D’autres images du Motorola Edge + apparaissent: c’est tout ce que nous savons à ce sujet

Le Motorola Edge + serait le premier smartphone haut de gamme de la marque sur une longue période. Parmi ses caractéristiques phares, il y aurait la connectivité 5G et un écran à 90 Hz.

Le célèbre coupable Evan Blass a publié sur son profil Twitter une série d’images correspondant censément au Motorola Edge +, le dispositif attendu avec lequel la firme désormais asiatique chercherait à concurrencer à nouveau les meilleurs du secteur.

Les images publiées par Evan Blass coïncident principalement avec les rendus publiés il y a plusieurs jours par le leaker OnLeaks. Dans les deux cas, on observe un affichage en cascade, une perforation dans la partie supérieure du panneau – à travers laquelle émerge la caméra frontale – et un module photographique composé de plusieurs capteurs.

Le Motorola Edge +, selon des informations publiées par des médias tels que XDA-Developers, aurait un écran OLED de 6,67 pouces et une résolution de 2340 x 1080 pixels. La chose la plus intéressante, cependant, est que sa fréquence de rafraîchissement passerait à 90 Hz, une fonctionnalité qui sera présente dans la grande majorité des smartphones premium annoncés tout au long de 2020.

Cet équipement serait également compatible avec la connectivité 5G que de nombreux opérateurs ont déjà commencé à déployer à travers le monde. Pour le rendre possible, Motorola aurait utilisé le Snapdragon 865 SoC, le plus avancé de Qualcomm, et le modem X55, qui fonctionne conjointement avec le processeur et permet cette connectivité.

Dans le domaine photographique, le Motorola Edge + aurait un appareil photo principal de 108 mégapixels, comme on peut le voir à l’arrière de l’équipement. À côté, il y aurait deux capteurs supplémentaires, mais les caractéristiques sont, pour le moment, une quantité inconnue.

Concernant l’autonomie, XDA-Developers indique que l’équipe aurait une batterie de plus de 5000 mAh, ce qui équivaut à d’autres équipes telles que le Galaxy S20 Ultra. Il aurait également un lecteur d’empreintes digitales situé sous l’écran et la dernière version du système d’exploitation Android.

Motorola a organisé un événement de présentation dans le cadre du Mobile World Congress de Barcelone, il est donc possible que la présentation du Motorola Edge + ait eu lieu alors. La menace du coronavirus (COVID-19) a cependant forcé l’annulation du congrès et de la conférence de presse du fabricant, ce qui rend probable que les plans de la marque ont été modifiés en conséquence.