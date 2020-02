David Jaw de Trupanion utilise l’apprentissage automatique pour faciliter de meilleurs soins aux animaux – .

David Jaw et son chien Hank, un Malamute d’Alaska. (Photo gracieuseté de David Jaw)

Beaucoup de gens ont un projet pour lequel ils sont attirés ou se considèrent particulièrement bons. En tant que chef du département de science des données chez Trupanion à Seattle, les projets de David Jaw concernent en fait les animaux de compagnie.

Jaw, le dernier Geek de la semaine de ., utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour automatiser les réclamations d’assurance médicale pour les animaux de compagnie, en rationalisant le processus et en éliminant le souci de ce qui est couvert ou non.

Né et élevé dans une banlieue près de Toronto, la famille de Jaw a déménagé à Albuquerque, N.M., à l’âge de 13 ans. Il y est resté à l’université, où il a étudié le génie mécanique, poursuivant un rêve d’enfant de concevoir des avions et des vaisseaux spatiaux.

«Deux ou trois ans après le premier cycle, j’ai réalisé que mes pairs pouvaient suivre les cours d’aérospatiale en moins de la moitié du temps, avec une meilleure qualité que moi», a expliqué Jaw. «Cette relation s’est inversée pour les cours de mathématiques et de calcul numérique. J’ai décidé de me concentrer sur un chemin qui m’est venu plus naturellement. »

Les applications d’intelligence artificielle actuelles accomplissent généralement leur tâche de formulation d’une recommandation. Imaginez un moment où nous aurons suffisamment confiance en nos modèles pour permettre une action physique.

Jaw a bougé pendant un an ou deux après l’université, vivant des gains de poker.

“Le poker a commencé comme une solution à un problème à court terme”, a déclaré Jaw. «Je travaillais 30 à 35 heures par semaine dans un centre d’appels pour la première moitié de mon premier cycle. Mes notes étaient nulles et ma vie sociale était inexistante. Lorsqu’un de mes copains a gagné 15 000 $ dans un tournoi de poker en ligne, je lui ai demandé des conseils, j’ai lu quelques livres et j’ai rapidement transformé le poker en ligne en une source de revenus constante. »

Jaw a gagné deux fois plus en jouant au poker que dans ce centre d’appels et il est resté son «coup de main» tout au long de ses 20 ans. Il a même passé un an à jouer au poker à plein temps comme expérience.

“Les gains étaient plus élevés qu’un emploi d’ingénieur typique, mais pas d’une marge suffisamment importante pour compenser les inconvénients d’un horaire de travail irrégulier et de l’absence de satisfaction au travail”, a-t-il déclaré. «Aucun regret cependant. Je suis sorti de l’expérience avec une plus grande résilience mentale et un groupe d’amis à vie. »

Les études supérieures et battre les gens à un jeu de cartes ne le faisaient plus pour Jaw et il voulait quelque chose de nouveau quand il a déménagé à Seattle avec sa femme maintenant. Il a tourné son attention vers la science des données et un emploi chez Trupanion.

«Il n’a pas fallu longtemps pour remarquer l’opportunité de l’apprentissage automatique pour avoir un impact significatif chez Trupanion», a-t-il déclaré. «Nous avons une forte culture autour de la collecte d’informations haute fidélité et une excellente équipe d’entrepôt de données qui s’exécute selon nos principes chaque jour. Les obstacles auxquels nous sommes confrontés en tant qu’équipe de science des données sont intéressants et satisfaisants. Nous répondons à des questions comme «Comment reproduisons-nous les processus de pensée de nos peuples?» Plutôt que «Comment puis-je accéder aux données pour commencer?» »

En savoir plus sur le Geek de la semaine de cette semaine, David Jaw:

Que faites-vous et pourquoi le faites-vous? J’ai commencé et dirige actuellement le département de science des données chez Trupanion.

L’assurance médicale pour animaux de compagnie a une adoption relativement faible dans notre pays (1%) par rapport à l’Europe et à l’Australie (20% +). Nous pensons que cela est dû en partie au processus de réclamation maladroit. Même si le propriétaire de l’animal a une assurance, les factures vétérinaires sont payées à l’avance et les factures sont soumises pour remboursement. Le temps de traitement moyen est mesuré en semaines.

En avril 2018, nous avons déployé une série de modèles d’apprentissage automatique qui émulent pleinement le rôle d’un expert en sinistre. Chaque processus de pensée indépendant qui entre dans la prise de décision humaine obtient son propre référentiel de code et son propre point de terminaison de modèle. Ces modèles modulaires alimentent ensuite un «agrégateur» qui fusionne toutes les informations pertinentes en un résultat final.

