De cette façon, vous pouvez ajouter des organigrammes à Google Docs ou Google Slides

Les organigrammes et les diagrammes simples servent de mécanisme pour aider les utilisateurs à comprendre certaines données qui peuvent prêter à confusion, au cas où vous auriez besoin d’ajouter des organigrammes à Google Docs ou Google Slides.

Vous pouvez le faire sans avoir à supprimer le document sur lequel vous travaillez. Dans cet article, nous vous aiderons à apprendre comment le faire. Si vous ne savez pas encore en quoi consiste la nouvelle suite bureautique de Google, nous vous recommandons cet article, qui est un guide pour débutants de Google Docs. Vous pouvez commencer ici.

Comment ajouter des organigrammes à Google Docs ou Google Slides?

Lorsque vous souhaitez ajouter des organigrammes dans un document Google Docs, il vous suffit d’ouvrir votre navigateur. Ensuite, vous devez ouvrir un document Docs, puis cliquer sur Insérer, puis sur Dessin et enfin sur Nouveau.

Dans la fenêtre de dessin de Google, vous devez cliquer sur l’icône qui ressemble à un cercle en haut d’un carré. Vous devez faire défiler les “formes” puis cliquer sur la forme que vous souhaitez utiliser. Veuillez noter que toutes les formes au bas du sélecteur de forme sont des organigrammes.

Google Drawing est l’un des créateurs d’organigrammes qui fonctionne très simplement. Qui est largement basé sur des compétences en dessin et en organisation. Après avoir sélectionné une forme, vous devez faire glisser le curseur de la souris pour créer le canevas.

Si vous souhaitez redimensionner une forme, vous devez faire glisser l’un des carrés qui l’entourent pour la modifier. De même, vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour copier et coller n’importe quelle forme que vous souhaitez faire.

Ajouter des organigrammes à Google Docs ou Google Slides: vous pouvez accéder aux options avec les touches de commande

Vous pouvez appuyer sur CTRL + C sous Windows ou CMD + C sous macOS, afin de pouvoir copier un formulaire. Et pour que vous puissiez le coller, appuyez simplement sur CTRL + V sous Windows ou CMD + V sous macOS.

Maintenant, si vous souhaitez ajouter des lignes de connexion entre les formulaires et les processus, vous devez cliquer sur la flèche vers le bas à côté de l’outil Ligne. Si vous souhaitez modifier la couleur d’une forme, vous devez sélectionner, puis cliquer sur l’icône Couleur de remplissage.

Vous devez répéter ce processus jusqu’à ce que vous ayez ajouté toutes les formes dont vous avez besoin pour créer un organigramme complet. Cliquez sur “Enregistrer et fermer” pour ajouter le dessin à votre document.

Dans le cas où vous avez besoin de modifier à nouveau le diagramme et qu’il a déjà été placé dans le document, il vous suffit de sélectionner puis de cliquer sur “Modifier” pour pouvoir le rouvrir dans Google Drawing.

Comment pouvez-vous ajouter des diagrammes sur des diapositives Google ou Slides?

De même, la première chose à faire est de démarrer un document Google Slides et de cliquer sur Insérer. Ensuite, vous devez cliquer sur l’option Diagramme. Dans le panneau qui s’ouvre à droite, vous devez choisir une grille, une hiérarchie, une chronologie, un processus, une relation ou un diagramme de cycle.

Après avoir sélectionné le type de diagramme souhaité, vous verrez différents modèles. En haut, vous pouvez personnaliser la couleur et le nombre de niveaux, d’étapes ou de dates pour chaque diagramme. Vous devez cliquer sur un modèle pour l’ajouter à votre diapositive.

De là, vous pouvez cliquer sur une case et la personnaliser ou la modifier si vous préférez. Ceci afin que vous incluiez les données.

Étapes pour créer des organigrammes et des diagrammes avec LucidChart

Si Google Drawing ne le fait pas comme vous le souhaitez, vous pouvez accéder au plug-in LucidChart Diagrams à partir de Google Docs. Il est très simple à utiliser et possède des fonctionnalités qui ne recherchent votre satisfaction que lorsque vous avez besoin d’un diagramme détaillé et d’aspect professionnel.

Ce programme peut être utilisé pour des documents ou des diapositives, mais doit être installé dans les deux applications. Pour ajouter LucidChart à votre document, vous pouvez ouvrir un fichier nouveau ou existant dans Google Docs et Google Sheets, vous devez cliquer sur “Plugins” puis vous devez cliquer sur “Get Plugins”.

Ensuite, vous devez taper “LucidChart” dans la barre de recherche, puis appuyer sur Entrée. Vous devez cliquer sur l’icône LucidChart. Maintenant, depuis la page de ce plugin, vous devez cliquer sur “Installer”.

Le plugin nécessite une autorisation pour accéder à votre document, vous devez cliquer sur “Autoriser”. Après l’installation, vous devez cliquer sur Plugins, puis sur LucidChart Diagrams puis sur Insert diagram. Dans le panneau qui s’ouvre à droite, vous devez cliquer sur l’icône orange du symbole Plus (+).

Vous verrez quelques modèles dans cette liste

Vous devez sélectionner un modèle dans la liste. Cela ira sur le site Web de LucidChart, où vous pouvez utiliser l’éditeur pour personnaliser les graphiques ou les diagrammes que vous avez choisis. Cet éditeur est d’ailleurs très simple et facile à utiliser.

Lorsque vous avez terminé avec votre graphique, vous devez cliquer sur “Retour aux documents” en haut à gauche de la page. Vous devez cliquer sur “Mes diagrammes”, dans le plugin LucidChart dans Docs ou dans Sheets.

Passez la souris sur un diagramme, puis cliquez sur le symbole Plus (+) pour l’insérer dans votre document. Si vous ne voyez pas votre diagramme, vous devez cliquer sur l’icône de flèche circulaire puis cliquer sur “Liste des documents” afin de pouvoir les mettre à jour.

Les diagrammes Google Drawing et LucidChart sont des options réalisables pour vous permettre d’ajouter des diagrammes standard et des organigrammes à vos documents. Bien que si vous ne souhaitez pas dessiner de nombreuses formes et de nombreuses lignes dans chaque processus, LucidChart est la meilleure option.