès que nous verrons des rumeurs de spécification RTX 3080 juteuses.