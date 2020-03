Date de sortie PS5, spécifications, actualités et fonctionnalités de la PlayStation 5 de Sony

PS5 (ou PlayStation 5) est la PlayStation de nouvelle génération, sortie fin 2020. Sony est resté assez discret sur sa console de nouvelle génération, mais la société nous a récemment donné notre premier regard officiel derrière le rideau lors de son premier événement de révélation PS5 .

L’architecte système en chef de la PS5, Mark Cerny, nous a plongé dans l’architecture système de la PS5, révélant le fonctionnement technique interne de la PS5.

Et pendant que nous attendons toujours de savoir à quoi ressemblera la console, et à quels jeux nous allons y jouer, au moins nous savons maintenant (presque) précisément comment les entrailles de la console fonctionneront, et à quel point elles seront puissantes être.

Alors, que savons-nous d’autre sur la PS5 jusqu’à présent? Des nouvelles ont commencé à couler sur la console au début de 2019, lorsque Mark Cerny, a confirmé que la société travaillait sur le successeur de la PS4 Slim et de la PS4 Pro.

Depuis lors, Sony nous a fourni des informations telles qu’une fenêtre de sortie officielle PS5, un logo, un nom, des spécifications et quelques détails clés sur les fonctionnalités.

Vous voulez tous les détails juteux? Voici tout ce que nous savons sur la PS5 jusqu’à présent – et ce que nous espérons sera révélé à l’approche du lancement.

[UPDATE: WRC 9 has been confirmed for PS5 and Xbox Series X. Read on to find out more.]

PS5: faits marquants

Qu’Est-ce que c’est? La Sony PS5 est la console PlayStation de nouvelle génération, remplaçant la PS4 Slim et la PS4 Pro.Quand sortira-t-il? “Holiday 2020” aux Etats-Unis, explique Sony, donc entre octobre et décembre 2020. Que puis-je y jouer? Seuls quelques titres ont été confirmés, mais attendez-vous à toutes les grandes franchises de Sony, ainsi qu’à des exclusivités en développement comme Ghost of Tsushima.La PS5 aura-t-elle la VR? Oh oui. La console de nouvelle génération sera compatible avec le matériel PSVR actuel, et il y a aussi des rumeurs de PSVR 2.Combien coûtera la PS5? La PS4 et la PS4 Pro étaient toutes deux à 399 $ / 349 £ au lancement, mais nous nous attendons à ce que la PS5 coûte un peu plus cher. Des fuites ont suggéré autour de la barre des 499 $.Puis-je jouer à des jeux PS4 sur PS5? La PS5 sera certainement rétrocompatible avec “presque tous” les jeux PS4 – les générations précédentes restent à confirmer. Il sera lancé avec le soutien de la majorité des 100 meilleurs jeux PS4, selon Mark Cerny de Sony.Le coronavirus retardera-t-il la sortie de la PS5? Sony a confirmé que la date de sortie de la PS5 n’est pas actuellement retardée par le coronavirus.

God of War (Crédit d’image: SIE) (Crédit d’image: SIE Santa Monica Studio)

Sony a officiellement confirmé que la PS5 sortira “à temps pour les vacances 2020” aux États-Unis, donc probablement entre octobre et décembre 2020. Une fuite a suggéré que la date de sortie serait le 20 novembre 2020 mais cela reste à confirmer – mais c’est dans la bonne fenêtre, et il faudrait du temps avant Noël pour recevoir ces commandes.

Cela mettrait la PlayStation 5 en concurrence directe avec la Xbox Series X de Microsoft (anciennement Xbox Project Scarlett), qui sortira au cours de la même période. Jeu sur.

Selon un PR Sony, la date de sortie de la PS5 n’a pas été retardée par le coronavirus.

Nous nous attendons à connaître la date de sortie officielle de la PlayStation 5 dans les mois à venir, n’ayant pas été révélée lors de la conférence technique du 18 mars.

Prix ​​PS5

Échouement de la mort (Crédit image: Kojima Productions)

Sony n’a pas encore officiellement confirmé le prix de la PS5 et, selon la société, c’est parce qu’il n’a pas encore décidé combien coûtera la console de nouvelle génération.

Dans un appel aux résultats trimestriels (via Spiel Times), le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, a révélé que la société n’avait toujours pas fixé le prix de la PS5.

