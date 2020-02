DCEU Harley Quinn est bisexuelle

Dans sa scène d’ouverture, Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn) confirme que Harley Quinn est bisexuelle, déclarant qu’elle a eu le cœur brisé par des hommes et des femmes, ce qui amène les cinéphiles à se demander si cela correspond au canon de la bande dessinée

La représentation de Margot Robbie du psychologue excentrique a été extrêmement bien accueillie. Ses rôles d’acteur ont été l’un des moments forts de Suicide Squad. Birds of Prey ne fait que rehausser la façon dont Robbie a vraiment capturé l’essence de Harley. Elle est intelligente, assurée et qualifiée, tout en arborant ce regard méchant de marque dans ses yeux.

Dans l’ensemble, Birds Of Prey affiche une énergie sans doute étrange. Il fait référence à plusieurs couples explicitement LGBTQ tout en codant plusieurs caractères en tant que queer. La perspective du film s’éloigne du regard masculin, ce qui est manifestement évident en comparant la pole dance sexualisée de Quinn dans Suicide Squad avec son bâclé, caractérisant le passage dans Birds Of Prey. Canoniquement, les racines de Harley Quinn en font un personnage intéressant. Elle a fait ses débuts en 1992 dans une série télévisée, Batman de DC Animated Universe: The Animated Series, donc on peut affirmer que sa représentation de bande dessinée n’est pas le définisseur de canon ultime. Cela dit, on ne peut nier que dans le monde des super-héros de bande dessinée, le savoir comique règne toujours en maître.

Harley Quinn est définitivement bisexuelle dans DC Comics

Comme dans le film de 2020, la bande dessinée Harley développe des attachements romantiques avec des personnes de tous les sexes. Ses liens romantiques avec les hommes sont étroitement liés à sa création. Sa relation avec son petit ami le Joker, qui a lui-même des racines étranges dans le canon de la bande dessinée, peut être toxique, mais elle est indéniablement emblématique. Les débuts comiques de Harley en 1994 dans le roman graphique The Batman Adventures: Mad Love explore son origine en tombant follement amoureux du Clown Prince of Crime. Le Joker n’est pas le seul homme dans les bandes dessinées à avoir attiré l’attention de Harley. Elle flirte souvent avec Batman lui-même, faisant connaître son attirance pour le croisé capé. Batman: L’écrivain White Knight Sean Murphy est allé jusqu’à taquiner une éventuelle relation amoureuse entre Batman et Harley.

Passant à l’autre extrémité du spectre, Harley Quinn a une relation de longue date avec Poison Ivy qui, au cours des dernières années, est même venue éclipser sa relation avec le Joker. Les artistes de bandes dessinées de Harley Quinn Tom Taylor, Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Chad Yardin ont tous explicitement écrit sur Harley et Poison Ivy en tant que copines polyamoureuses, confirmé par un Tweet de DC Comics en 2015. Il y a même eu une bande dessinée, Injustice 2 # 70, dans lequel il est clair que Harley Quinn et Poison Ivy se sont mariés.

Le premier indice de l’engagement romantique de ces personnages est venu en 1997 à travers Batgirl Adventures # 1 de Paul Dini et Rick Burchett dans lequel Batgirl remarque la proximité entre les deux personnages et pose des questions à ce sujet. Depuis lors, la relation entre Harley Quinn et Poison Ivy s’est encore développée, aboutissant cette année à Harley Quinn / Poison Ivy # 6, qui se termine par les personnages qui s’embrassent. Alors que certains fans étaient mécontents de la façon dont le problème se dérobait à un baiser sur les lèvres, optant plutôt pour un baiser sur le front, l’écrivain de Harleen Stjepan Sejic a créé un croquis alternatif plus explicite qui a rejeté toute possibilité qu’il soit platonique.

Bien que les chiffres du box-office pour Bird Of Prey ne soient peut-être pas ce que Warner Bros. avait initialement prévu, il a été accueilli positivement par le public et les critiques. Sa représentation de Harley Quinn comme l’icône bi elle est seulement cherche à continuer comme réalisateur Cathy Yan a exprimé un intérêt à explorer la relation entre Harley et Poison Ivy dans un éventuel film de suivi.

