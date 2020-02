De la Chine à Taïwan: Apple déplace sa production sur le coronavirus

Apple aurait commencé à déplacer au moins une partie de sa production d’AirPods, iPad et Apple Watch de la Chine vers Taïwan, car le coronavirus continue de limiter la production.

Cela ajouterait au travail d’assemblage du MacBook Air et du MacBook Pro qui aurait déjà été transféré à Taïwan…

La source originale du rapport dans Taiwan News est un rapport en langue locale de Digitimes, un site avec des antécédents mitigés, mais une plus grande fiabilité sur les questions de chaîne d’approvisionnement. Cela semble également une étape probable pour Apple.

Apple tente de diversifier géographiquement sa chaîne d’approvisionnement en raison de la propagation du virus, qui a sérieusement affecté la production de produits Apple dans le pays communiste. Apple a l’intention d’augmenter progressivement la part de la production à Taiwan tout en essayant de maintenir sa coopération avec les fournisseurs de l’autre côté du détroit.

On estime qu’au moins un tiers des chaînes de production chinoises seront inutilisées au premier trimestre de cette année, et il serait presque impossible de revenir au niveau normal de production avant la fin de février. Il est également douteux que la production normale puisse reprendre dans les dix premiers jours de mars.

Le coup porté aux rendements manufacturiers chinois dépendra finalement de la durée de la propagation de l’épidémie de coronavirus. Le rapport de l’OMS publié hier indique qu’il y a eu 1 909 nouveaux cas et 98 nouveaux décès au cours des 24 heures précédentes, presque tous en Chine. Cela porte le total à 73 332 cas et 1 873 décès. L’évaluation des risques pour la Chine est toujours définie sur «Très élevé».

Apple a déclaré que sa priorité était le bien-être de tous ceux qui étaient impliqués dans sa chaîne d’approvisionnement.

Notre principale préoccupation concerne les personnes qui composent la communauté d’employés, de partenaires, de clients et de fournisseurs d’Apple en Chine. […]

Notre première priorité – maintenant et toujours – est la santé et la sécurité de nos employés, partenaires de la chaîne d’approvisionnement, clients et des communautés dans lesquelles nous opérons.

Jusqu’à présent, tout ce que nous savons avec certitude sur la production d’appareils Apple, c’est que la société n’atteindra même pas le bas de ses prévisions. Il y a cependant eu un certain nombre d’estimations externes de l’impact probable. Les ventes de smartphones devraient être à leur plus bas niveau depuis cinq ans, les appareils portables devraient être en baisse de 16% par rapport aux attentes initiales et les livraisons d’ordinateurs portables devraient diminuer d’un tiers.

Déplacer les travaux d’assemblage de la Chine vers Taïwan aidera, mais ne sera pas une solution complète, car de nombreux composants sont fabriqués en Chine. Si l’épidémie se poursuit assez longtemps, les fabricants sous contrat d’Apple manqueront de composants.

