DC Comics reprendra l’expédition de nouveaux livres le 28 avril

Fans de DC Comics ont enfin de bonnes nouvelles, après avoir cessé d’imprimer et d’expédier des bandes dessinées physiques en réponse à la pandémie mondiale de coronavirus. Maintenant, l’éditeur a confirmé que ses livres seront à nouveau stockés dans les magasins à partir du mardi 28 avril.

La nouvelle survient après l’annonce de la réouverture des distributeurs Diamond Comics en mai après avoir interrompu les expéditions à travers l’Amérique pour arrêter la propagation de COVID-19. La distribution de Diamond Stop a frappé durement de nombreux magasins, en tant que distributeur exclusif de nombreux éditeurs, notamment Marvel, DC, Image, IDW, Dark Horse, Boom! et Dynamite. Les éditeurs et les créateurs de bandes dessinées ont fait tout leur possible pour aider les magasins en difficulté encore en mesure de rester ouverts, DC ayant eux-mêmes fait don de 250 000 $ à la Book Industry Charitable Foundation (BINC), et des écrivains et des artistes de bandes dessinées ont lancé la vente aux enchères en ligne # Creators4Comics pour amasser des fonds pour le BINC. Et bientôt, les fans de bandes dessinées pourront offrir leur propre soutien – en achetant des bandes dessinées.

Comme indiqué aux détaillants (via Newsarama), DC a interrogé plus de 2000 librairies de bandes dessinées pour découvrir que les propriétaires de magasins proposaient de nouvelles stratégies de vente de bandes dessinées inventives pour s’assurer que leurs clients recevaient toujours leur dose hebdomadaire de bandes dessinées (en toute sécurité). Avec une grande partie du monde toujours verrouillée, les bandes dessinées ne seront disponibles que dans les magasins qui peuvent rester ouverts. Pour savoir quels magasins sont encore ouverts et stockeront les nouveaux titres, vous pouvez utiliser le Comic Shop Tracker sur le site Web de DC. Les sorties hebdomadaires se termineront lentement et les nouvelles bandes dessinées incluront les titres suivants au cours des prochaines semaines:

Mardi 28 avril:

Batman # 89 (3e impression) Daphne Byrne # 4 The Dreaming # 20Aile de nuit # 70 (2e impression) Batman GIANT # 4

Mardi 5 mai:

Batman and the Outsiders # 12DC Super Stars # 17 (Édition fac-similé) The Flash # 753The Green Lantern Saison Two # 3Hawkman # 23House of Whispers # 20Joker / Harley: Criminal Sanity # 4

Mardi 12 mai:

Harley Quinn # 72Justice League # 44Justice League Odyssey # 20Lois Lane # 10Metal Men # 6

Comme les lecteurs peuvent le voir, les versions destinées à résoudre les problèmes du nouveau système de distribution sont un mélange de nouveaux livres et de réimpressions de haut niveau. Par exemple, Batman # 89 est une troisième impression, mais c’est aussi la première apparition de la nouvelle femme de chambre Joker Punchline. On sait encore très peu de choses sur le personnage, à part le fait qu’elle sera la nouvelle petite amie du Joker, et son histoire aura un grand impact menant au scénario de The Joker War qui sera lancé plus tard cette année. Et avec les fans de bandes dessinées abordant le problème lors de sa première sortie, il semble que DC compte sur cet enthousiasme pour commencer le long périple pour se remettre en affaires.

Le coronavirus a renversé plus que l’industrie de la bande dessinée sur ses talons, avec des productions de films et de télévision – dont beaucoup adaptent les histoires de bandes dessinées – également arrêtées. Bien que DC envoie son stock aux détaillants est un signe positif, il n’est encore que le premier dans la lutte contre l’impact de COVID-19. Les dégâts ont été causés à certains détaillants, mais nous espérons que le mois prochain offrira de meilleures perspectives que le précédent.

