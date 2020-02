Casa de Papel saison 4: Video, dates et nouvelles confirmations des épisodes sur Netflix

Depuis plus de deux ans, la maison du papier est l’une des séries télévisées les plus populaires d’Europe. Ce succès, comme nous le savons bien, est principalement dû à l’intrigue frénétique et convaincante, parsemée d’un casting littéralement parfait. Mais prenons un peu de recul. La maison du papier est lancée pour la première fois sur Netflix en 2017 et raconte, au cours des deux premières saisons, l’histoire d’un voleur ambitieux, le professeur, qui après avoir recruté 8 voleurs différents décide de mettre en œuvre un coup d’État à la Monnaie d’État espagnole. Comme nous le savons tous, cependant, Netflix a publié la troisième saison de la série l’année dernière au cours de laquelle des voleurs ont pris d’assaut la Banque d’Espagne. La troisième saison s’est donc terminée avec de nombreux problèmes non résolus et, pour cette raison, Netflix a annoncé l’arrivée de Paper House 4. 3 avril 2020en fait, la quatrième saison de la célèbre série télévisée atterrira officiellement sur le catalogue en ligne de la plateforme américaine. Voyons donc plus de détails sur ce qui se passera dans les prochains épisodes ci-dessous.

Casa de papel saison 4: voici toutes les actualités de la série TV

Contrairement aux saisons précédentes, la quatrième saison sera apparemment beaucoup plus lente. C’est ce qu’a déclaré le showrunner de la série qui, en même temps, n’a pas exclu d’éventuels rebondissements au cours des épisodes. À ce jour, de nombreux spoilers et rumeurs circulent en ligne, mais la plupart sont en faveur de Nairobi. En effet, joué par Alba Flores, le voleur est touché par une balle à la fin de la troisième saison. Apparemment, cependant, la récente bande-annonce publiée sur Netflix sur YouTube semble nier la mort de ce dernier.

Il est également confirmé que la quatrième saison ne sera pas la dernière et que la production travaille déjà sur les futures saisons 5 et 6. À ce jour, ce sont donc les détails rendus publics. Restez connecté pour plus de nouvelles.