DC & # 039; s Strange Adventures: Qui est Adam Strange & # 039; s HiC Co-Star

Tom King s’est tourné vers Twitter pour hype sa prochaine Strange Adventures série, affichant quatre pages de Heroes in Crisis pour offrir quelques indices sur qui co-mettra en vedette le livre avec Adam Strange. Malheureusement, les quatre pages sont chacune des grilles de neuf panneaux, chaque panneau affichant un héros différent en cours de thérapie dans Sanctuary. En conséquence, il y a trente-cinq possibilités – sans compter Adam Strange précédemment révélé – qui pourraient être le co-leader de la série. Alors, qui pourrait être la star de la série?

Malheureusement, les quatre pages offrent un véritable Who’s Who de super-héros, y compris des A-Listers comme Aquaman, Cyborg, Catwoman et Robin, ainsi que des personnages moins connus tels que Tommy Tomorrow, Detective Chimp et Kole. Il y a une tonne de possibilités différentes pour la co-star de Strange, c’est le moins qu’on puisse dire.

Ce qui est connu, c’est que Strange Adventures réunira l’équipe créative de Mister Miracle de Tom King et Mitch Gerads, ainsi que l’artiste Evan “Doc” Shaner. L’histoire sera fortement centrée sur Adam Strange, un scientifique de la Terre devenu super-héros de la planète Rann. On dit que la série explore les secrets et le passé de Strange, qui menaceront Rann et l’univers DC dans son ensemble.

Une possibilité – aussi improbable soit-elle – est que la série mettra simplement en vedette tout ou partie des personnages inclus dans les pages. Après tout, pourquoi Tom King inclurait-il quatre pages de possibilités au lieu d’une seule? La série pourrait présenter une distribution rotative, similaire à des émissions comme Justice League: Unlimited, avec Adam Strange aux prises avec les implications personnelles de ses décisions, tandis qu’un ou plusieurs personnages traitent des impacts étendus à travers l’univers DC. Cette théorie souffre de considérations logistiques, cependant, puisque la série n’est que de douze numéros, il serait difficile de soutenir un casting de cette taille. Cela ne correspond pas non plus aux déclarations précédentes de King sur le partenaire singulier de Strange, mais cela répond à une question: pourquoi ces quatre pages ont-elles été publiées sur Twitter en particulier?

Il y a plusieurs fans parmi les favoris qui pourraient certainement remplir le rôle, d’autant plus que la série sera probablement centrée dans l’espace lointain. Les lanternes vertes Guy Gardner, Kyle Rayner et Jessica Cruz sont vues dans les panneaux, et bien que Cruz ait été présenté dans Justice League Odyssey, Gardner et Rayner ont été exclus des événements majeurs pendant un certain temps. Martian Manhunter, récemment ressuscité, est une autre possibilité.

La possibilité la plus probable est peut-être un personnage moins connu. Après tout, des héros obscurs comme Gnark, Hotspot et Protector ont subi le poids du décompte des corps dans King’s Heroes in Crisis. Mettre en lumière un ou plusieurs dans Strange Adventures pourrait mettre en avant et au centre certains des héros les moins connus. Tommy Tomorrow semble être un choix particulièrement facile, étant donné qu’il est un flic de l’espace du futur qui aurait pu ressentir directement l’impact des décisions de Strange. Une autre possibilité intrigante est l’agent de contrôle français Mademoiselle Marie, qui dit “Ces Jupiter veulent perdre, il commence par leur enlever leur raison” en français sur le panneau. Que les mots de Marie soient simplement un bonus bilingue ou un soupçon de quelque chose de plus reste à voir.

En fin de compte, l’identité de la co-star insaisissable d’Adam Strange reste à deviner, bien que plusieurs possibilités prometteuses aient été révélées. Que le héros soit un A-lister bien connu, un favori des fans, un super-héros obscur – ou tout ce qui précède – Strange Adventures semble être une course folle à travers les confins de l’espace – et les régions les plus sombres du passé.

Strange Adventures # 1 fera ses débuts en 2020.

