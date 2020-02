DC UNIVERSE ALL STAR GAMES de Freddie Prinze Jr est un travail de table d’amour

Le monde des campagnes de jeux de rôle sur table arrive au service de streaming DC Universe, dans la première mini-série de jeux non scénarisée originale de la plateforme, DC Universe All Star Games. Et pour le producteur exécutif Freddie Prinze Jr., c’est la définition d’un “ projet passion ”.

La nouvelle série est prévue comme une anthologie réunissant des fans célèbres de DC pour prendre part au genre en pleine expansion du streaming de jeux de table. Alors que le co-producteur exécutif de Prinze et Game Master Sam Witwer est peut-être un expert de Dungeons & Dragons, ce sont les héros de l’univers DC Comics qui prennent la vedette dans la série en cinq parties. Les stars de Star Wars Rebels s’étaient auparavant unies pour une campagne sur la propre chaîne de jeux YouTube de Prinze, Gegghead, que l’acteur attribue à son enthousiasme renouvelé pour les jeux de rôle sur table. De l’énergie qu’il partagera avec ses camarades All Star, Vanessa Marshall, Clare Grant et Xavier Woods, alors que le groupe remonte dans le temps jusqu’en 1985 pour commencer sa propre campagne dans le RPG DC HEROES classique. Et après avoir parlé avec Prinze nous-mêmes, il est clair qu’il a de grands projets pour ce qui va suivre.

CONNEXES: Les meilleurs nouveaux méchants de DC Comics de la dernière décennie

Avant de plonger dans la nouvelle série, je sais que beaucoup de gens qui connaissent votre “nerd cred” verront cette série et supposeront que vous êtes un fan de jeux de rôle sur table, et que vous l’avez toujours été. Mais c’est une passion relativement nouvelle pour vous, non?

Eh bien, j’ai joué à des jeux de société toute ma vie, donc techniquement, c’est sur table. Et j’ai joué un peu de RPG quand j’étais plus jeune. Mais ensuite, il y a eu un écart de vingt-cinq ans où je n’ai joué à rien de tout cela, je jouais simplement à des jeux vidéo. Nous avions notre Monopoly hebdomadaire, et il y avait un jeu appelé Balderdash, qui est fondamentalement celui qui ment le mieux. Puis des jeux comme Mafia et Werewolf, qui ne sont qu’un jeu de cartes et tout le monde jouait un personnage et mentait, non? Plus comme des jeux sociaux auxquels vous jouez avec vos amis. Mais quand Gegg Wars est né, je n’avais pas joué de RPG depuis … 1990 probablement [laughs]. Donc ça faisait longtemps, et le seul que j’avais vraiment joué était DC HEROES. Et avec D&D, je n’avais même jamais utilisé le système Fantasy Flight, donc c’était une toute nouvelle expérience pour moi. Ensuite, une fois que nous avons fait cela, j’étais de nouveau en forme. Je suis allé en ligne et j’ai trouvé des groupes D&D locaux ici à Los Angeles et j’ai commencé à relier ces cercles. J’ai construit comme quatre, cinq, six groupes maintenant? Et nous nous préparons à faire des tonnes de choses de plus, mec.

Il serait difficile pour moi de penser à un autre type de jeu ou de passe-temps qui a une barrière présumée à l’entrée plus élevée que les RPG de table dont nous parlons. Vous avez recommencé à jouer et vous avez tout de suite fait couler ces crochets. Qu’est-ce que c’était sur le jeu et cette expérience sociale qui l’a fait?

