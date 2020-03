Date de sortie, prix, spécifications et caractéristiques du Moto G8

La gamme Moto G8 est apparemment enfin complète, car Motorola a maintenant annoncé le Moto G8 lui-même – un téléphone qui a bizarrement atterri longtemps après le Moto G8 Plus et le Moto G8 Play, et peu de temps après le Moto G Power et le Moto G Stylus .

Mis à part le moment du lancement confus, il y a potentiellement beaucoup à aimer dans le Moto G8, de sa caméra à triple objectif à son grand écran de 6,4 pouces. Mais c’est clairement l’un des combinés les plus basiques de la gamme, une grande partie de son attrait dépendra de son prix.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails de toutes les spécifications et fonctionnalités du Moto G8, ainsi que des informations sur la date de sortie probable et le prix du téléphone.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? La dernière entrée de la gamme Moto G économiqueQuand est-il sorti? Probablement dans les prochaines semainesCombien ça coûte? TBC, mais c’est sûr d’être abordable

Le Moto G8 est déjà disponible au Brésil, mais le reste du monde devra attendre encore un peu. La société affirme qu’elle sera lancée en Europe (probablement au Royaume-Uni), en Australie, en Amérique latine et en Asie “au cours des prochaines semaines”.

Fait intéressant, il n’y a aucune mention des États-Unis, il est donc possible que le Moto G8 n’y atterrisse pas. Là encore, peut-être qu’il va simplement atterrir en tant que Moto G, car un certain nombre de combinés Motorola récents ont baissé le nombre aux États-Unis.

Nous ne connaissons pas encore le prix, mais nous mettrons à jour cet article dès que nous entendrons quoi que ce soit. Pour référence, le Moto G7 a été lancé pour 299 $ / 239 £ / 399 $ AU, donc le Moto G8 pourrait être similaire.

(Crédit d’image: Motorola)

Conception et affichage du Moto G8

Le Moto G8 dispose d’un écran LCD 6,4 pouces 720 x 1560 (HD +) avec 269 pixels par pouce, un rapport d’aspect 19,5: 9 et un rapport écran / corps de 87%.

Cela, dans une autre bizarrerie, rend l’écran légèrement plus grand que l’écran de 6,3 pouces du Moto G8 Plus, mais sa résolution est inférieure à celle du Moto G8 Plus 1080 x 2280 (FHD +). C’est plus proche dans ce sens du Moto G8 Play 720 x 1520.

En ce qui concerne le design, le Moto G8 a une lunette en dessous de l’écran, une lunette mince au-dessus et une caméra perforée à objectif unique découpée dans l’écran. Retournez-le et vous verrez les caméras principales dans un bloc qui descend le long du bord gauche de l’arrière, tandis que le panneau arrière lui-même a un design texturé.

(Crédit d’image: Motorola)

Les dimensions sont de 161,27 × 75,8 × 8,95 mm, le poids est de 188,3 g et il a une conception hydrofuge, ce qui aide à le protéger contre la pluie légère et les déversements accidentels – mais notez qu’il n’est pas correctement étanche. Il est disponible en bleu ou blanc.

Caméra et batterie Moto G8

Vous disposez de trois caméras à l’arrière du Moto G8, en particulier une caméra principale 16MP f / 1.7, une ultra large 8MP f / 2.2 (avec un champ de vision de 118 degrés) et une macro 2MP f / 2.2, ce qui vous permet de vous concentrer sur des sujets à seulement 2 cm de distance. Il y a aussi une caméra 8MP f / 2.0 à l’avant.

La batterie est quant à elle saine à 4000 mAh, elle prend en charge une charge de 10 W (ce qui n’est pas particulièrement rapide par rapport à certains téléphones concurrents), et Motorola promet jusqu’à 40 heures de vie sur une seule charge.

(Crédit d’image: Motorola)

Puissance et caractéristiques du Moto G8

Le Moto G8 est alimenté par un chipset Snapdragon 665 de milieu de gamme et 4 Go de RAM. C’est la même chose que le Moto G8 Plus, le Moto G Power et le Moto G Stylus, donc cela ne manque pas par rapport au reste de la gamme.

Il dispose de 64 Go de stockage, d’un emplacement pour carte microSD et il exécute Android 10, et comme les autres téléphones Motorola, il s’agit d’une version presque standard d’Android 10, donc il y a un minimum de ballonnement.

Les ajouts proposés par Motorola sont généralement susceptibles d’être utiles, notamment des actions comme Moto Actions (commandes gestuelles) et Moto Gametime (un mode de jeu qui bloque les interruptions).

Le Moto G8 a également un scanner d’empreintes digitales à l’arrière, plus ce que Motorola décrit comme un haut-parleur «puissant» et un port casque de 3,5 mm, donc compte tenu de son grand écran, il pourrait constituer un appareil multimédia à budget décent.