“Ce qui n’est pas très clair ou visible, c’est parce que nous sommes en concurrence dans l’espace, il est donc très difficile de discuter de quoi que ce soit sur le prix à ce stade, et selon le niveau de prix, nous devrons peut-être déterminer la promotion que nous sommes va se déployer et combien nous sommes prêts à payer “, a expliqué Totoki.

«Premièrement, nous devons absolument contrôler le coût du travail, le coût du personnel, il doit être contrôlé, et la montée en puissance initiale, combien pouvons-nous préparer au départ, nous travaillerons sur la production et les ventes et nous devrons préparer le bon volume que nous lançons “, a poursuivi Totoki.

“C’est un jeu d’équilibre, il est très difficile de dire quoi que ce soit de concret à ce moment”, a déclaré Totoki. Mais nous savons que Sony vise “le meilleur équilibre afin que nous soyons rentables dans la vie, pendant la durée de cette produit.”

Bien que Sony n’ait pas fixé de prix, il y a eu des rumeurs sur le coût de la PS5. Une telle rumeur a suggéré que la console coûterait 499 $ en Amérique du Nord lors de son lancement.

Naturellement, cela devrait être traité avec scepticisme, mais ce serait une bonne nouvelle si la console était lancée à ce prix, car elle n’est que de 100 $ de plus que le prix de lancement de la PS4 et de la PS4 Pro.

(Crédit d’image: charnsitr / Shutterstock.com)

Cependant, un rapport à Bloomberg suggère que la hausse des coûts des pièces de mémoire flash DRAM et NAND – cruciale pour le bon fonctionnement du processeur intégré de la console, et également en forte demande pour les nouvelles versions de smartphones – rend difficile l’équilibrage des livres pour le prix de détail PS5 , et que Sony pourrait même différer sa décision de prix pour déterminer le coût à assumer pour les consommateurs.

Le rapport indique que les coûts de fabrication devraient atteindre 450 dollars par console – environ 350 livres sterling / 670 dollars australiens. Il est donc très probable que le RRP commence au-dessus de cela, pas moins de 470 £, et probablement plus proche du prix de 499 $ avec lequel la Xbox One (et Xbox One X) a été lancée pour la première fois.

Les plans de Microsoft pour la Xbox Series X sont essentiels ici, car Sony pourrait bien décider de vendre le matériel à une légère perte pour rester compétitif avec l’autre console. La PS4 a bénéficié d’un coût inférieur à celui de la Xbox One, et Sony ne voudra probablement pas inverser cette tendance pour cette génération.

Nous pouvons nous attendre à ce que le prix de la console soit conforme à la technologie qu’elle utilise, mais Sony devra également être conscient de sa concurrence. Il est peu probable, avec la Xbox Series X, que Microsoft répète l’erreur qu’elle a commise en lançant la Xbox One à un prix prohibitif, donc Sony devra s’assurer qu’il ne fait pas une erreur similaire en rendant la PS5 trop chère .

En ce qui concerne la PS5 et la Xbox Series X, les joueurs considèrent le “ prix abordable ” comme le facteur le plus important selon un sondage Twitter du co-créateur de Mortal Kombat, Ed Boon. Boon a demandé aux utilisateurs de Twitter quelle était la chose la plus importante pour eux en ce qui concerne les consoles de nouvelle génération.

Le sondage a reçu un total de 50 295 réponses, une majorité de 37,5% des utilisateurs affirmant que le «prix abordable» était le facteur le plus important. Les «jeux de dernière génération» (compatibilité ascendante AKA) arrivent en deuxième position avec 30%, les «meilleurs graphismes» reçoivent 19,2% des votes, tandis que les «jeux exclusifs» sont les moins importants avec seulement 13,2% des votes.

Il convient de noter qu’un sondage Twitter ne reflète pas exactement la base de joueurs globale, d’autant plus qu’il est peu probable que les jeunes joueurs soient sur la plate-forme. Ainsi, bien que ce sondage puisse être utile comme guide, la réalité est probablement beaucoup plus complexe. Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à ce que le prix soit un facteur clé pour que les joueurs choisissent une PS5 ou une Xbox Series X – même si ce n’est pas le plus important.