Ouais, et c’est une excellente question. Alors, voici ce que j’aime et déteste dans les jeux vidéo: je les aime parce que c’est une grande évasion, de la même manière que le dessus de table. Je les déteste parce qu’il n’y a aucune responsabilité. Nous vivons maintenant dans un monde où plusieurs générations sont nées sur les réseaux sociaux, nées sur Internet, alors que les gens de mon âge existaient avant cela. Et avec les médias sociaux, vous pouvez littéralement couper et bloquer tout conflit, tout désaccord, toute critique que vous souhaitez. Et vous n’avez jamais besoin d’entendre autre chose que l’amour. Ce que j’ai trouvé si étonnant – ce que je n’ai pas obtenu quand j’étais plus jeune, mais en tant qu’adulte maintenant dans la quarantaine, ce que j’ai trouvé si étonnant avec D&D, et avec DC HEROES et Gegg Wars, c’est le niveau de responsabilité et la responsabilité que vous avez à une table de garder tout le groupe en vie. Lorsque vous êtes face à face avec quelqu’un et que vous faites quelque chose de stupide, ils vont vous dire: «Hé mec, c’est stupide. Ne fais pas ça. Et il n’y a pas de muet! Il n’y a pas de bloc! Il n’y a pas, ‘Demandez à tous mes followers de leur dire de se taire!’ C’est juste vous et cette personne, et vous devez déterminer quel genre d’être humain, quel genre de coéquipier vous allez être à ce moment-là. Et si vous êtes une poubelle, vous n’êtes pas invité à revenir. Voilà comment fonctionne la vraie vie.

J’ai donc cliqué si fort avec ça, et j’ai fait tellement de RPG différents maintenant. J’ai fait le D&D Wrestling d’Hyper RPG il y a quelques semaines – je suis leur nouveau champion d’arcade, c’est comme ça que je suis devenu hardcore! J’ai joué en plein caractère, j’en connais beaucoup sur la lutte parce que je travaillais pour Vince McMahon, et ils m’ont donné un personnage de haut niveau. Ils ne savaient pas à quel point ils étaient désavantagés. J’ai eu une explosion absolue, alors je travaille déjà à nouveau avec ce groupe et j’essaie de trouver autre chose que nous pouvons faire. J’essaie de lancer une autre émission de RPG. J’espère que cela va bien et que DC veut faire ma prochaine idée de DC, parce que nous l’avons déjà proposé. C’est donc quelque chose pour lequel je suis passionné et j’ai eu la chance d’avoir les médias sociaux pour m’aider à trouver ces cercles de joueurs de RPG et avoir pu créer tous ces nouveaux jeux qui se produisent chaque semaine, toutes les deux semaines ou tous les mois.

CONNEXES: Dungeons and Dragons est prêt à croiser avec Magic the Gathering ENCORE

Donc, vous avez cette passion, et vous avez votre travail passé avec M. Jon Lee Brody et Gegghead, comme vous l’avez dit. Comment cela s’est-il transformé en ce qui est devenu All Star Games de DC Universe? Comment cette passion pour les personnages DC et les RPG est-elle entrée en collision avec cette série?

Jon était donc à Vancouver, au Canada, pour travailler. Il m’a fait face dans une boutique de bandes dessinées et m’a dit: “Hé mec, n’est-ce pas le jeu dont tu me parlais l’année dernière?” Et il a retourné son téléphone et c’était DC HEROES, celui de 1985. C’était comme les débuts des Teen Titans. Alors je me suis dit: “Oh mon dieu!” Parce que nous sommes de gros nerds sur le dessin animé Teen Titans, je pense que c’est une écriture géniale. Alors je me suis dit: “C’est celui-là!” Il dit: “Je te l’obtiens.” Je lui dis que je le paierai, il dit qu’il va me le procurer. Il se prépare donc à monter dans un avion, et j’appelle un de mes amis chez Warner Bros., parce qu’ils possèdent DC, évidemment. Ça m’est juste venu à l’esprit, j’ai dit: ‘Hé mec, je fais un RPG sur ma chaîne, je veux en faire un sur ta chaîne. C’est le jeu RPG old school DC 1985. Vous devez me laisser entrer et tirer pour vous. Nous pouvons le rendre super bon marché et ce sera génial. Il dit: «Mec, je ne sais pas de quoi tu parles. Je vais vous présenter Paul Malmont à DC Universe. Parle lui.’