Aujourd’hui, nous automatisons 40% des réclamations soumises via notre logiciel à un taux de précision de 99% et un temps d’exécution moyen de bout en bout de 6 secondes. Les propriétaires d’animaux peuvent désormais régler leurs réclamations avant de quitter le comptoir d’accueil. Nous avons supprimé la nécessité pour les assurés de payer de leur poche, et nous avons supprimé l’incertitude de ne pas savoir ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas. Notre équipe des réclamations peut maintenant passer son temps à enquêter sur les situations complexes et intéressantes qui utilisent ses connaissances médicales. Les décisions faciles sont automatisées. Personne n’a perdu son emploi à la suite de ce changement.

Nous pensons que tous les animaux doivent bénéficier des meilleurs soins vétérinaires. Aucun propriétaire d’animaux ne devrait avoir à prendre des décisions de traitement en tenant compte de la charge financière.

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine? La plupart d’entre nous semblent surestimer les effets à long terme de l’apprentissage automatique (IA sensible meurtrière) et sous-estimer les avantages à court et à moyen terme.

Les applications d’intelligence artificielle actuelles accomplissent généralement leur tâche de formulation d’une recommandation. Imaginez un moment où nous aurons suffisamment confiance en nos modèles pour permettre une action physique. Plutôt que de voir un lien suggéré vers une recette de dîner, vous pouvez rentrer à la maison pour faire l’épicerie et un repas préparé exactement à votre goût. Plutôt que d’aller à une clinique chaque année pour un vaccin contre la grippe, il pourrait être délivré par un robot à aiguille volante juste avant une épidémie. Les ressources mentales seront libérées pour poursuivre des domaines d’intérêt avec une attention et un dévouement plus profonds. L’apprentissage automatique à grande échelle devrait être un multiplicateur de force pour notre civilisation.

Où trouvez-vous votre inspiration? Je viens avec beaucoup d’idées sur les vols. J’ai du mal à lire ou à regarder des films sans avoir le mal des transports et mon cerveau se met à surmultiplier en raison d’un faux signal positif d’être en danger. Incapable de dormir ou de consommer des médias, tout ce qui reste à faire est de faire le point sur ma position actuelle et d’envisager les voies à suivre.

Quelle est la seule technologie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre et pourquoi? Pas la technologie la plus sexy, mais mon choix devrait être des lunettes. La vie serait beaucoup moins productive ou agréable si je ne pouvais pas lire un livre ou un écran à plus de quelques centimètres.

Dans les bureaux de Trupanion à Seattle. (Photo de David Jaw)

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi fonctionne-t-il pour vous? Notre bureau du sud de Seattle accueille des centaines de chiens et de chats au travail chaque jour. Il est difficile de rester dans un état d’esprit négatif quand il y a toujours un chiot joyeux ou un chaton avide d’animaux à quelques pas.

Votre meilleur conseil ou astuce pour gérer le travail et la vie de tous les jours. (Aidez-nous, nous en avons besoin.) Je finis par penser au travail tout le temps. Je devrais être celui qui demande le conseil ici, pas le donner. Hah!

Cela dit, je serais encore pire si je ne faisais pas d’efforts considérables pour mener une vie «équilibrée». Mon approche consiste à réfléchir à la manière dont le temps et l’énergie sont dépensés. Je quantifie le temps discrétionnaire et sa répartition. J’évalue ensuite l’effet du temps passé dans chaque catégorie / effort avec sa dérivée première. En utilisant ce modèle comme guide, je cherche à aligner l’allocation temps / énergie avec mes objectifs et valeurs personnels.

Mac, Windows ou Linux? Tous! Windows pour les jeux, Mac pour ordinateur portable à usage général. Linux pour le déploiement de modèles ML.

Kirk, Picard ou Janeway? Pouvons-nous l’étendre à n’importe quel leader d’une série de science-fiction? Si oui, je choisirais Chrisjen Avasarala dans “The Expanse”. Total badass. J’aime sa volonté de sacrifier ses relations personnelles au service d’un plus grand bien. “La Terre doit venir en premier.”

Transporteur, Time Machine ou Cape d’invisibilité? La cape d’invisibilité serait trop sournoise pour moi. La machine à voyager dans le temps a l’air géniale, mais je serais inquiète de provoquer accidentellement quelque chose d’horrible, comme l’extinction de notre espèce. Je ne peux pas penser à un avantage qui pourrait équilibrer cela. Le transporteur gagne par un processus d’élimination. L’inconvénient est de rester coincé ou de mourir.

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je… J’ouvrirais une boutique de nouilles. J’adore faire de la nourriture et je ne me lasserais jamais d’itérer vers le bol parfait.

J’ai une fois fait la queue pour… Franklin Barbecue à Austin, Texas. Ça vaut le coup.