Spécifications PS5

Fantôme de Tsushima (Crédit d’image: SuckerPunch) CPU: Processeur basé sur AMD Zen 2 avec 8 cœurs à 3,5 GHz (fréquence variable)GPU: 10.28 TFLOP, 36 CU à 2.23GHz (fréquence variable)Architecture GPU: RDNA personnalisé 2Interface mémoire: 16 Go de mémoire GDDR6 / 256 bitsBande passante mémoire: 448 Go / sStockage interne: SSD 825 Go personnaliséDébit d’E / S: 5,5 Go / s (brut), typique 8-9 Go / s (compressé)Stockage extensible: Logement SSD NVMeStockage externe: Prise en charge du disque dur USB (jeux PS4 uniquement)Lecteur optique: Lecteur Blu-ray 4K UHD

Sony a finalement levé le capot de la PlayStation 5 lors de son premier événement officiel de révélation PS5, nous donnant une meilleure idée des spécifications que la console de nouvelle génération offrira. Mais qu’en pensons-nous?

Ce qui est intéressant jusqu’à présent, c’est l’engagement de Sony envers le silicium personnalisé, en mettant l’accent sur l’élévation des capacités de jeu au niveau suivant, sans aliéner les développeurs désormais à l’aise avec le développement sur PS4. Le matériel personnalisé de la PS3 s’est avéré être un élément difficile à maîtriser pour les développeurs, mais la PS5 vise à être aussi conviviale que possible pour les développeurs.

(Crédit d’image: Sony)

L’importance du SSD

Comme cela a déjà été exploré, le SSD est la clé de l’expérience PlayStation 5. Le stockage interne sera intégré à 825 Go pour le SSD personnalisé – c’est moins que ce que vous trouverez sur la Xbox Series X, mais avec une implémentation tout aussi intelligente de la technologie.

Les SSD ne se chargent pas seulement plus rapidement, mais permettent en théorie de plus grands mondes ouverts. Les développeurs n’ont pas besoin de créer des jeux avec des mondes plus petits en raison des limitations des disques durs mécaniques, tandis que les SSD permettront également d’utiliser la mémoire système plus efficacement.

Les SSD ont plus de bande passante, donc les données peuvent être chargées à partir du SSD en cas de besoin, plutôt que des tas de données potentiellement inutiles chargées dans la RAM. En termes de gameplay pur, cela signifie que les jeux souffriront moins de la texture contextuelle, tandis que les temps de chargement seront considérablement réduits lors de l’utilisation de l’option de déplacement rapide d’un jeu. Le démarrage à partir de la veille devrait également être beaucoup plus rapide.

En ce qui concerne le stockage extensible, Sony semble autoriser les lecteurs PC NVMe standard, plutôt que les systèmes de stockage propriétaires sur lesquels Xbox s’appuiera principalement. Cependant, il n’y a pas beaucoup de disques sur le marché en ce moment qui utilisent l’interface PCIe 4.0 requise – ils doivent être capables d’une vitesse de transfert d’au moins 5,5 Go / s.

“Les lecteurs PC NVMe fonctionneront sur PlayStation 5”, a déclaré Cerny. “Le seul problème est que la technologie PC est considérablement derrière la PS5. Il faudra un certain temps pour les nouveaux disques PCIe 4.0 avec la bande passante nécessaire pour correspondre aux spécifications de Sony pour arriver sur le marché.”

Les jeux PS4 sur PS5 fonctionneront très bien s’ils sont enregistrés sur un disque dur normal, cependant, vous n’aurez donc pas besoin de puiser dans ce précieux espace SSD inutilement.

(Crédit d’image: Sony)

Un processeur et un GPU personnalisés – ce que cela signifie pour la compatibilité descendante

Nous savions déjà que Sony utilisera la technologie de processeur CPU Zen 2 d’AMD, avec huit cœurs et 16 threads. Le flux de révélation, cependant, a également révélé que la PS5 fournira des fréquences de 3,5 GHz – ainsi, la PlayStation 5 exécuterait 8x Zen 2 Cores à 3,5GHz (à des fréquences variables) sur les 8x Jaguar Cores de la PS4 à 1,6GHz. C’est un énorme bond en performance.

Passez au GPU et vous regardez le GPU AMD RDNA 2, lui-même personnalisé. Il utilise 36 unités de calcul limitées à 2,23 GHz. Un pic de performance de calcul de 10,28TF a été déclaré.