C’était un de ces emplacements qui allait très bien ou très mal. Parce que c’est juste une idée folle, non? J’ai donc lancé l’idée et lui et Veronica Baker étaient super calmes, ce qui est une bonne ou une mauvaise chose. Ils sont sur le point de dire: «Eh bien, merci» et vous partez, ou vous continuez à parler. Ils avaient ce genre de signe de tête qu’ils savaient ce que cela signifiait. Je sais en quelque sorte ce que cela signifie, parce que je travaille dans cette entreprise depuis vingt ans. Ils ont dit: “Nous voulons essayer de faire en sorte que cela se produise.” Et je savais que nous étions là, parce que je savais à quel numéro je pouvais tourner ce spectacle, qui est à petit budget. J’ai beaucoup de gens qui aiment ce genre de choses qui feraient des faveurs, non? Nous avons donc tourné un très bon nombre, ils ont adoré notre idée. Puis ils ont rencontré Sam et ils ont entendu son histoire et ce qu’il voulait faire avec ça, et ils sont devenus absolument des bananes.

Et j’ai adoré! Je vais être honnête avec toi mec, nous devions le gagner. Le jour du tournage, mon patron Paul me regarde comme: «Hé mec. Tu ferais mieux de savoir ce que tu fais. Ça m’a énervé! Comme un entraîneur qui parle à un quart-arrière. Nous y sommes allés et nous l’avons mis KO. Maintenant, j’ai des nouvelles d’eux et ils me disent: “Chaque fois que je regarde un épisode, je l’aime plus, c’est tellement génial.” J’ai vu le premier épisode, j’ai déjà oublié certains des choix qui se sont produits. J’étais tellement excité et je me suis tellement amusé à le regarder en tant que fan, ne sachant même pas si le rôle que j’allais faire était réussi ou non. J’enracinais pour moi! C’était tellement amusant. Vous savez, des gens comme Critical Role ont ouvert la voie et ouvert cette porte, et c’est juste nous qui franchissons cette porte et essayons de l’intégrer encore plus. Et donnez à l’univers DC une version personnalisée de ce genre de jeux.

CONNEXES: Le rôle critique devient le cadre officiel de la campagne Dungeons & Dragons

Si vous parlez de vous énerver pour résoudre ce problème, je ne peux pas imaginer un Game Master que je voudrais plus dans mon coin que Sam Witwer. Il semble être le genre de personne à prendre cela exactement de la même manière. Qu’est-ce qui l’a fait aucune évidence pour ce projet?

Sam est – et je ne veux pas manquer de respect envers les autres DM ou GM avec qui je travaille – Sam est mon préféré. Je ne dirai pas mieux, car cela nuira aux sentiments. Sam est mon Dungeon Master préféré avec lequel j’ai joué à n’importe quel jeu, jamais. C’est un conteur incroyablement talentueux. C’est un acteur incroyablement talentueux. Il a un contrôle et une portée incroyables sur sa voix, donc il exprime des personnages et les donne vie à vous. Et il a tellement d’expérience – le gars a écrit des livres pour Dungeons & Dragons qui sont sur Amazon, vous pouvez les acheter dès maintenant! Il n’y a aucune partie d’un moteur RPG qu’il ne puisse pas comprendre. Puis il propose des histoires personnalisées, c’est ce que j’aime faire. Il permet aux histoires sur lesquelles les gens ont travaillé si fort d’inspirer d’autres histoires dans son esprit, et il les partage avec nous. Et à chaque match que j’ai joué avec lui, qu’il soit coéquipier ou maître de donjon, nous nous amusons toujours. Son niveau d’engagement est supérieur, il joue dans le personnage, il vient de faire un épisode de notre nouvelle série Gegg Wars Galaxy of Crime, un autre Star Wars. Il a légitimement pris la classe d’acteur et a joué un acteur qui était populaire mais pas tellement plus, mais qui avait toujours l’ego … c’était super. Nous avons eu tellement de plaisir à faire ça.

