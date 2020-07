DCEU & # 039; s Justice League Star in Live-Action Throne of Atlantis Fan Poster

L’affiche du film d’animation DC Justice League: Trône d’Atlantis est repensé à l’aide des super-héros en direct de l’univers étendu DC. Justice League: Throne of Atlantis est l’un des nombreux films en dehors de l’univers du film d’animation DC sorti en 2015. Bien que les films DC animés aient couvert plusieurs scénarios au fil des ans, Throne of Atlantis se concentre sur la Justice League protégeant Metropolis après la Les Atlantes attaquent la ville.

Alors que la Justice League a obtenu de nombreux films en direct au fil des ans, Warner Bros. a eu quelques problèmes avec leurs films en direct. Justice League 2017 a été accueillie par des critiques dures de fans et de critiques, quelque chose que le studio essaie maintenant de corriger en publiant le Snyder Cut sur HBO Max. La direction du DCEU n’est pas claire en ce moment en raison du fait que Ben Affleck ne revient pas en tant que Batman, et on ne sait toujours pas si Henry Cavill reviendra en tant que Superman. Indépendamment de cette incertitude, cela n’a pas empêché les fans de bandes dessinées d’inonder Internet avec des fan arts impressionnants.

La nouvelle création de l’artiste numérique psychoboz imagine à quoi pourrait ressembler un film en direct de Justice League: Throne of Atlantis. L’affiche est une recréation de l’affiche originale de Justice League: Throne of Atlantis, seule cette version inclut le Flash afin d’inclure toute l’équipe. L’Instagram original de Psychoboz peut être vu ci-dessous:

Alors que Justice League: Throne of Atlantis a reçu des critiques mitigées à sa sortie, les fans qui souhaitent regarder l’aventure animée peuvent désormais le faire en se connectant à HBO Max. Le service de streaming de HBO a ajouté plusieurs films d’animation DC il y a quelques jours à peine, y compris une poignée de films d’animation Batman, Superman et Green Lantern. Avec la quantité de contenu DC sur HBO Max, de nombreux fans pensent que DC Universe pourrait bientôt être fusionné avec le service de streaming de HBO. Doom Patrol est passé à HBO Max pour la saison 2, et Harley Quinn sera également bientôt disponible, qui étaient à l’origine des exclusivités DC Universe.

L’affiche de fan en direct ci-dessus plaira certainement aux fans de l’animation Justice League: Trône d’Atlantis, mais il est très peu probable que le scénario soit utilisé pour une suite de Justice League. Plusieurs des points de l’intrigue du Trône d’Atlantide ont déjà été utilisés pour Aquaman en 2018. Gal Gadot, Ezra Miller et Jason Momoa reviennent tous pour leurs films autonomes respectifs de DC, mais il est peu probable que les fans voient une autre affiche officielle pour une suite comprenant le casting de Justice League de DCEU.