(Crédit d’image: Sony)

Ce qui est intelligent, c’est que la combinaison permet à la PS5 de gérer facilement la compatibilité descendante de la PS4 – grâce à l’architecture GPU plutôt qu’à des heures de codage. Presque tous les 100 meilleurs jeux PS4 seront entièrement compatibles au lancement. Les jeux PS4 seront pris en charge nativement sur le silicium GPU, mais ici, le GPU semble émuler des puces graphiques PS4 et PS4 Pro, ce qui est une solution étrange, et pas aussi intéressante que la méthode de la Xbox Series X, qui sera également capable de faire évoluer le précédent. Jeux de génération Xbox et ajout de HDR à des titres auparavant sans HDR.

Technologie audio 3D Tempest

La plus grande révélation de la journée a peut-être été la prise en charge audio 3D, grâce au nouveau moteur Tempest. C’est un système incroyablement puissant: si le PSVR peut prendre en charge “50 sources sonores assez décentes”, selon Cerny – le système audio distinct du PSVR étant l’un des systèmes audio les plus complexes du jeu en ce moment – le moteur Tempest de la PS5 peut prendre en charge des centaines .

L’exemple utilisé par Cerny le décrit en termes de précipitations. Aujourd’hui, le son de la pluie dans un jeu est une seule piste audio, mais la PS5 serait théoriquement capable de vous permettre d’entendre des gouttes de pluie individuelles, par rapport à l’endroit où se trouve le personnage du joueur.

“Où nous nous sommes retrouvés est une unité avec à peu près la même puissance SIMD (instruction unique, données multiples) et la bande passante que les huit cœurs Jaguar de la PS4 combinés”, a déclaré Cerny.

(Crédit d’image: Sony)

“Si nous devions utiliser les mêmes algorithmes que le PSVR, cela suffit pour quelque chose comme cinq mille sources sonores – mais bien sûr, nous voulons utiliser des algorithmes plus complexes, et nous n’avons pas besoin de quelque chose comme ce nombre de sons.”

Peut-être le meilleur de tous est la façon dont vous pourrez en faire l’expérience – même une paire d’écouteurs modestes au lancement sera en mesure de profiter du sens de la présence et de la directionnalité que Sony promet ici, la société s’engageant également à prendre en charge plus tard le multi -des systèmes surround avec la technologie.

(Crédit d’image: Sony)

Mais c’est un projet en cours pour Sony. Pour modéliser avec précision le positionnement des données surround, Sony doit créer une carte de fonction de transfert liée à la tête, ou HRFT. Essentiellement, c’est un algorithme distinct qui fonctionne mieux si le système connaît la forme précise de vos oreilles.

“Peut-être que vous nous enverrez une photo de votre oreille, et nous utiliserons un réseau de neurones pour choisir le HRTF le plus proche dans notre bibliothèque”, le taquina Cerny. “Peut-être que vous allez nous envoyer une vidéo de vos oreilles et de votre tête, et nous allons en faire un modèle 3D et synthétiser le HRTF. Peut-être que vous jouerez à un jeu audio pour régler votre HRTF, nous serons subtilement en le modifiant au fur et à mesure que vous jouez, et en jouant sur le HRTF qui vous donne le meilleur score, ce qui signifie qu’il vous correspond le mieux.

“C’est un voyage que nous allons tous entreprendre au cours des prochaines années. En fin de compte, nous nous engageons à permettre à chacun de faire l’expérience de ce prochain niveau de réalisme.”

Conception PS5

(Crédit d’image: Lets Go Digital)

Il n’y a toujours pas de révélation officielle de ce à quoi ressemblera la PS5. Donc pour l’instant, nous avons affaire à la spéculation. Nous avons vu plusieurs images divulguées du kit de développement PS5, chacune montrant le même design de console, ainsi que le rendu ci-dessus basé sur l’une de ces images, gracieuseté de Let’s Go Digital).

Que nous montre le rendu ci-dessus? Il existe un certain nombre de boutons: marche / veille, réinitialisation, éjection (pour le lecteur Blu-ray double lecture de 100 Go), initialisation du système et initialisation du réseau, le tout à l’avant gauche. Il existe également un certain nombre de voyants d’état, numérotés de «0» à «7», qui se rapportent probablement aux cœurs de processeur engagés, mais qui pourraient également être des voyants d’état pour les contrôleurs connectés.

À droite se trouvent six ports USB (un port USB 2.0 et cinq ports USB 3.0 probables – le dernier port étant masqué par un câble). Un petit cercle au-dessus pourrait bien être une caméra intégrée à la console, selon des dépôts de brevets antérieurs.