C’est lui qui m’a donné le courage – je me prépare et je ne peux pas encore annoncer avec qui, mais je me prépare à DM mon premier match pour l’une de ces grandes chaînes de jeux. Toute l’histoire que j’ai inventée était comme: “Soyez dur avec moi, soyez dur avec elle, montrez-moi simplement où j’ai commis mes erreurs.” Et il était comme, ‘Bro je veux jouer! J’aime cela!’ Il m’a donné quelques notes ici et là, et m’a rappelé qu’il n’avait jamais couru un jeu qui n’avait pas déraillé à un moment donné, donc pour être prêt pour ça. Je suis excité, mec. Je tourne dans une semaine et demie, je descends en Floride et on tourne.

Le reste du casting que vous avez assemblé semble également être un mélange parfait. Même si je ne peux pas imaginer être un coéquipier avec Xavier Woods.

D’accord, alors Xavier est un de mes amis très proches. Il a créé UpUpDownDown, c’est aussi un catcheur professionnel si vous ne le savez pas. C’est un énorme nerd. Sa passion et ma passion sont au même niveau, donc nous cliquons et nous connectons. Je lui ai demandé dans un texte: “Voulez-vous venir jouer à ce jeu DC avec moi pour DC Universe?” Il vient de renvoyer ‘Ouais. Dites simplement quand. Et je savais que c’était ce qu’il écrirait! J’ai adoré le faire venir. Puis ma partenaire dans le crime, Clare Grant, qui est la personne la plus compétitive sur Terre. Elle a cofondé Gegghead avec moi et Jon, et est juste hardcore. Elle s’engagera toujours, elle suivra le courant. Si c’est un groupe de joueurs qui jouent hors du caractère, très bien. S’ils veulent entrer dans le personnage, elle est à fond. Quelque chose entre les deux? Oui. Vous ne pouvez pas lui lancer de courbe.

Puis Vanessa est la plus récente des RPG, elle a commencé avec nous sur notre chaîne de jeu avec Gegg Wars. Et elle fait toutes les voix de l’univers DC que Tara Strong ne fait pas [laughs]. J’ai donc pensé qu’elle conviendrait parfaitement, surtout parce qu’elle est sur le dessin animé de Harley Quinn en ce moment. Alors je l’ai lancée et ils ont dit oui à tous ceux que j’ai lancés. Comme je l’ai dit, une fois qu’ils ont rencontré Sam, c’était parti. Et il a également une grande voix et une présence dans l’univers DC. C’était très organique, et Jon Lee Brody sait tout sur DC, donc ça a fonctionné. C’est mon encyclopédie. Les gens me demandent ce que signifie la Force, je lui pose des questions sur DC.

Je sais que vous êtes entre de bonnes mains après que Sam ait transformé une impasse à un point de contrôle de sécurité avec un Trunk Droid en l’une des scènes de Star Wars les plus fascinantes que j’ai jamais vues …

Je veux dire, sur les rails, sur les rails absurde RPG! Et il l’a en quelque sorte resserré … et m’a presque tué avec un calmar géant [Laughs].

–

Réalisé par Jon Lee Brody et produit par Telepictures, le premier épisode de DC Universe All Star Games est maintenant disponible sur le service de streaming. De nouveaux épisodes seront mis en ligne exclusivement sur DC Universe tous les vendredis. Pour plus d’informations sur DC Universe ou DC Universe All Star Games, les lecteurs peuvent se rendre directement sur dcuniverse.com.

PLUS: Tout ce qu’un DM débutant a besoin pour démarrer une campagne Dungeons & Dragons

Star Trek: Picard explique comment la reine Borg survit toujours

A propos de l’auteur

Le rédacteur en chef de ., Andrew Dyce, est né à Winnipeg, au Manitoba, au Canada. Bien qu’ils aient qualifié le vaste néant des Prairies canadiennes de maison (ou peut-être à cause de cela), le cinéma et la télévision sont une passion depuis leur naissance. Diplômé de l’Université du Manitoba avec un diplôme en littérature anglaise, Andrew a appris à apprécier l’histoire et à écrire derrière tout, des films de bandes dessinées à succès à l’action de films B schlocky.

En savoir plus sur Andrew Dyce