Vos modèles: Ma grand-mère est la personne que j’admire le plus par une grande marge. Elle a traversé des moments incroyablement difficiles, mais n’a jamais perdu son sang-froid. Elle savait qu’elle devait rester forte pour ceux qui l’entouraient. Même si elle n’avait pas grand-chose elle-même, elle se mettait en quatre pour aider quiconque en avait besoin. Je n’exagère pas quand je dis que je ne l’ai jamais vue faire quelque chose d’égoïste ou d’immoral. Elle est un parangon de ce que nous devrions tous nous efforcer d’être. Il convient également de noter qu’il est impossible de la battre au mahjong, à moins qu’elle ne vous laisse gagner par pitié.

Elle est née et a grandi dans la province chinoise du Sichuan. En tant que fille aînée, il lui incombait de prendre soin de ses jeunes frères et sœurs. En tant que telle, elle n’avait pas le luxe d’une éducation formelle. Elle a quitté l’école à l’âge de 9 ans pour aider à la ferme familiale et préparer les repas. Lorsque le Parti communiste est arrivé au pouvoir, elle était au début de la vingtaine avec deux bébés filles. Elle a correctement prédit que les choses changeraient radicalement de manière défavorable si elle restait, alors elle a déraciné toute sa vie et fait le voyage difficile pour recommencer à Taïwan. Son sacrifice a permis à ses deux filles et à son fils de mener une vie heureuse et épanouissante. Elle a répété tout ce processus lorsque ses enfants ont commencé à avoir leurs propres enfants. Elle a de nouveau déraciné sa vie à Taiwan pour déménager à Toronto où elle a aidé à élever tous ses petits-enfants. Nous menons tous une vie heureuse et épanouissante grâce à elle.

Elle est partie depuis neuf ans maintenant, mais elle restera toujours une forte motivation pour ma prise de décision. «Comment puis-je être meilleur pour vivre à la mémoire de ma grand-mère?» Est une question que je me pose souvent.

Le plus grand jeu de l’histoire Le poker est mon jeu préféré. La prise de décision fondée sur des preuves est récompensée et les préjugés cognitifs sont punis.

Meilleur gadget de tous les temps: Je porte une bague qui mesure les cycles de sommeil. Il devrait être utile pour composer une routine de sommeil idéale et améliorer la santé globale.

Premier ordinateur: J’ai convaincu mes parents de m’acheter un ordinateur pour faire leurs devoirs au lycée. J’ai fini par jouer à «Starcraft» toute la journée sans remords. J’étais un fils terrible.

Téléphone actuel: Pixel 3.

Application préférée: Audible. L’écoute de livres audio rend mon long trajet agréable.

Cause préférée:J’aime le concept d’équité et je soutiens toute cause qui le promeut.

Technologie la plus importante de 2020: La prolifération du machine learning ces dernières années est due aux outils open source (tensorflow, pandas, sklearn) et à l’informatique distribuée en tant que service (AWS). Sans ces technologies, il aurait été impossible pour une petite équipe comme la mienne de faire quoi que ce soit d’impact.

Technologie la plus importante de 2022: La barrière à l’entrée dans l’utilisation de l’IA est trop élevée. Il n’y a rien de mal à connaître beaucoup de mathématiques ou de langages de programmation, mais ces compétences difficiles à obtenir ne devraient pas être des conditions préalables à la construction de bons modèles prédictifs. Les médecins, les avocats ou tout professionnel devraient avoir la possibilité d’améliorer leur prise de décision avec l’apprentissage automatique. J’espère que notre position actuelle dans l’IA est analogue aux premiers jours de l’adoption des ordinateurs personnels, où les utilisateurs devaient se familiariser avec l’exécution en ligne de commande. Une fois que nous aurons atteint la phase du système d’exploitation GUI de l’analogie et que la population générale aura accès à ces outils, nous commencerons à voir des applications vraiment intéressantes.

Derniers conseils pour vos camarades geeks: Abordez votre travail avec une intégrité sans compromis. Des exemples négatifs comme la malhonnêteté et la reconnaissance du travail des autres peuvent sembler avantageux à court terme, mais je suis presque sûr que c’est un piège. Les humains sont exceptionnels pour détecter passivement les schémas; ils apprendront à éviter la collaboration avec de mauvais acteurs même s’ils ne savent pas consciemment pourquoi. Au mieux, le mauvais acteur retire avec succès la valeur du système. Plus probablement, le résultat sera une valeur attendue plus faible pour l’acteur et le système. Faire la bonne chose a le potentiel d’inspirer les autres à faire de même, créant une boucle de rétroaction positive avec des avantages illimités.

Site Internet: Trupanion

LinkedIn: David Jaw