Fait intéressant, les pieds en caoutchouc semblent être sur le côté supérieur de la console, ce qui suggère que les développeurs sont encouragés à retourner la console pour les tests de résistance et la commodité, ou à les empiler lorsque vous travaillez sur des jeux exigeants.

Cependant, ces images ne doivent être utilisées que pour spéculer sur la conception finale de la console grand public, plutôt que de la considérer comme entièrement indicative sur la machine à venir. Si nous regardons les anciens kits de développement PlayStation, le produit final ressemble rarement au kit de développement.

Les kits de développement sont spécialement conçus pour être robustes et prendre en charge une console fonctionnant sous une charge extrême afin de permettre aux développeurs de pousser leurs créations au maximum sans faire frire le matériel sur lequel ils travaillent. Ils sont également conçus pour aider les développeurs à détecter tout défaut dans la conception matérielle finale de la PS5.

Sony étant à plusieurs mois du lancement de la PlayStation 5, son équipe a tout le temps pour créer quelque chose d’un peu moins étranger.

(Crédit d’image: TechRadar)

Bien que nous ne sachions pas exactement à quoi ressemblera la PS5, Sony a révélé le logo officiel de la PS5 au CES 2020. Il s’agit essentiellement du logo PlayStation 4 avec un «5» remplaçant le «4».

Mais le président de Sony PlayStation, Jim Ryan, a taquiné lors du keynote de Sony au CES: «il y aura beaucoup à partager sur la PS5 dans les mois à venir. Et nous sommes impatients de partager plus de détails, y compris le contenu qui mettra en valeur la plate-forme et l’avenir du jeu ”.

Nous nous attendons à ce que Sony héberge une autre révélation de PS5 vers juin ou juillet pour révéler le prix et la conception de la console – de la même manière que pour la PS4.

Contrôleur PS5

(Crédit d’image: Office japonais des brevets / Sony)

La PS5 sera livrée avec un nouveau contrôleur, selon Sony. Le contrôleur PS5 (nous ne connaissons pas encore le nom officiel, bien que DualShock 5 soit une bonne supposition) inclura un retour haptique pour remplacer la technologie de rumble du DualShock 4, conçue pour améliorer le retour du contrôleur et donc l’immersion du joueur.

Le contrôleur PS5 comportera également des déclencheurs adaptatifs qui, selon Sony, ont été “intégrés aux boutons de déclenchement (L2 / R2)”. Ces déclencheurs adaptatifs permettront aux développeurs de programmer la résistance des déclencheurs pour simuler des actions plus précisément.

Dans une interview avec Business Insider Japan (traduit par Gematsu), le PDG de SIE, Jim Ryan, a déclaré: «L’audio 3D et le support de rétroaction haptique du contrôleur sont également des choses qui, lorsque vous les essayez, vous serez surpris de l’ampleur du changement sont. Même jouer au jeu de course Gran Turismo Sport avec une manette PlayStation 5 est une expérience complètement différente. Bien qu’il fonctionne bien avec le contrôleur précédent, il est impossible de revenir en arrière après avoir expérimenté la surface détaillée de la route via un contrôle haptique et jouer en utilisant les déclencheurs adaptatifs. “

PS5: à quoi vais-je jouer?

(Crédit d’image: Naughty Dog)

La majorité de la bibliothèque PS4, y compris les jeux PSVR, sera prise en charge par la PS5; cela est bien connu. Mais nous entendons maintenant parler de jeux PS5 confirmés – et selon la rumeur.

À ce stade, tout jeu PS4 de première partie dans le pipeline – de Ghost of Tsushima à The Last of Us 2, serait le candidat idéal pour les mises à niveau inter-générations PS5. Nous avons également entendu suffisamment de discussions autour d’une suite d’Horizon Zero Dawn et d’un nouveau jeu God of War pour supposer que nous verrons les deux atterrir sur la console PS5.

Et bien que nous ne sachions pas grand-chose sur les exclusivités PS5, nous savons que Sony continuera de se concentrer sur les “jeux solo puissants axés sur la narration” avec la PS5.

Mais qu’en est-il des titres tiers? Nous avons eu la confirmation que le nouvel IP Godfall de Gearbox arrive exclusivement sur PS5, tout comme un titre de Bluepoint Studios qui serait un remake de Demon’s Souls. Nous verrons également un remake du classique culte de THQ Nordic Gothic, Gollum, WRC 9 et Outriders atterrir sur PS5. En outre, Ubisoft a confirmé que Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine, et Gods and Monsters arrivent tous sur Xbox Series X et PlayStation 5 – avec un nouvel Assassin’s Creed et Far Cry selon la rumeur qui viendrait également sur les plateformes. Nous savons également que Rainbow Six Siege sera disponible sur PS5 et Xbox Series X dès son lancement.

Il est probable que nous verrons également Starfield et The Elder Scrolls 6 arriver sur PS5 et Xbox Series X.

De plus, EA a non seulement annoncé que Battlefield 6 arrivera sur Xbox Series X et PS5, mais la société a chanté les louanges des machines de nouvelle génération entrantes lors d’un appel d’investisseurs.

“La puissance des nouvelles consoles va être considérablement supérieure à celle des consoles existantes”, a déclaré le directeur financier d’EA, Blake Jorgensen.

“Nous pouvons faire beaucoup plus [with PS5 and Xbox Series X]. Ce que nous faisons va éblouir les esprits. “

Bien que ce soit un bon début, nous nous attendons à ce que beaucoup plus de jeux tiers soient annoncés dans les prochains mois.

Selon une enquête de GDC, en ce qui concerne l’intérêt des développeurs, il semble que la PS5 bat déjà la Xbox Series X – et la Nintendo Switch.

C’est selon l’enquête de GDC sur l’état de l’industrie du jeu 2020, qui a interrogé 4000 développeurs de jeux sur divers sujets de l’industrie avant GDC 2020 en mars. Et, bien sûr, les consoles de nouvelle génération étaient en tête de liste.

Lorsqu’on leur a demandé sur quelle plate-forme ils envisageaient de lancer leur prochain projet, 23% des personnes interrogées ont déclaré la PlayStation 5, tandis que 17% ont déclaré la Xbox Series X et 19%, la Nintendo Switch.

En ce qui concerne la plate-forme, les développeurs sont les plus intrigués, la PS5 est à nouveau en tête du peloton en ce qui concerne les consoles, avec 38%, mais le Switch n’est que juste derrière avec 37%. Encore une fois, la Xbox Series X est sérieusement à la traîne, suscitant l’intérêt de seulement 25% des développeurs.

L’enquête a également révélé que 10% des développeurs travaillent actuellement sur un jeu pour les consoles de nouvelle génération.

Cependant, bien que nous connaissions quelques jeux tiers en préparation pour la PS5, il n’y a toujours pas de confirmation sur les titres de lancement de la PS5, mais nous nous attendons à ce que les jeux propriétaires prennent la tête.

De plus, Sony a confirmé que la PS5 donnerait la priorité aux jeux AAA par rapport aux jeux indépendants dans le but de se concentrer sur les “joueurs sérieux”.

Et une PS5 Pro?

(Crédit d’image: Shutterstock)

Des rumeurs ont surgi suggérant que Sony doublerait en lançant la PlayStation 5 Pro en même temps que son modèle de base PS5.

Repéré par Wccftech, le journaliste de jeux japonais Zenji Nishikawa a fait cette affirmation dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, et bien que ce genre de chose ne soit normalement pas considéré comme une piste solide, Nishikawa s’est avéré correct dans le passé avec ses prédictions sur la PS4 Pro et Switch Lite.

Selon Nishikawa, la PS5 Pro coûtera environ 100 à 150 $ de plus que la console PS5 de base. Le rapport indique que Sony adopte cette approche car il a “reconnu l’intérêt pour un modèle haut de gamme et veut donner aux joueurs ce qu’ils veulent dès le début de la génération”.

L’utilisateur de NeoGaf FXVeteran (via TweakTown) a depuis ajouté de l’huile sur le feu en affirmant que Sony prévoyait de sortir deux modèles PlayStation 5 en même temps: une PS5 Pro et une PS5, la PS5 Pro étant “haut de gamme” pour rivaliser avec les versions potentielles itérativement plus puissantes de la Xbox Series X.

Bien qu’une PlayStation 5 Pro soit probablement sur les cartes, nous ne pensons pas qu’elle sortira en même temps que la PS5 ordinaire. À notre avis, il est plus probable que Sony attende environ trois ans (2023) avant de mettre à niveau la console – cela se produit généralement au milieu du cycle et le cycle de vie de la PS5 est estimé à environ six à sept ans.